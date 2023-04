El preservativo vaginal, entre la autonomía de las vulvas y mayor placer en el acto sexual

Se trata de un método anticonceptivo para personas con vulvas que además brinda protección ante las infecciones de transmisión sexual. Todavía en la Argentina no hay venta generalizada pero es impulsada por el Estado en las provincias.

La elección de los métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual debe ser un derecho para todos y todas al momento de un acto sexual. Hasta ahora el preservativo peneano es la única barrera de mayor acceso a la población que permite en una relación sexual evitar infecciones de transmisión sexual (ITS) como también embarazos no deseados, pero depende de la decisión de aquellos que la portan, que mayormente son varones. Sin embargo, existe el preservativo vaginal -poco difundido y accesible- que posibilita a las mujeres o personas con vulvas de mayor autonomía a la hora de cuidarse y vivir su sexualidad de forma segura y libre.

Este método de doble barrera, es decir de prevención de ITS y la concepción, todavía no es de venta libre en el país, donde hasta ahora el Ministerio de Salud Nacional, a través de los programas provinciales de VIH/Sida – ITS y Hepatitis Virales, y de Salud Sexual y Reproductiva, entrega en algunos hospitales y centros de salud provinciales. Según explicó uno de los responsables del Programa VIH/sida - ITS y Hepatitis Virales, Victorio Ramos “estos preservativos forman parte de un plan piloto que busca impulsar nuevas opciones de anticoncepción para que las mujeres y LGBTIQ+ puedan tomar decisiones y ejercer su sexualidad de manera plena, segura y placentera, ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos libres de coerción, discriminación y violencias”.

Qué es el preservativo vaginal y por qué es tan importante

La tocoginecóloga del hospital Durand, Milagros Gandara, en diálogo con El Destape, detalló que el preservativo vaginal, también llamado preservativo interno o preservativo femenino, es un método anticonceptivo de barrera, es decir que evita que se una el óvulo y el espermatozoide impidiendo la concepción, y asimismo, es un instrumento que previene las infecciones de transmisión sexual de alta eficacia. Este instrumento anticonceptivo está conformado por una funda delgada y resistente con dos anillos blandos en cada extremo, uno de los cuales se coloca de forma interna dentro de la vagina, mientras que el otro queda afuera y cubre los genitales externos.

A diferencia del preservativo peneano, la profesional destacó que este método “se puede colocar hasta ocho horas antes del acto sexual y dejar puesto aún terminado el acto sexual”. Además la otra diferencia, “es que no es de látex sino de poliuretano por lo tanto lo pueden usar personas alérgicas al latex”.

Respecto a su efectividad, explicó que “como todos los métodos anticonceptivos que dependen del usuario, su eficacia depende de cuan bien lo usen: hay una tasa de falla descrita para su uso correcto que es de 5 embarazos cada 100 mujeres por año y con el uso habitual 21 embarazos por cada 100 mujeres por año”.

Mayor autonomía de las vulvas y placer superador

Una reciente investigación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) demostró por primera vez en Argentina el alto nivel de aceptabilidad con el que cuenta el preservativo vaginal y reveló que el 96% de las mujeres que lo probó dijo que lo recomendaría a otras personas. En este marco, Gandara remarcó que esto tiene que ver con dos aspectos fundamentales: la autonomía de los cuerpos y el placer. “Hay mujeres que refieren que ese anillo externo del preservativo brinda una estimulación sexual adicional y por otro lado tiene una textura más suave y húmeda que no afecta la sensibilidad como a veces describen que ocurre con el preservativo peneano que ajusta y aprieta”, detalló.

Además, enfatizó en que “otorga mayor autonomía a la mujer y no depende de otra persona quiera o no elegir un método anticonceptivo, como ocurre en las relaciones heterosexuales que muchas veces los hombre se resiste a usar el preservativo peneano”.

Algunos de los beneficios en el desarrollo del acto sexual

No irrumpe en la espontaneidad del acto sexual ya que se puede colocar antes y retirar después

No afecta la sensibilidad y también genera placer

A diferencia del preservativo peneano que solo puede usar lubricantes hidrosolubles, con este método se puede usar cualquier tipo de lubricación

No tiene contraindicaciones

“A principio requiere un entrenamiento hasta que la mujer sepa cómo lo tiene que colocar, una vez entendido eso, ya está”, destacó. Es fundamental, que el preservativo se pliega con los dedos desde adentro y utilizar uno por relación sexual.

Por último, la tocoginecóloga enfatizó sobre la falta de acceso en el mercado argentino y la demora para que el Estado facilite el acceso a este método en todo el territorio nacional. "Es muy importante poder acceder a este preservativo vaginal porque es el único que previenen las enfermedades de transmisión sexual como los embarazos al mismo tiempo y le brinda autonomía a las mujeres", completó