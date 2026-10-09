Su principal atracción es el relax: el pequeño pueblo de Buenos Aires que muchos pasan por alto y tiene los mejores asados al horno de barro

Existe un pequeño pueblo bonaerense que invita a bajar un cambio y a disfrutar de una de las escapadas más inmersivas en la vida de campo. Se trata de Villa Ruiz, una localidad del partido de San Andrés de Giles que ganó popularidad por sus restaurantes, sus platos caseros y sus propuestas de menú libre.

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Los caminos de tierra, los árboles añosos y las casas bajas, enmarcan la tranquilidad de sus calles y ofrecen la posibilidad de disfrutar de una comida sin irse demasiado lejos de la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos años, este destino se ha convertido en uno de los preferidos para parejas, grupos de amigos y familias que buscan una escapada de fin de semana distinta.

Los famosos asados en horno de barro

La gastronomía es uno de los grandes protagonistas de Villa Ruiz. Sus restaurantes de campo ofrecen propuestas que recuperan las recetas tradicionales argentinas, con las carnes asadas pero con la particularidad de la preparación en el horno de barro.

La experiencia comienza con una picada de quesos, fiambres y pan casero, a la que pueden sumarse empanadas recién hechas. Después llega el turno de los platos principales: asado, vacío, chorizos, morcillas, pollo y cerdo, además de opciones como pastas caseras y otras preparaciones criollas.

Los postres también tienen su lugar, con clásicos como flan con dulce de leche, budín de pan y queso con dulce. En muchos establecimientos, la modalidad de menú libre permite repetir los platos y disfrutar de una comida prolongada en medio del paisaje rural.

Las mesas al aire libre y los parques arbolados completan una propuesta pensada exclusivamente para quedarse algunas horas sin mirar el reloj.

Un paseo por Villa Ruiz

Aunque la comida es el principal imán turístico, Villa Ruiz también conserva rincones que permiten conocer su historia y su identidad de pueblo ferroviario. De hecho, la antigua estación de tren es uno de los puntos de mayor interés.

La escapada de fin de semana puede empezar con un almuerzo de campo y continuar con una recorrida por el casco urbano, una pausa para tomar mate bajo los árboles o una visita a los alrededores.

Entre las propuestas gastronómicas del lugar se destacan La Pulpería de Ruiz y La Posta del Camino Real. Los dos espacios suelen recibir visitantes durante los fines de semana y trabajan con reserva previa, por lo que conviene consultar la disponibilidad antes de viajar.