Más de 2,7 millones de personas participaron el último fin de semana de la 52ª Peregrinación a Luján y recorrieron, bajo la lluvia, aproximadamente 60 kilómetros entre el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La cifra de 2026, según datos difundidos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, superó en casi 300 mil personas la convocatoria anterior y se convirtió en una de las movilizaciones más multitudinarias y masivas de la historia reciente. Durante más de 24 horas las redes sociales se llenaron de fotos, videos, y mensajes de los peregrinos que decidieron compartir sus experiencias en las diferentes instancias.

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No es que ahora hay más católicos: qué hay detrás del fenómeno

La llamativa magnitud no se explica por un renacimiento del catolicismo o el hecho de que los argentinos se estén volviendo necesariamente más religiosos. De hecho varios estudios cercanos a la fecha muestran un proceso caracterizado como “de pluralización y desinstitucionalización del campo religioso”. En ese sentido, el primer informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indica que el 57,7% de los argentinos se identifica como católico mientras el 22,4% no tiene filiación religiosa, números que se alejan mucho del 90% registrado a mediados del siglo XX. Entre los más jóvenes se registra un proceso de desvinculación más marcado: solo el 44,5% de quienes tienen entre 16 y 29 años adhiere al catolicismo y quienes dicen no tener filiación religiosa son el 31%.

Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), realizada por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba y Boston College, encontró que el 95,2% de los adultos argentinos realizó al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año. Este estudio, más que hacer foco en la religión de pertenencia de los sujetos, apunta a identificar las prácticas y rituales que se sostienen como rezar, meditar, tener objetos religiosos, altares domésticos o utilizar herramientas digitales vinculadas con lo espiritual. La investigación muestra que el 76% reza y que incluso entre quienes no tienen filiación religiosa igual se sostienen algunas prácticas espirituales.

Entre la foto abarrotada de Luján y los datos de las investigaciones parece presentarse un panorama más complejo y multifactorial por el que no necesariamente hay más católicos, pero sí parecieran surgir y multiplicarse nuevas formas de religiosidad o espiritualidad. En medio del capitalismo de plataformas donde cada experiencia se hiperindividualiza con el imperativo de la visibilización, y mide en términos de provecho y monetización, una parte de la sociedad puede haberse alejado de las instituciones religiosas tradicionales, y eso no implica que haya desaparecido la necesidad de creer en algo, de pedir o agradecer, de buscar trascendencia o participar de espacios colectivos. Al respecto el Barómetro de la UBA identifica la existencia de formas de “creer sin pertenecer”, mientras que la ENReVi explica un proceso creciente de “cuentapropismo religioso”.

El “efecto Francisco” y su legado político

Uno de los factores ineludibles de la masiva convocatoria es el efecto Papa Francisco, a poco más de un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio, potenciado por el reciente anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina después de 30 años. De hecho, como antecedente, en 2013, luego de la llegada de Bergoglio al Vaticano, la peregrinación a Luján alcanzó una convocatoria récord, según fuentes policiales y eclesiásticas, de casi 2,5 millones de personas y los medios hablaron del “efecto Francisco”. La narrativa y fuerte presencia política de la Iglesia en estos últimos meses se ordenó alrededor del legado de Francisco y valores como la inclusión social, la opción por los pobres y el compromiso con las periferias, referencias que resonaron fuerte el último sábado como expresión de la fe popular y la resistencia a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Existe una estrecha relación entre la imagen de Francisco y la Peregrinación a Luján, que comenzó antes de su elección como Papa. Cuando era arzobispo de Buenos Aires solía participar activamente de la convocatoria, acompañando a los jóvenes e incluso confesaba a peregrinos durante el recorrido. En su discurso de 2004 caracterizó al templo como "la casa de nuestra familia, la casa de nuestro pueblo" a donde "a muchos, desde chicos, nos trajeron para recibir el Bautismo" o para conocer la imagen. Luján fue uno de los lugares privilegiados desde los que la iglesia argentina intentó construir una experiencia religiosa asociada con la cercanía, la comunidad y la religiosidad popular. En abril de 2026, en el marco del primer aniversario de su muerte, miles de personas participaron de una misa en su homenaje y todo el episcopado argentino peregrinó hasta la Basílica que funciona como uno de los centros de recuperación de su memoria. No es casual entonces la elección del lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y que Jorge García Cuerva haya presentado el encuentro como una oportunidad para recuperar la fraternidad en una sociedad atravesada por divisiones.

Crisis de las instituciones y la necesidad de pertenecer

El segundo elemento que puede haber intervenido en la gran convocatoria es la crisis de las instituciones colectivas, factor que es más amplio y excede completamente a la Iglesia. Durante las últimas décadas se produjo un proceso de debilitamiento de aquellas estructuras colectivas que históricamente habían organizado buena parte de la vida social de los sujetos hasta fines del siglo XX: Estado, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, instituciones religiosas, escuelas, universidades, familias y otras formas comunitarias y estables de pertenencia. En el caso de la política, esto se expresa en el crecimiento de personas que no se identifican con espacios partidarios, el rechazo a la militancia, la desconfianza en las instituciones de representación, el debilitamiento del pacto democrático y su impacto en los niveles de participación electoral que terminaron, en las elecciones legislativas del 26 de octubre del año pasado, con el nivel más bajo desde el retorno a la democracia.

