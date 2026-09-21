El pueblo argentino de solo 50 habitantes donde todos los vecinos tienen la misma dirección: parece España

A poco más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra San Mayol, un pueblo rural bonaerense que conserva su historia y una arquitectura que deslumbra. Si hablamos de escapadas, este destino es súper atractivo para quienes buscan conocer lugares por fuera de los circuitos turísticos tradicionales y con muchos secretos por descubrir.

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San Mayol tiene una particularidad que todos sus visitantes cuentan tras conocerla: todos los habitantes comparten la misma dirección. Sí, aunque resulte dificil de creer, en sus documentos figura la referencia “Planta Urbana Sin Número”, debido a que el pueblo no tiene nombres de calles ni numeración domiciliaria.

La arquitectura que lo distingue

San Mayol fue fundado oficialmente el 1° de octubre de 1907, la fecha en que el primer tren llegó a la zona. Sus primeros pobladores pertenecían a la familia Mayol, cuyos antepasados provenían de Cataluña y dejaron la fuerte influencia en la arquitectura del lugar.

Uno de los principales atractivos del pueblo es un conjunto de viviendas inspirado en los antiguos barrios obreros catalanes. Las construcciones tienen dos plantas, balcones de hierro forjado, portones de madera y un patio común, que originalmente conectaba las casas.

Otro aspecto llamativo son las denominadas “casas invertidas”. Esta particularidad surgió durante la década de 1970, cuando la llegada del tendido eléctrico obligó a reorganizar el trazado urbano. Algunos vecinos cedieron sectores de sus patios para abrir calles y a cambio incorporaron espacios que antes pertenecían al área pública. Entre los edificios más representativos se encuentra la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, patrimonio histórico municipal y uno de los símbolos de la identidad de San Mayol.

Las tradiciones que se mantienen

La ausencia de calles con nombre no impide que los visitantes recorran el pueblo. Para facilitar la orientación, la comunidad le asignó nombres a las casas. Además, como muchas viviendas no tienen tampoco timbre, los visitantes suelen anunciar su llegada con un aplauso frente a la puerta. Durante años, San Mayol fue considerado un pueblo prácticamente abandonado. Desde 2013, sin embargo, los vecinos y antiguos residentes comenzaron a organizar visitas guiadas para poner en valor su patrimonio.

Actualmente, los recorridos incluyen la arquitectura catalana, la iglesia, las casas invertidas, el Monumento al Circo Criollo y distintos espacios relacionados con la historia ferroviaria. El pueblo también forma parte de propuestas de turismo rural impulsadas por el partido de Tres Arroyos, que combinan historia, gastronomía y actividades culturales.