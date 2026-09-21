Córdoba es uno de los destinos elegidos cada verano para irse de vacaciones, ya que la provincia cuenta con una amplia oferta para descansar en medio de la naturaleza. Uno de los lugares seleccionados es la villa serrana Cabalango, ubicada en el departamento de Punilla. Allí, los visitantes pueden zambullirse en ríos, realizar largas caminatas y disfrutar de actividades al aire libre.

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Con apenas 615 habitantes, Cabalango concentra balnearios, formaciones de piedra y propuestas recreativos a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, entre las que destacan los paisajes serranos y paradores. Además, destaca por la calidez de su gente y un entorno rodeado de naturaleza que invita a descansar en medio del aire puro.

El río Los Chorrillos atraviesa la localidad y los turistas aprovechan sus aguas doradas a causa del yodo. Estas rompen entre piedras, piletones y trampolines naturales, formados por el relieve que rodea al cauce del río. En varios tramos, el color del agua adquieren tonalidades doradas por las características del lecho y las rocas de la zona.

Desde Los Socavones hay recorridos que acompañan al río hasta la confluencia con el arroyo Cristal, conocido como Toro Muerto. Desde allí, los senderos permiten seguir hacia Villa Flor Serrana o continuar el curso del agua hasta un sector conocido como Trompa de elefante, donde se ubican áreas de camping.

¿Dónde queda Cabalango?

La villa serrana se encuentra a 8 kilómetros al sureste de Tanti y a 12 kilómetros al oeste de Villa Carlos Paz, sobre el arroyo de los Chorrillos. Desde Córdoba Capital se puede acceder a través de la Ruta Nacional 20, luego se debe tomar la autopista Justiniano Posse y atravesar Villa Carlos Paz. En colectivo, se puede ir con Fonobus.

Entre los alojamientos más elegidos se encuentran los campings, las cabañas y los apart hoteles. El paso de Los Chorrillos permite alternar baños, descanso y recorridos cortos por la ribera, a lo que se suman los sonidos de la naturaleza, la serenidad de sus calles y sus espacios recreativos.

El plan en Cabalango apunta a ser relax y a la diversión en familia o con amistades. Los veraneantes también pueden acceder a una variada oferta gastronómica, áreas de esparcimiento y juegos. También hay un paseo de artesanos y una feria de compras, y servicios como estacionamiento, baños públicos y guardias médicas.

¿Qué puedo hacer en Cabalango?

Por otro lado, para quienes gusten más de las actividades al aire libre, también hay propuestas de turismo alternativo, como mountain bike, trekking, caminatas y cabalgatas. En el lugar también se realiza todos los años el el tradicional prime del Rally Mundial Argentina.

Su balneario principal dispone de una variada oferta gastronómica, proveedurías, áreas de esparcimiento y juegos. Entre los puntos de interés urbano se encuentran el Monumento al Indio Bamba, obra del escultor cordobés Miguel Pablo Borgarello.