Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el miércoles 29 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre y adelantó cómo continuará los próximos días de la semana. Este miércoles comenzará el cielo mayormente nublado y habrá chaparrones aislados por la tarde. La temperatura fresca: se ubicará entre una mínima de 10 de grados y una máxima 18.

El jueves 30, se mantendrá la nubosidad y la temperatura subirá levemente al encontrarse entre una mínima de 13 grados y una máxima de 20. Para el viernes 31, se espera un cielo solo algo nublado y que la temperatura comience en una mínima de 13 grados y alcance una máxima de 24.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana de octubre 2025?

De acuerdo al reporte de SMN, el frente de frío polar se prolongará el miércoles 29 de octubre para luego, desde el jueves, registrar un ascenso tenue. "Durante el lunes 27, el aire frío se irá desparramando hacia el norte, afectando toda la franja central del país y buena parte del norte argentino, con un cambio significativo de viento al sur o sudeste, con ráfagas", señaló el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

Cómo será la primavera en Argentina: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral del SMN para octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos de Argentina, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el sur de Argentina, el SMN proyecta registros significativamente más elevados de lo habitual, mientras que, sorpresivamente, el norte y noroeste podrían experimentar temperaturas por debajo de la media histórica. Además, de cara a la temporada de primavera-verano, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro del promedio en el este, el noreste y el centro del país, con variaciones según las regiones.

Las provincias del centro y norte del país serán las más afectadas por las temperaturas elevadas. Entre ellas se destacan Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También se prevé un impacto considerable en la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las estimaciones obtenidas combinan datos locales con modelos internacionales y estadísticas, y tienen como fin ofrecer una base para la planificación en ámbitos gubernamentales, productivos y sanitarios. Los pronósticos son parte de análisis más profundos que incluyen el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), reconocido por su influencia directa en la dinámica climática nacional.

El organismo advirtió que el fenómeno del Niño impactará de manera diferencial en las lluvias y las temperaturas, de acuerdo a la región del país. Se prevén valores normales de precipitaciones en una amplia franja central y este del territorio nacional, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. Sin embargo, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos más fuertes.