La jornada de alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Plata dejó en claro la estrategia de la defensa de Felicitas Alvite. El abogado Flavio Gliemmo solicitó formalmente que su clienta sea juzgada bajo la figura del artículo 84 bis, que corresponde al homicidio culposo. A diferencia del dolo eventual que plantea la acusación, esta calificación prevé una pena de entre 2 y 5 años de prisión, sumada a una inhabilitación para conducir de 5 a 10 años. "Felicitas reconoce su error, que tuvo una conducción imprudente, antirreglamentaria, pero realmente nunca tuvo intenciones de matar ni despreció la vida de Armand", argumentó el letrado ante el tribunal. Al salir de la sala, Gliemmo se mostró optimista respecto al fallo y afirmó que la pena mencionada es "la justa".

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"La víctima principal es Walter Armand"

En su exposición, el defensor buscó correr el foco de atención sobre su clienta. "Sin dudas la víctima principal es Walter Armand, Felicitas es la segunda", expuso Gliemmo durante sus conclusiones. Para la defensa, la joven no tuvo la intención de atropellar al motociclista y su accionar debe ser tratado como un caso de negligencia y no como un crimen con intención. Bajo esa línea, consideran que la pena de 2 a 5 años de prisión es la medida adecuada para la conducta desplegada. La estrategia busca desactivar la imputación de dolo eventual, que es la que podría llevarla a pasar una década en la cárcel.

Los duros pedidos de la Fiscalía y la querella

Las posturas de las partes son totalmente opuestas. El martes, la Fiscalía, representada por Martín Chiorazzi, solicitó una condena de 10 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual. Por su parte, la querella a cargo de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, pidió 11 años de prisión por el mismo delito. Además de la pena de cárcel, el particular damnificado solicitó la inhabilitación para conducir y la colocación de una tobillera electrónica en caso de que los jueces le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria. Ambas acusaciones se sostienen en la alta velocidad y el presunto desprecio por las normas de tránsito.

El dolor de la familia de la víctima

Afuera del tribunal, la familia de Walter Armand expresó su dolor y su rechazo a la versión de la defensa. Milton Armand, hermano de la víctima, cuestionó el relato de los abogados al considerar que buscan minimizar lo sucedido. "Lo que escuchamos es como que ella es una señorita que salió solamente a pasear por el centro", manifestó con indignación. "Es difícil porque hablan de mi hermano y hacen creer que no hizo nada, que no cruzó seis semáforos en rojo a alta velocidad, ni que mató a una persona", concluyó Milton. Para la familia, la conducta de Alvite no fue un simple error, sino una temeridad que le costó la vida a un trabajador.