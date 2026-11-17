No todos los estornudos son señal de un resfrío. Con la llegada de la primavera, el polen que liberan árboles como el plátano y otras plantas puede desencadenar rinitis alérgica, una reacción que provoca congestión nasal, picazón y estornudos repetidos. En diálogo con El Destape, Stella Cuevas, especialista en otorrinolaringología, explicó cómo reconocer los síntomas y qué medidas ayudan a reducir las molestias.

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Por qué el polen puede provocar alergia

La rinitis alérgica aparece cuando el sistema inmunitario reacciona frente a una sustancia que, para la mayoría de las personas, no representa un peligro. En quienes tienen esa sensibilidad, el contacto con determinados pólenes desencadena una respuesta inflamatoria. Uno de los casos que más dolor de cabeza genera entre los vecinos del AMBA es el plátano. Al respecto, Cuevas explica: "El polen del plátano tiene un importante poder antigénico".

Entonces, "ante la presencia del polen, se produce una respuesta exagerada que desata síntomas que influyen en la calidad de vida de las personas alérgicas". Las manifestaciones más frecuentes son la obstrucción nasal, las crisis de estornudos, la secreción y la picazón en la nariz y los ojos. Sin embargo, las molestias no siempre terminan ahí, sino que "la rinitis puede producir sueño, irritabilidad, mal humor y malestar general, así como afectar la concentración y generar ausentismo escolar o laboral".

Por qué el plátano puede provocar alergias y cómo afecta el descanso

Aunque el plátano es uno de los árboles asociados a las alergias en Buenos Aires, no es el único. Los álamos, los ligustros y los fresnos también pueden liberar pólenes capaces de desencadenar síntomas en personas sensibilizadas. La cantidad de polen presente en el ambiente varía según la especie, la época del año y las condiciones meteorológicas. Los días secos y ventosos favorecen su dispersión.

También es importante distinguir el polen de la famosa pelusa de los plátanos. Aunque suelen asociarse, no son lo mismo. El polen contiene los alérgenos que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, mientras que los pelitos de los frutos pueden producir irritación mecánica en los ojos y las vías respiratorias, incluso en personas que no tienen alergia.

Cómo diferenciar una alergia de un resfrío y aliviar los síntomas

La congestión y los estornudos pueden aparecer tanto en una alergia como en un resfrío, por lo que no siempre es sencillo distinguirlos. Al respecto, Cuevas explicó que "el resfrío es una infección producida por un virus que produce congestión, ojos vidriosos, malestar y dura alrededor de 7 días el cuadro". En cambio, la reacción alérgica puede mantenerse durante varias semanas, reaparecer todos los años en la misma época o intensificarse después de entrar en contacto con el polen.

Para aliviar los síntomas los especialistas suelen indicar antihistamínicos, solución salina hipertónica y corticoides nasales. En determinados casos pueden evaluarse otros medicamentos, pero el tratamiento debe quedar a cargo siempre de un profesional. Para evitar caer en el malestar, "una buena forma es salir con barbijos los días ventosos, anteojos y secar la ropa adentro", concluye la especialista.