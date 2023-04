Durante el verano y semana santa no hubo siniestros viales de los micros bonaerenses en las rutas

En lo que va del año se logró una temporada ejemplar en materia de prevención de las y los pasajeros de ómnibus de media y larga distancia de jurisdicción provincial.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense detallaron que, a través del desempeño del Operativo de Sol a Sol y durante Semana Santa, "no se produjeron siniestros que afectaran al transporte de pasajeros y pasajeras", es decir, no hubo accidentes en las rutas que involucrasen micros de media y larga distancia de jurisdicción provincial. Para ello, los trabajos de fiscalización "fueron fundamentales".

En la previa de un nuevo fin de semana largo, la cartera de transporte informó que, en lo que va del año, se logró una temporada ejemplar en materia de prevención y protección de la vida de las y los pasajeros de ómnibus de media y larga distancia de jurisdicción provincial.

El ministerio a cargo del massista, Jorge D’Onofrio, realiza distintos operativos diarios de fiscalización del transporte público de pasajeros. Cabe destacar que, en las inspecciones en colectivos y combis, "se verifican las condiciones de las unidades y se relevan los requisitos que hacen a la conducción segura", detallaron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además remarcaron que para ello, "se realizan pruebas de alcoholemia a conductores, verificación de seguro y habilitación al día, y requerimiento de toda la documentación necesaria para brindar servicio". Este tipo de controles se intensificó durante el período turístico, de manera articulada con organismos y fuerzas de seguridad, durante fechas festivas y fines de semana largo.

En el Operativo de Sol a Sol 2023, que se desarrolló entre diciembre y febrero, se montaron 585 controles en múltiples puntos estratégicos de Mar del Plata, Vivoratá, Mar Chiquita, Chapadmadal, Villa Gesell, San Clemente, Necochea, Mar de Ajó, Santa Teresita, Pinamar, Miramar, San Bernardo, Mar del Tuyú, entre otros.

En total se fiscalizaron "2983 unidades y se labraron 205 actas de infracción por diversas irregularidades. El 45% corresponde a servicios intercomunales sin autorización, en tanto que el 27% fueron infracciones por tráfico no autorizado". El resto se trató de infracciones menores. En lo que respecta al transporte público de pasajeros y pasajeras, no se registraron accidentes ni siniestros viales.

Asimismo, durante Semana Santa y una nueva jornada extendida para el descanso y las escapadas turísticas, Transporte avanzó con controles claves. En total se fiscalizaron 250 unidades y se labraron 16 actas, además de la demora de una unidad en Pinamar.

De esa manera, los controles al transporte de pasajeros bonaerense consolidaron la protección de la vida de las y los turistas. Así, no sólo no hubo que lamentar víctimas, sino que no se produjeron ingresos en nosocomios por siniestros viales de ómnibus de jurisdicción provincial.