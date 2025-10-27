Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 27 de octubre

Comienza una nueva semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre en Buenos Aires y el conurbano y adelantó cómo continuará los próximos días de la semana. Este lunes, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura bajará notablemente: se ubicará entre una mínima 12 de grados y una máxima 16.

El martes 28, de acuerdo al SMN, continuará la nubosidad y la temperatura continuará en descenso al comenzar en una mínima de 9 grados y alcanzar una máxima solo de 16. Para el miércoles 29, las temperatura volvería a subir al encontrarse entre una mínima de 10 grados y una máxima de 18.

Cómo será la primavera en Argentina: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos de Argentina, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el sur de Argentina, el SMN proyecta registros significativamente más elevados de lo habitual, mientras que, sorpresivamente, el norte y noroeste podrían experimentar temperaturas por debajo de la media histórica. Además, de cara a la temporada de primavera-verano, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro del promedio en el este, el noreste y el centro del país, con variaciones según las regiones.

Durante esta semana regresa el frío a Buenos Aires y Capital Federal

Las provincias del centro y norte del país serán las más afectadas por las temperaturas elevadas. Entre ellas se destacan Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También se prevé un impacto considerable en la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las estimaciones obtenidas combinan datos locales con modelos internacionales y estadísticas, y tienen como fin ofrecer una base para la planificación en ámbitos gubernamentales, productivos y sanitarios. Los pronósticos son parte de análisis más profundos que incluyen el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), reconocido por su influencia directa en la dinámica climática nacional.

El organismo advirtió que el fenómeno del Niño impactará de manera diferencial en las lluvias y las temperaturas, de acuerdo a la región del país. Se prevén valores normales de precipitaciones en una amplia franja central y este del territorio nacional, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. Sin embargo, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos más fuertes.