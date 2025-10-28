Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el martes 28 de octubre

Volvió el frío a Buenos Aires y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre y adelantó cómo continuará los próximos días de la semana. Este martes comenzará con lluvias por la mañana y el cielo se mantendrá mayormente nublado el resto el día. La temperatura continuará notablemente baja: se ubicará entre una mínima 7 de grados y una máxima 16.

El miércoles 29 regresarán las lluvias por la mañana y luego el día se mantendrá con nubosidad, mientras que la temperatura subirá levemente al encontrarse entre una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Para el jueves 30, se espera que se mantenga la nubosidad y que la temperatura comience en una mínima de 13 grados y alcance una máxima de 18.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana de octubre 2025?

De acuerdo al reporte de SMN, el frente de frío polar se acentuará el martes 28 y miércoles 29 de octubre para luego, desde el jueves, registrar un ascenso tenue. "Durante el lunes 27, el aire frío se irá desparramando hacia el norte, afectando toda la franja central del país y buena parte del norte argentino, con un cambio significativo de viento al sur o sudeste, con ráfagas", señaló el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

Cómo será la primavera en Argentina: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral del SMN para octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos de Argentina, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el sur de Argentina, el SMN proyecta registros significativamente más elevados de lo habitual, mientras que, sorpresivamente, el norte y noroeste podrían experimentar temperaturas por debajo de la media histórica. Además, de cara a la temporada de primavera-verano, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro del promedio en el este, el noreste y el centro del país, con variaciones según las regiones.

Las provincias del centro y norte del país serán las más afectadas por las temperaturas elevadas. Entre ellas se destacan Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También se prevé un impacto considerable en la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las estimaciones obtenidas combinan datos locales con modelos internacionales y estadísticas, y tienen como fin ofrecer una base para la planificación en ámbitos gubernamentales, productivos y sanitarios. Los pronósticos son parte de análisis más profundos que incluyen el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), reconocido por su influencia directa en la dinámica climática nacional.

El organismo advirtió que el fenómeno del Niño impactará de manera diferencial en las lluvias y las temperaturas, de acuerdo a la región del país. Se prevén valores normales de precipitaciones en una amplia franja central y este del territorio nacional, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. Sin embargo, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos más fuertes.