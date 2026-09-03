El Planetario invita a personas mayores a una jornada de astronomía gratuita con observación solar

El Planetario Galileo Galilei abrió la inscripción a una nueva edición de Encuentros Mayores, una propuesta pensada especialmente para personas mayores que combina una función de sala, un taller interactivo y una observación solar con telescopios. El evento forma parte de la agenda de actividades que el Planetario organiza durante todo el año para distintos públicos, y en este caso apunta puntualmente a generar un espacio de encuentro y estimulación para los adultos mayores de la Ciudad.

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La jornada arranca con una función en la sala del Planetario, "De la Tierra al Universo", un contenido audiovisual pensado para introducir a los participantes en los conceptos básicos de la astronomía de una forma accesible y entretenida. A esa función le sigue un taller interactivo, también apoyado en material audiovisual, donde se profundiza sobre los temas presentados y se habilita un espacio de intercambio y participación entre los asistentes.

El cierre de la actividad llega con una observación del Sol a través de telescopios especialmente preparados para ese fin, que permiten mirar la estrella de cerca sin riesgo para la vista. En caso de que el día amanezca con el cielo cubierto, la actividad no se suspende, sino que se adapta con una observación de nubes a simple vista, para que la experiencia pueda disfrutarse de igual manera más allá de las condiciones climáticas.

El Planetario Galileo Galilei ofrece una experiencia exclusiva para adultos mayores. Foto: GCBA

Según explicaron desde la organización, la idea es ofrecer una experiencia que promueva el interés por la astronomía a través de contenidos didácticos, al mismo tiempo que favorece el ejercicio cognitivo y la participación activa de quienes asistan. De esta manera, Encuentros Mayores se suma a otras iniciativas de la Ciudad orientadas a generar espacios de encuentro y aprendizaje para la tercera edad, en un entorno ameno y sin costo.

Cuándo y cómo anotarse

La actividad se realizará el sábado 5 de septiembre, a las 10:15 horas, en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en Av. Sarmiento s/n, en pleno barrio de Palermo. La entrada es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa, que ya se encuentra disponible a través de un formulario online. Se recomienda anotarse con tiempo, ya que este tipo de propuestas suele tener cupos limitados. De todas maneras, en caso de no poder participar en esta oportunidad, el evento suele realizarse todos los meses.