Las persianas exteriores ayudan a frenar parte de la radiación solar antes de que atraviese el vidrio y aumente la temperatura interior.

Cuando aprieta el calor, la discusión en la mayoría de los departamentos y PH pasa por el aire acondicionado. Sin embargo, buena parte del problema se define un paso antes, en la ventana: las persianas son la primera barrera contra el sol y, cuando están mal elegidas, mal instaladas o directamente abandonadas, el equipo termina trabajando de más durante todo el verano sin que nadie entienda bien por qué.

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Por qué la ventana define el consumo antes que el equipo

La lógica es sencilla y muchas veces se pasa por alto. El calor que entra por un vidrio expuesto al sol del mediodía ya está adentro: una vez que atravesó la ventana, el ambiente se calienta y el aire acondicionado solo puede pelearla desde atrás, extrayendo esa carga térmica una y otra vez.

La persiana, en cambio, actúa antes. Al frenar la radiación del lado de afuera del vidrio, evita que ese calor llegue a entrar. La diferencia es conceptual: una cortina interior atenúa la luz cuando el calor ya está adentro; un cerramiento exterior lo detiene del otro lado del vidrio.

Eso explica por qué dos departamentos idénticos, con el mismo equipo de aire y la misma superficie, pueden tener comportamientos térmicos completamente distintos. La orientación de las ventanas y el estado del cerramiento pesan tanto como los frigorías del split.

En un verano que combina temperaturas altas, humedad y sol directo durante muchas horas, ese detalle deja de ser estético para volverse económico.

Qué mirar antes de cambiar las persianas del departamento

Antes de elegir modelo, color o sistema, conviene responder tres preguntas: hacia dónde da la ventana, cuántas horas recibe sol directo y qué uso real tiene ese ambiente.

Un dormitorio que da al oeste y recibe sol de tarde necesita una solución de oscurecimiento fuerte, porque es el momento en que el ambiente acumula calor justo antes de la hora de dormir. Un living con ventanal al norte, en cambio, agradece un sistema que permita regular la entrada de luz sin quedar a oscuras a media tarde.

También pesa el tipo de abertura. No es lo mismo una ventana corrediza estándar que un ventanal al balcón o una abertura antigua de PH con marco de madera, donde el reemplazo exige adaptaciones que no siempre figuran en el presupuesto inicial.

Y hay un punto que suele descubrirse tarde: el espacio disponible arriba de la ventana. De ahí depende buena parte de las opciones reales.

Aluminio, PVC o madera: qué cambia según el material

El material de las lamas define durabilidad, aislación y mantenimiento, en ese orden de importancia práctica.

El aluminio inyectado con relleno aislante es hoy la opción más difundida en obra nueva y en reemplazos. Resiste bien la intemperie, no se deforma con la humedad y suma aislación real gracias a la espuma interna de la lama. Es la alternativa más razonable para frentes muy expuestos al sol y a la lluvia.

El PVC es más económico y liviano, funciona correctamente en aberturas chicas y ambientes interiores, pero sufre más con la exposición prolongada: en ventanas grandes o en pisos altos muy castigados por el viento, tiende a mostrar el desgaste antes.

La madera conserva un lugar propio, sobre todo en casas antiguas y PH donde el reemplazo por un sistema moderno rompería la estética del frente. Aísla bien y envejece con carácter, pero exige mantenimiento periódico: lijado, tratamiento y control de humedad.

Un dato que suele decidir la compra sin que se lo mencione: el color. Las lamas oscuras absorben más radiación y transmiten más calor al ambiente que las claras, con el mismo material y el mismo espesor.

El cajón, el punto débil que casi nadie revisa

Acá está el problema más frecuente y el menos atendido. El cajón donde se enrolla la cortina exterior es, en la enorme mayoría de los departamentos, un hueco en la pared apenas cerrado por una tapa de plástico o de madera.

Ese hueco comunica el interior del ambiente con el exterior. Por ahí se filtra aire caliente en verano, aire frío en invierno, ruido de la calle, polvo y, en los frentes más expuestos, hasta insectos. Es una vía de fuga permanente que trabaja las veinticuatro horas, incluso con todo bajo y la ventana cerrada.

