Prohíben los juguetes infantiles Pinch Family por ser tóxicos y peligrosos para la salud

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, prohibió en todo el territorio nacional la comercialización de juguetes infantiles de la marca Pinch Family, en sus distintas presentaciones y variantes, por representar un potencial riesgo para la salud de los consumidores. La medida fue establecida mediante la Disposición 804/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

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La decisión se fundamenta en los resultados de ensayos de laboratorio que detectaron la presencia de sustancias químicas por encima de los límites establecidos por la normativa vigente. En particular, el análisis del producto “Squeezy Pinch Family” determinó la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un plastificante utilizado en materiales plásticos, en una concentración superior al máximo permitido.

Según consta en los considerandos de la disposición, el informe técnico concluyó que las muestras analizadas presentaban un “NO CUMPLIMIENTO” de los parámetros de seguridad establecidos por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud. Asimismo, el documento precisa que la concentración detectada de DEHP superó el 0,2% en peso, frente al límite máximo admitido del 0,1%.

La prohibición de la ANMAT

A partir de estos resultados, y tras la intervención de las áreas técnicas competentes, la autoridad de aplicación resolvió extender la medida a las distintas presentaciones de juguetes blandos comercializados bajo la marca Pinch Family, procedentes de la República Popular China. Se trata de figuras de polímero plástico blando, conocidas como “Squishy” o “Squeezy”, algunas de las cuales, según los fundamentos de la norma, se comercializan sin información o advertencias en idioma nacional.

En este contexto, la disposición establece que la prohibición comprende los productos que no cuenten con certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la normativa. El objetivo, de acuerdo con los fundamentos oficiales, es impedir la circulación de artículos que puedan poner en peligro la salud y la integridad física de los consumidores.

Además de restringir la venta, la medida impone obligaciones inmediatas a los importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas. El artículo 2° dispone que deberán “destruir y desechar en forma segura e inmediata” el stock de los productos alcanzados, conforme a la normativa vigente y a partir de la entrada en vigor de la disposición.

Por otra parte, quienes comercialicen estos juguetes y cuenten con sitios web destinados a la venta de sus mercaderías deberán informar de manera destacada los alcances de la medida. Para ello, tendrán un plazo de 72 horas hábiles desde la entrada en vigencia de la disposición, según lo establecido en el artículo 3°.

La resolución también advierte que los incumplimientos podrán dar lugar a sanciones en el marco de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.

La Subsecretaría dispuso comunicar la medida al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Comercio Exterior y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de notificar a las direcciones de comercio y protección del consumidor de todo el país. La disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.