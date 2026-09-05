El pueblo bonaerense donde se come el mejor choripán, entre una laguna y un fortín de más de 240 años.

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, el pueblo de Ranchos, en el partido bonaerense de General Paz, se prepara cada año para una de las fiestas gastronómicas más esperadas de la región: la Fiesta Regional del Choripán. El evento reúne parrillas, folklore en vivo y la laguna del pueblo como escenario de fondo.

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La próxima edición se realizará el lunes 12 de octubre, desde las 12 horas, en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con shows en vivo y una amplia oferta de parrillas para disfrutar del clásico choripán argentino en un entorno completamente distinto al de una feria urbana.

Antes de convertirse en destino de escapadas de fin de semana, Ranchos fue un punto clave de la antigua frontera bonaerense. Su origen se remonta al 15 de enero de 1781, cuando se levantó el Fuerte Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos, construido a orillas de la entonces llamada Laguna del Taqueño, en una zona estratégica para el avance de la línea defensiva colonial.

Ranchos celebra todos los años la Fiesta Regional del Choripán.

En esa época, la región formaba parte de una geografía de frontera, atravesada por tensiones y disputas entre los pobladores criollos y los pueblos originarios que habitaban la llanura pampeana desde hacía miles de años. De hecho, investigaciones locales señalan evidencias de ocupación humana en la zona del arroyo El Siasgo y el río Salado desde hace aproximadamente 3.500 años.

Hoy en día, se puede visitar una réplica del histórico fortín, inaugurada el 11 de noviembre de 1967. Para su construcción se utilizaron 2.600 palos para el cerco de palo a pique, 200 plantas de acacia y 240 de álamo para el armazón de los ranchos, y diez mil mazos de paja para los techos de los edificios, en un intento por recrear con la mayor fidelidad posible cómo era la vida en la frontera bonaerense del siglo XVIII.

Más allá de la fiesta y el fortín, Ranchos se destaca por su paisaje tranquilo, con la laguna como principal atractivo natural para quienes buscan una escapada de descanso, alejada del ritmo de la ciudad, pero sin tener que viajar demasiadas horas para conseguirlo.

Cómo llegar a Ranchos desde Buenos Aires

Ranchos se encuentra en el partido de General Paz, a poco más de 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica un viaje de entre una hora y media y dos horas en auto. Para llegar, el camino más directo es tomar la Autopista Ricchieri hasta la Ruta Provincial 205, y continuar por rutas provinciales hasta el acceso a la localidad.