Lo plantaron hace 200 años y ahora buscan frenarlo porque se convirtió en plaga: el árbol que se convirtió en una pesadilla ambiental.

Lo que hace dos siglos fue pensado como una solución para alimentar a la población de Hawái terminó convirtiéndose en un problema ambiental de grandes dimensiones. El guayabo de fresa (Psidium cattleianum) fue introducido en el archipiélago desde Brasil en 1825 y, con el paso del tiempo, logró expandirse por extensas zonas de bosque hasta desplazar especies nativas.

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Actualmente, la planta es considerada una de las especies invasoras más problemáticas de Hawái. Su crecimiento modifica la composición de los bosques tropicales y dificulta la supervivencia de la vegetación autóctona. Ante la dificultad de acceder a las zonas más remotas, investigadores estadounidenses desarrollaron una estrategia que combina control biológico y tecnología aérea: utilizan drones para distribuir insectos capaces de debilitar específicamente a este árbol.

El método fue analizado en un estudio publicado en el Journal of Economic Entomology, donde se comparó la distribución aérea mediante drones con el procedimiento tradicional, que requiere que los equipos ingresen a pie en los bosques y coloquen manualmente los organismos de control.

El insecto que ataca al árbol invasor

La herramienta biológica utilizada es Tectococcus ovatus, un pequeño insecto originario de Brasil que tiene una característica clave para este tipo de estrategia, se alimenta exclusivamente del guayabo de fresa. El insecto provoca la aparición de unas estructuras conocidas como agallas en las hojas de la planta. Allí se desarrolla y reproduce, mientras que los daños afectan el crecimiento del árbol. La especie fue aprobada para su utilización como agente de control biológico en Hawái y comenzó a ser introducida en el archipiélago en 2012.

Tectococcus ovatus es un pequeño insecto originario de Brasil que se alimenta exclusivamente del guayabo de fresa.

Los resultados registrados en algunas zonas muestran cómo puede extenderse el tratamiento una vez que el insecto consigue establecerse. En un área de prueba de la isla de Hawái, los investigadores detectaron agallas en el 23,1% de los árboles observados en 2021, cuatro años después de la inoculación inicial. Para 2024, todos los ejemplares analizados en ese sector presentaban signos de colonización.

Por qué decidieron utilizar drones

El principal obstáculo no está solamente en encontrar los árboles, sino en llegar hasta ellos. El guayabo de fresa ocupa sectores de bosque donde no existen caminos y donde trasladar a los investigadores de un árbol a otro puede demandar mucho tiempo.

Por eso, el equipo diseñó un sistema instalado sobre drones que permite transportar y colocar las pequeñas estructuras que contienen los insectos directamente sobre las copas de los árboles. En una prueba realizada con 129 ejemplares en la Reserva Forestal Ola'a, el sistema manual consiguió colocar correctamente las estructuras en el 97,6% de los intentos, mientras que el dron alcanzó el 86,6%. Sin embargo, la diferencia apareció al medir el tiempo necesario para completar cada tratamiento.

El procedimiento aéreo requirió aproximadamente 2,8 minutos por árbol, frente a los 12 minutos del método terrestre. Es decir, el uso de drones permitió reducir el tiempo de trabajo alrededor de un 77%. La velocidad también tuvo consecuencias en los resultados posteriores: doce meses después del tratamiento, el insecto había logrado establecerse en el 63% de los árboles tratados mediante drones, frente al 38% de aquellos tratados con la técnica manual.

El guayabo de fresa (Psidium cattleianum) fue introducido en el archipiélago desde Brasil en 1825 y, con el paso del tiempo, logró expandirse por extensas zonas de bosque hasta desplazar especies nativas.

Los investigadores también estudiaron cómo ampliar la estrategia para trabajar sobre superficies mucho mayores. Para ello desarrollaron sistemas con 16 y 54 unidades instalados en drones, conocidos como Kūhualūlū, y los compararon con el lanzamiento de las estructuras desde un helicóptero.

Los resultados mostraron tasas de éxito similares. El sistema con drones consiguió colocar correctamente las unidades en el 71,6% de los casos, mientras que el helicóptero alcanzó el 68%. La diferencia más marcada apareció en la precisión. La distancia máxima respecto del árbol elegido fue de unos 2,83 metros con el dron, mientras que el helicóptero llegó a desviarse hasta 8,24 metros.

La dimensión del desafío explica por qué los investigadores buscan alternativas que puedan operar desde el aire. Se estima que unas 475.000 hectáreas de Hawái están ocupadas por guayabo de fresa. Según los cálculos del estudio, cubrir esa superficie con puntos de distribución separados por un kilómetro implicaría unos 4.750 lanzamientos y alrededor de 92,5 horas de vuelo en helicóptero.

El objetivo no es eliminar de un día para otro una especie que lleva dos siglos instalada en el archipiélago, sino reducir su expansión y recuperar el equilibrio de los bosques nativos.