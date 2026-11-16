El pueblito salteño de 10 habitantes al que solo se llega por medio de una travesía de trekking

Ubicada en el departamento salteño de Iruya, la localidad de San Juan conserva una forma de vida marcada por el aislamiento geográfico y las dificultades de acceso, ya que no cuenta con caminos habilitados para vehículos y solo se puede llegar a pie o a lomo de mula.

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Rodeado de montañas y paisajes de altura, este oasis del norte argentino mantiene una comunidad rural dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería de subsistencia. Sus habitantes viven en un entorno donde las distancias y las condiciones del terreno forman parte de la rutina.

Con una población de sólo 10 residentes, San Juan cuenta con algunas instalaciones comunitarias, entre ellas una escuela primaria, un puesto sanitario, una capilla y un salón de uso compartido, aunque su particularidad de acceso lo vuelve atractivo para los amantes de las travesías de trekking.

Cómo es San Juan, el pueblito salteño al que sólo se puede llegar caminando

San Juan se encuentra dentro del municipio de Iruya, en una zona montañosa del norte salteño. Su aislamiento está relacionado con las características del terreno: las quebradas, las pendientes pronunciadas y los senderos estrechos impiden la circulación de vehículos.

Para llegar desde aquel otro famoso pueblo fundado en 1753, los visitantes deben realizar una travesía de trekking que atraviesa sectores de montaña y pasa por Panti Pampa, un punto panorámico desde donde se pueden observar antiguas terrazas de cultivo y otros poblados de la región.

El trayecto no es breve. Una de las propuestas documentadas para llegar contempla dos jornadas de aproximadamente cinco horas de marcha cada una, con una noche de descanso en el pueblo. El recorrido utiliza caminos antiguos que también son empleados por los habitantes para trasladarse entre las comunidades. Algunos tramos atraviesan senderos de cornisa junto a precipicios, por los que también circulan animales de carga.

A unos 3100 metros sobre el nivel del mar, San Juan conserva construcciones e instalaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de sus pobladores. Tiene una escuela primaria, un dispensario, una capilla, un cementerio, una cancha de fútbol y un salón comunitario.

Una de sus particularidades es que no cuenta con una red de energía eléctrica convencional. Desde 2018, algunas viviendas disponen de paneles solares que permiten utilizar lámparas y pequeños electrodomésticos.

La economía local está vinculada con la agricultura y la ganadería a pequeña escala, principalmente para el consumo familiar. Entre los cultivos tradicionales se encuentran las papas andinas, el maíz, las habas y la alfalfa, además de distintas hortalizas que crecen en huertas protegidas mediante invernaderos para hacer frente a las condiciones climáticas de altura.

La comunidad también mantiene sus celebraciones religiosas. Cada 24 de junio se realiza la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, una fecha importante para los pobladores.

Aunque la migración hacia ciudades como Salta y Jujuy redujo la cantidad de familias que permanecen en el lugar, San Juan conserva sus actividades rurales y sus tradiciones. Su ubicación y la ausencia de acceso vehicular lo convierten en uno de los parajes más aislados del departamento de Iruya.