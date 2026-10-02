Primero, desarmaron Metrología Legal; ahora no dan abasto para evaluar expedientes de productos importados

En uno de los capítulos más lamentables del ataque a organismos científicos en marcha, el Gobierno decidió eliminar el servicio de Metrología Legal del INTI. Según la fundamentación de la norma, la decisión respondía a retrasos acumulados que generaban cuellos de botella para sectores productivos. Desde ese momento, el organismo ya no actuaría como barrera técnica para certificar lotes de importación o fabricación de la mayoría de los productos de consumo masivo. Se haría una evaluación “ex post” y, si fuera necesario, se los retiraría del mercado.









Pero hete aquí que, tras algunos meses, el martes 29 de septiembre, el actual director operativo del INTI, Daniel Loiacono, y la Junta Interna de ATE (con mandato vencido desde julio) les plantearon a los empleados de la Dirección Técnica de Metrología Legal que fueran a trabajar durante seis meses a la Secretaría de Industria para agilizar el análisis de los expedientes de productos que ingresaron al país sin ningún control previo… y que, con la apertura de las importaciones y el dólar barato, se acumulan de a miles.

En la actualidad, tras la "desregulación", alcanza con que el importador presente el certificado del país de origen, ya sea China, Noruega, Vietnam o cualquier otro. La Secretaría revisa después. Así entraron los famosos squeezies, muñequitos antiestrés que contenían sustancias cancerígenas y que debieron ser retirados del mercado tras una denuncia de la Cámara Argentina del Juguete: poseían ftalatos por encima del límite de seguridad y 20 mg/kg de benceno, una concentración que cuadruplica el límite legal permitido.

Squeezies

El resultado, según Yamila Mathon, profesional del INTI, docente universitaria e integrante de la línea interna de ATE “La Multisectorial” , es que la Secretaría se encuentra desbordada por la gran cantidad de expedientes que debe procesar: “Es un embudo –afirma–. En esa dependencia trabajan unas 23 personas y no dan abasto, porque se necesitan especialistas y existe una responsabilidad legal; en especial, en lo que tiene que ver con los productos eléctricos y de protección personal, que pueden ocasionarle la muerte a una persona”. En un comunicado de “La Multi” lo resumen así: “la eliminación de los controles previos no trajo agilidad sino un cuello de botella sin previsibilidad ni rigor técnico”.

La Resolución CD 213/2025 dio de baja las funciones de Metrología Legal del INTI y las derivó a laboratorios privados, con el argumento de que sus servicios eran lentos. "Le sacaron las verificaciones que hacía por presunta lentitud, y en la Secretaría son los reyes de la burocracia", se indigna Mathon. La reciente propuesta incluía ir todos los días en combi desde el INTI hasta el centro. Como compensación se les ofreció “una vianda". “No es serio. Piensan que pueden utilizar gente desesperada, a la que le quitaron el trabajo que hacían, pero no son ‘todólogos’, eran los que hacían verificaciones de alcoholímetros, radares, surtidores…", subraya Mathon.

Surtidores

“Antes, si vos querías vender una plancha o una licuadora, tenías que certificar la seguridad eléctrica –explica un experimentado integrante de la dirección de Metrología que prefiere mantener su nombre en reserva–. Eso implicaba hacer un ensayo; había una norma para licuadoras, otra para planchas, y así. Podías hacerlo en el INTI o en otros centros habilitados, como IRAM, pero había que hacerlo antes de poner el producto en el mercado, fuera nacional o importado, si no, no lo podías vender. Y si era importado, lo podías sacar de la Aduana sin ‘derecho a uso’, no podías ponerlo en los comercios hasta que no estaba certificado. [Con la disolución de Metrología] entre todas las ideas geniales que se les ocurrieron, eliminaron eso. Entonces, ahora un importador puede traer un container lleno de planchas o de veladores de cualquier lado, con un ensayo de un laboratorio que nadie conoce, lo vende y presenta en paralelo los papeles de los ensayos a la Secretaría de Comercio. Teóricamente, esta después va a hacer un control y si detecta alguna falencia, lo puede retirar. Pero eso en la Argentina no funciona. Una vez que ya se vendieron todas las planchas, ¿cómo sabés a dónde ir a buscarlas? Encima, en estos tres años deben tener como 20.000 expedientes sin revisar. Entonces, como la gente del INTI que hacía metrología legal está sin hacer nada (hay varios que ya se enfermaron por esa situación anómala), no se les ocurrió mejor idea que llevarlos allá para evaluar esos expedientes. Pero los especialistas de metrología verificaban balanzas, surtidores, cinemómetros [dispositivos para medir en tiempo real la velocidad de circulación de un vehículo], no era gente que evaluaba seguridad eléctrica o elementos de protección personal. No pueden hacer eso sin una capacitación. Lo lógico sería mandar los expedientes a los laboratorios del INTI, donde está la gente que sabe hacerlo, que sabe de seguridad eléctrica y que los de Metrología Legal vayan como refuerzo técnico”.

Cinemómetro

Lo que suponen los trabajadores de INTI es que querían llevarlos a la Secretaría para que sacaran varios expedientes por día… aunque intervienen, lo más probable es que haya muchos rechazados. “En la Argentina no sirve el control ´ex post´ –comentan–. Eso puede funcionar en Noruega o incluso en Estados Unidos, donde el que declara que el equipo cumple y después se detecta que no lo hace, tiene un castigo muy grande, una multa. Pero acá los importadores un día te importan veladores, el otro día planchas, el otro día toallas. Esto en algún momento esta situación va a generar un problema importante”.

Más de cien técnicos, administrativos y profesionales de todo el país integran la Dirección de Metrología Legal, hoy en la cuerda floja. Y el episodio surge en un momento delicado para el organismo. Una cautelar frenó en mayo la Resolución 42/2026, que daba de baja cientos de servicios, y que según Mathon habría dejado a 747 personas en la calle. "En noviembre, se cumplen los seis meses que se dio el juez para decidir", recuerda. Mientras tanto, entre los retiros voluntarios, el desfinanciamiento y la amenaza constante de cierre, se van entre 12 y 15 técnicos y profesionales por mes. "Éramos 3000 cuando asumió Milei y hoy somos alrededor de 2100 –agrega–. Un profesional con diez años de antigüedad cobra 1.100.000 pesos, y eso empuja al pluriempleo hasta que llega el día en que hay que elegir. Es una hemorragia constante”.

El comunicado de “La Multi” pide a las gerencias, subgerencias y direcciones técnicas que exijan que, si el trabajo se hace, sea en las instalaciones del INTI, con la infraestructura y el respaldo de todos sus especialistas. No es una negativa a colaborar. Mathon lo deja claro: "Por supuesto que el INTI puede hacerlo. Tiene las capacidades. Pero no de esta forma".