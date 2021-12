AySA inauguró una planta depuradora en Florencio Varela y habilitó una red de agua potable en La Matanza

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, encabezó la puesta en servicio de la Planta Depuradora Florencio Varela. Además, habilitó una red de agua potable en La Matanza.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, estuvo presente en las localidades bonaerenses de Florencio Varela y Lomas de Zamora en donde realizó distintas actividades que apuntan a brindar acceso y mejorar el servicio de agua potable para los ciudadanos.

En Varela, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, participaron de un acto en el que se celebró la puesta en servicio de la Planta Depuradora Florencio Varela, que beneficiará a más de 10 mil vecinos y vecinas del complejo habitacional La Hormiga del barrio Santa Rosa, y permitirá la expansión del servicio de saneamiento cloacal en la zona sudeste del conurbano.

En el año 2017 esta planta fue cedida como parte de un acuerdo entre Nación y Provincia a AySA totalmente deteriorada y fuera de funcionamiento. Durante la gestión de Galmarini, la empresa se propuso acondicionarla. Bajo ese objetivo, se construyeron vestuarios de damas y caballeros, un comedor y edificios de vigilancia, se adecuó el recinto con pintura y limpieza general y se inició la construcción de un laboratorio de planta. Por otro lado, también se realizaron mejoras en el sistema: la planta contaba con un sistema de extracción y purga de lodos obsoletos y se cambió el sistema por bombas centrífugas. Se procedió además a la construcción de cañerías para alimentar el geotubo, recolección de lixiviados y conexión eléctrica. Se mejoraron las condiciones de los tableros existentes y se construyeron tableros faltantes para la operación, además de la realización del sellado e impermeabilización de la unidad con poliurea.

Al finalizar el acto, Galmarini expresó: “Venimos trabajando los últimos dos años con mucha energía y con mucho empuje para poner en óptimas condiciones esta Planta que estaba en pésimas condiciones cuando la recibimos allá por el 2017, en ese traspaso intempestivo que hizo la ex gobernadora Vidal a AySA por indicación del ex presidente Macri. Ese traspaso se realizó sin las capacidades, sin información y sobre todo, sin recursos”. Por su parte, Gabriel Katopodis declaró: “Este presupuesto, el que la oposición rechazó y se negó a votar, preveía el doble de presupuesto para AySA, es decir, el doble de obras de saneamiento, el doble de plantas como ésta, el doble de caños enterrados para que llegue el agua y más salud y mejor calidad de vida. Pero esta presencia marca cuál va a ser nuestra decisión a partir de lo indicado por el presidente, que es cumplir con nuestro plan de obra pública y con cada uno de los vecinos y vecinas que saben que el plan que nosotros hemos diseñado va a permitir todos los días estar más cerca de ese objetivo que planteó Malena, que es poder garantizar ese piso de dignidad y calidad de vida para todos y todas”.

Mientras que en La Matanza estuvo junto al intendente Fernando Espinoza para continuar trabajando en conjunto en los proyectos de obra para mejorar y expandir los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en el partido. Además, se realizó la puesta en servicio de la nueva red de agua potable que beneficiará a más de 6.600 habitantes del barrio Parque Sarmiento ubicado en la localidad de Virrey del Pino.

Finalizada la reunión, la presidenta de AySA expresó: “Pensando en el 2022, nos reunimos con Fernando y todo su equipo para ver cuáles son las prioridades, cuáles son los barrios. No prometemos, sino que nos comprometemos. Y en eso estamos hoy, contándoles a los vecinos y vecinas de La Matanza que ya estamos a días de terminar la licitación y adjudicando la Planta de Laferrere, ya pensando en que en marzo comencemos la obra. Sin esta Planta la mitad de La Matanza no podría tener cloacas, así que nuestro mayor esfuerzo está puesto en eso”. Por su parte, Fernando Espinoza declaró: “Estas son obras que tendríamos que haber empezado hace seis años y no lo pudimos hacer porque el presidente anterior y la gobernadora anterior pararon las obras. Hoy tenemos una presidenta de AySA que es una compañera que sabe escuchar siempre la voz de las mayorías populares”.

El tendido de la red de agua de Parque Sarmiento se llevó adelante entre 2016 y 2018, pero no se pudo poner en servicio debido a que no se realizaron las obras primarias para poder abastecer a la zona. En 2020, AySA retomó el proyecto y realizó las obras necesarias que permitieron finalmente beneficiar a más de 1.900 hogares con el servicio de agua potable.

Finalmente, Malena Galmarini concluyó: “Seguir trabajando en los barrios con los derechos más vulnerados para nosotros es muy importante. Para AySA esto no era un tema pero a partir del gobierno de Alberto Fernández y bajo indicación del ministro Gabriel Katopodis, nosotros pusimos ahora sí como prioridad a los barrios más vulnerables. Y hoy estuvimos conversando de estos temas con Fernando, más allá de monitorear y hacer el seguimiento de las obras que están en marcha”.