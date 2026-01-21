Durante la madrugada del martes 20 de enero, un episodio de extrema tensión sacudió al barrio porteño de Villa Crespo, cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina protagonizó un sorpresivo episodio en la vía pública: lanzó diversos disparos sin motivo alguno y uno de ellos impactó en un trabajador que se encontraba en la zona. El impactante video del hecho.

El suceso ocurrió en la esquina de Fitz Roy y Muñecas, donde el cabo de la Federal —que se desplazaba en su auto particular— se detuvo, descendió del vehículo y comenzó a efectuar disparos sin que mediara una situación de conflicto previa. La secuencia fue registrada por vecinos de la zona, que efectuaron la denuncia y rápidamente generó alarma en la zona.

En el video, que dura más de un minuto, puede observarse al policía disparando detrás de un auto y escondiéndose como si se encontrase en una redada. "¡Dejá de tirarnos!", se escucha que gritan en el video.

Las detonaciones son repetidas y consistentes mientras el hombre, fuera de sí, realiza gritos inteligibles. Cuando sale de su escondite, se lo ve caminar con dificultad -como si estuviese alcoholizado- y debe apoyarse en un árbol y en su auto para no perder el equilibrio y caerse al suelo. "¡Flaco, tirá el fierro!", le grita otra persona sobre el final de la grabación, mientras este sigue disparando.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad acudió a la zona. Al arribar, los agentes detectaron al hombre armado, quien intentó huir corriendo por Fitz Roy y descartó el arma durante la fuga. Minutos después, fue reducido y detenido.

En el lugar se contabilizaron 14 vainas servidas, lo que confirmó la magnitud del ataque. Como consecuencia de los disparos, resultó herido en una pierna un trabajador de una empresa distribuidora de alimentos, quien fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Durand. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. “Salió de la nada y empezó a disparar para todos lados. Fue un dolor muy fuerte, pensé que era algo peor. No decía nada ni se identificó como policía”, contó el afectado.

La Policía de la Ciudad secuestró una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, además del vehículo del imputado y el resto del material balístico. La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la investigación, ordenó la realización de un dermotest para determinar si el efectivo había consumido alcohol o drogas, dado el estado de alteración que presentaba al momento de su detención.

Según pudo confirmarse, el detenido es el cabo Cristian Antonio Brítez, integrante de la Policía Federal Argentina. El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades penales y las circunstancias que llevaron al efectivo a efectuar los disparos.