Un pueblo de 150 habitantes en Italia busca voluntarios: ofrece casa y comida a cambio de cosechar aceitunas

Una pequeña aldea de Italia busca voluntarios para cosechar aceitunas y ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de la ayuda. El pueblo en cuestión es Villa di Baggio, un destino de unos 150 habitantes ubicado en la provincia de Pistoia, en la región de la Toscana, que busca voluntarios para noviembre de 2026.

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La idea del voluntariado es buscar ayuda para el trabajo rural y, a la vez, brindar a turistas la posibilidad de vivir durante unos días en una casa de campo rodeada de bosques. La convocatoria busca incorporar entre cuatro y cinco personas, que deberán permanecer al menos dos semanas y colaborar con distintas tareas durante la temporada de recolección.

Buscan voluntarios en la Toscana para recolectar aceitunas.

Quienes organizan la experiencia son Jethro y Olivia, una pareja estadounidense que habla español y recibe voluntarios en su casa de campo. A cambio de su colaboración, los voluntarios tendrán alojamiento en el hogar y comida incluida, con almuerzos tipo picnic durante las jornadas de trabajo.

Las tareas principales consisten en recolectar aceitunas de manera manual o mecánica y trasladarlas al lugar donde serán procesadas. También se solicita colaboración en actividades cotidianas, como preparar comidas y realizar tareas básicas de limpieza. La cosecha está prevista para noviembre, aunque las fechas exactas dependerán del momento en que las aceitunas alcancen su punto de maduración. Por eso, quienes quieran participar deberán tener disponibilidad durante ese mes y cierta flexibilidad para adaptarse al calendario de trabajo.

Qué requisitos hay que cumplir para ser voluntario

La convocatoria busca personas dispuestas a colaborar con las tareas rurales y la organización cotidiana de la casa. La estadía mínima es de dos semanas y los cupos son limitados, ya que se seleccionarán entre cuatro y cinco voluntarios. Es importante tener en cuenta que el alojamiento y la comida no incluyen los pasajes internacionales ni otros gastos del viaje. Además, quienes viajen desde Argentina deberán verificar qué documentación necesitan para ingresar a Italia y realizar este tipo de actividad.

Quienes quieran participar pueden buscar la convocatoria en Workaway. Ahí mismo se encuentran las condiciones del voluntariado y además se pueden encontrar propuestas parecidas, en el caso de que los cupos estén completos para la convocatoria en Villa di Baggio.