La prueba casera es simple: en un día de viento, acercar la mano al borde de la tapa del cajón. Si se siente corriente, hay filtración.

La solución no siempre implica una obra. Existen tapas con aislación incorporada, kits para revestir el interior del cajón con material aislante y burletes para el paso de la cinta o del eje. Es una intervención de bajo costo relativo que cambia la sensación térmica del ambiente más rápido que cualquier otra mejora en la ventana.

Cuando el reemplazo es total, conviene mirar los sistemas con cajón compacto o monoblock, que vienen pensados de fábrica para que ese punto deje de ser el agujero por donde se escapa el confort.

Motorización: cuándo conviene y cuándo es un gasto evitable

La motorización dejó de ser un lujo y se volvió una opción accesible, sobre todo en versiones a batería o con motor radiocontrolado que evitan romper paredes para pasar cables.

Conviene sin discusión en tres escenarios: ventanales grandes y pesados que se manejan con esfuerzo, aberturas de difícil acceso —detrás de un sillón, sobre una mesada, en un balcón cerrado— y hogares con personas mayores o con movilidad reducida, donde levantar una persiana varias veces por día es un problema real.

Hay un beneficio menos obvio y bastante concreto: la programación horaria. Un sistema que baja las lamas solo en las horas de sol más fuerte, cuando no hay nadie en casa, evita que el departamento se convierta en un horno al que hay que enfriar de cero al volver del trabajo.

¿Cuándo no vale la pena? En aberturas chicas de uso esporádico, o cuando el presupuesto es acotado y todavía queda pendiente resolver el aislamiento del cajón o el estado de las lamas. El orden importa: primero la barrera térmica, después la comodidad.

Mantenimiento: lo que se rompe y por qué

Las fallas son previsibles y casi siempre avisan antes de dejar el sistema fuera de servicio.

La cinta cortada es la más común en los sistemas manuales. Se desgasta por roce contra el pasacintas y por la exposición al sol en la parte que queda a la vista. Cuando empieza a deshilacharse, conviene cambiarla antes de que se corte con todo arriba, que es la peor combinación posible.

El resorte del recogedor pierde tensión con los años y hace que la cinta quede floja o que la persiana no se sostenga a media altura. Es un repuesto barato y de cambio rápido.

Las lamas se trancan cuando se desalinean, cuando se acumula suciedad en las guías laterales o cuando alguna se salió del eje por un golpe de viento con la ventana abierta. La limpieza periódica de las guías con un trapo húmedo y la revisión de los topes evitan la mayoría de estos episodios.

Y una recomendación que ahorra disgustos: no forzar nunca. Si el sistema se traba, insistir con fuerza convierte un ajuste de diez minutos en un desarme completo del cajón.

Fachada y consorcio: el permiso que muchos se saltean

En edificios, el cambio no siempre es una decisión individual. El reglamento de copropiedad suele considerar la fachada como parte común, y eso incluye el aspecto exterior de las aberturas.

Antes de encargar el trabajo conviene consultar con la administración qué color, qué material y qué tipo de sistema están admitidos. Hay edificios que exigen mantener una tonalidad uniforme en todo el frente y otros que directamente definen el modelo.

Saltearse ese paso puede terminar en una intimación para volver todo atrás, con el costo pagado dos veces. En PH y casas la libertad es mayor, aunque en zonas con protección patrimonial también hay restricciones sobre los frentes.

Una inversión que se mide en verano

Elegir bien las persianas no es una decisión decorativa: es la que determina cuánto calor entra al ambiente y cuántas horas tiene que trabajar el equipo de aire para compensarlo. En un contexto donde cada consumo del hogar se mira con lupa, la ventana es de los pocos lugares donde una intervención acotada tiene un efecto que se nota enseguida.

La próxima ola de calor es el mejor momento para hacer el diagnóstico: recorrer el departamento a la hora del sol más fuerte, tocar el vidrio, revisar el cajón y ver qué ambiente se vuelve inhabitable primero. Esa recorrida de cinco minutos suele decir más que cualquier presupuesto.