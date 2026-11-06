Personalidades de la cultura, la política y la empresa participaron de un singular taller en Exactas/UBA

Valeria Levi, explicando cómo se prueba la vacuna de ARN vegetal

–¿La pipeta hay que insertarla hasta el final?

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–¿En qué canaleta? No la veo…

–¿Y si queda un poquito de líquido al final?

–¿Esto que estamos manipulando es la vacuna REAL de ARN?

–¡Oh!… ¡Resultó! ¡El ARN y el “carrier” se desplazaron como nos habían dicho! ¡Éxito! ¡Aprobamos!

Estas frases, altamente improbables en la boca de un famosísimo diseñador de moda como Pablo Ramírez, un actor y director como Mauricio Dayub, un ex futbolista profesional y hoy deportólogo como Juan Manuel Herbella, una celebridad culinaria como Narda Lepes, el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa, una empresaria como Carolina Castro, diputados como Sergio Capozzi o Mariela Coletta, entre otros, se escucharon mientras deambulaban asombrados entre mesadas de laboratorio, enfundados en laboratorios blancos y con sus manos calzadas en guantes de látex, durante la primera jornada de “Enlace Ciencia & Tecno” organizada por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA para tender puentes entre el ámbito académico, y formadores de opinión pública y tomadores de decisión para poner en valor el papel de la ciencia en el desarrollo del país.

El Destape tuvo el privilegio de formar parte de la reunión.

Ariel muestra plantas "vacunadas" y no vacunadas

Pensada como una “experiencia inmersiva”, la convocatoria les permitió a los participantes vivir la investigación en primera persona y conocer de cerca el proceso de construcción de conocimiento científico en el edificio Cero + Infinito y en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Ifibyne), uno de los 21 que posee la facultad.

En dos presentaciones al inicio y cierre de la jornada, respectivamente, el decano, el matemático Willy Durán y la vicedecana, la química Valeria Levi, hicieron una descripción del conocimiento y el talento que se cultiva en las aulas de esa casa de estudio que alberga a cerca de 7000 estudiantes de grado, 3000 de posgrado, 400 profesores (80% con dedicación exclusiva), 1500 docentes auxiliares y 500 no docentes. Además trabajan allí 900 investigadores e investigadoras, y el mismo número de becarios doctorales y posdoctorales que, se estima, son responsables de alrededor del 10% de la producción científica nacional.

“Nuestros graduados y graduadas producen conocimiento en el Conicet, CNEA, INTI, INTA, Malbrán y otros organismos del sistema científico, valor agregado en la industria del software, farmacéutica, biotecnológica, y energética, entre otras, y fortalecen el Estado en el Servicio Meteorológico, museos, parque nacionales y otros organismos descentralizados”, explicó Durán.

Erica Hynes, química y ex Secretaria de Ciencia de Santa Fe, inoculando el hongo en las plantas de laboratorio

Luego, como parte de la jornada, Federico Ariel, biólogo molecular, ilustró con un ejemplo revelador cómo la ciencia básica puede llevar a la ciencia aplicada y luego a soluciones tecnológicas como la que él y su equipo concretaron en la vacuna de ARN contra el hongo del tomate Botrytis cinerea, que dio lugar a la creación de la compañía biotecnológica Apolo.

Botrytis cinerea es un patógeno muy común, responsable de la podredumbre gris que afecta la vid, la frutilla, el tomate, y muchas flores y hortalizas. Es el que genera las típicas manchas negras en las verduras que guardamos en la heladera y uno de los más estudiados del mundo. Ariel y su equipo crearon, a partir de la molécula de ARN, un compuesto para proteger los cultivos sin sufrir los efectos adversos de los pesticidas químicos.

Augusto Costa, ministro de Producción de PBA, calzándose los guantes de laboratorio

Después de graduarse, Ariel viajó a perfeccionarse al exterior y al retornar al país tuvo la idea de aplicar su conocimiento en una solución tecnológica. A diferencia de las vacunas que nos administramos contra el Covid-19 (dirigida contra una proteína específica del virus), Apolo logró desarrollar una vacuna de ARN vegetal en spray que se aplica directamente sobre las hojas de la planta y las protege del hongo sin contaminar el suelo, dañar a abejas y otros microorganismos benéficos, ni por supuesto a los seres humanos. Los ensayos a campo mostraron que tiene una alta efectividad y aumenta los rindes del cultivo de tomate.

Ariel explicó cómo utilizan el ARN para proveerles a las plantas de un escudo contra el hongo, y el doctor en informática Enzo Ferrante junto con el joven doctorando Manuel Fernández Burda, cómo eligen un blanco específico en el patógeno mediante inteligencia artificial, reduciendo un trabajo de revisión de papers que llevaría un año a un par de días.

A continuación, llegó el momento de ir a laboratorio y calzarse el guardapolvo blanco. Observando las medidas de seguridad pertinentes, el equipo docente enseñó a obtener microgramos [millonésima parte de gramo] de la vacuna de ARN de un tubo de ensayo para hacer una electroforesis, técnica que permite confirmar que el ARN esté bien preparado y protegido. El entusiasmo de los participantes fue superlativo y se tradujo no solo en exclamaciones, sino también en preguntas sobre el proceso científico y tecnológico, cómo probar su efectividad e incluso conveniencia económica.

Para finalizar, Levi trazó una breve exposición sobre algunas de las iniciativas que surgieron de la Facultad (biorremediación de suelos, entrenamiento de abejas para mejorar cultivos, desarrollo de barbijos antivirales, antibacteriales y antifúngicos, modelado satelital, filtros para arsénico, tests rápidos y económicos para Covid, estrategias para la erradicación de vinchucas), invitó a jugar para poner de manifiesto cómo muchas veces no se puede anticipar la importancia "práctica" que tendrá una investigación de ciencia básica, explicó los mecanismos que emplea el sistema científico para evaluar proyectos y administrar recursos, y puso a prueba el conocimiento de los participantes en materia de política científica.

Como resultado, quedó en claro la urgencia de reponer la financiación a la ciencia y la educación pública, el papel (complementario) que juegan el Estado y el sector privado, y la ínfima inversión actual de nuestro país en investigación y desarrollo, el cientificidio a que está siendo sometida la ciencia local.

"El esfuerzo científico es una creación colectiva. Es vital que no interrumpamos esta cadena de postas que se van pasando de generación en generación", destacó Levi.

La jornada fue posible gracias a la participación del equipo docente de Exactas: además de los ya nombrados, la docente Mariana Feld, la posdoctoranda y docente Noelia Boccardo, y los doctorandos y docentes Florencia Rodríguez, Federico Aballay, Emilia Feuerstein y Faustina Salgado. Como sponsors, acompañaron también Fundacen, Epidata y Laboratorios Cassará.