Sin embargo, la pérdida de confianza institucional no elimina necesariamente la necesidad de pertenencia a un espacio colectivo, el compartir valores comunes o encontrar dimensiones donde la experiencia individual adquiera trascendencia. La peregrinación a Luján puede ofrecer una experiencia en este sentido ya que conjuga y une durante casi 60 kilómetros a personas de diferente origen social, ideología, situación económica, nivel educativo, pensamiento o trayectoria. El destino, el ritual, el cuerpo presente y el objetivo conforman, de forma eventual y a corto plazo vital, una suerte de comunidad, un abrazo colectivo. Quien se suma a la caminata y al trayecto puede dejar de sentirse solo y aislado por un rato, entender que sus problemas no son exclusivamente individuales, que hay un otro en espejo con quien atravesar una experiencia colectiva, comunitaria, y compartida.

Crisis económica, incertidumbre y búsqueda de sentido en el ritual colectivo

El tercer elemento es el contexto social argentino en el que ocurre la peregrinación signado por un escenario de inestabilidad económica, aumento de la pobreza y la indigencia, dificultades para proyectar el futuro y un fuerte malestar que se sufre mayormente a nivel subjetivo. En ese marco de implosión social, las prácticas religiosas o espirituales pueden ofrecer, a diferencia de las instituciones políticas o económicas, una estructura simbólica de contención, solidaridad, piedad, compasión y sostén emocional para procesar vivencias que muchas veces son difíciles de explicar o controlar.

En el estudio del Barómetro de la UBA, de agosto de 2026, aparece que el 35,5% de los argentinos había acudido a un templo religioso durante los últimos doce meses en busca de algún tipo de ayuda o contención y que, dentro de ese grupo, el 45% lo había hecho por razones vinculadas con asistencia alimentaria, económica o laboral. Es decir, las instituciones religiosas siguen funcionando también como espacios de respuesta frente a necesidades materiales insatisfechas.

Por otro lado, la dimensión simbólica es fundamental para analizar rituales como la peregrinación ya que el hecho de caminar 60 kilómetros, hacer un sacrificio, poner el cuerpo, soportar cansancio, frío y lluvia, es la forma que tienen muchas personas de pedir (por la salud de un familiar, trabajo, o amor), de agradecer una recuperación, un cumplido, un embarazo o un logro, de cumplir una promesa, o simplemente de buscar un sentido frente a una situación que los atraviesa y no pueden controlar. Lo central es que una experiencia subjetiva intransferible, adquiere forma, cuerpo y materia en una forma ritualizada y colectiva que trasciende la individualidad. En una época caracterizada por la virtualización de buena parte de las experiencias y consumos, la peregrinación exige poner el cuerpo y compartir espacio con otros en el plano físico y presente. Esa caminata, el cansancio que se comparte, el trayecto común, los obstáculos, y el objetivo final, producen una suerte de nosotros, una comunidad eventual, y la experiencia religiosa se convierte así en un gesto de solidaridad y reconocimiento mutuo.

La foto para Instagram y la estetización de la peregrinación

En paralelo a los factores anteriormente mencionados, pero también como expresión de la época que vivimos, es imposible no evidenciar que la peregrinación a Luján también se volvió un fenómeno mediático, visual y hasta estético. Lo que se vio en las redes sociales fue a cientos de peregrinos que compartieron videos y fotos de sus experiencias, mientras varias figuras públicas transformaron la caminata en contenido monetizable, desde los días previos y la preparación, hasta la lluvia, consejos sobre cómo cuidarse los pies e hidratarse, relataron el cansancio, celebraron la llegada a la Basílica y la emoción al cumplir el objetivo. A Pampita se la vio muy conmovida en todas las imágenes; María Belén Ludueña, la esposa del Jefe de gobierno porteño, que peregrinó por primera vez, compartió imágenes de su recorrido y explicó que fue en agradecimiento al nacimiento de su hijo Vito; y otras figuras conocidas como Daniela Celis, que realizó parte del recorrido con sus hijas, además de Thiago Medina, Rocío Marengo, Locho Loccisano y ex participantes de Gran Hermano como Luz Tito y Tato Algorta, entre otros.

Lo que pone en evidencia es un nuevo régimen de visibilidad de la experiencia religiosa y su posibilidad de conversión a contenido para Instagram, TikTok, YouTube o cualquier otra plataforma. La estética del ritual y la potencia narrativa de imágenes como la multitud, la lluvia y los pilotos, el esfuerzo físico, las lágrimas, las historias personales, los carteles y la llegada al destino hacen que sea compatible con la lógica de redes sociales. Por supuesto que el ritual trasciende lo digital y existe hace décadas como experiencia analógica, pero lo novedoso es como adquiere un valor estético y mediático diferencial al ser considerado contenido altamente “instagrameable”. El ritual religioso puede convertirse en una mina de oro de likes que alimentan la producción de dopamina.

La difusión en redes no da sentido a la peregrinación pero puede ampliar su capacidad de convocatoria porque deja de interpretarse como una práctica exclusivamente religiosa o reservada para personas muy creyentes y se promueve como una experiencia social y cultural posible y accesible. En ese sentido, la estetización produce un efecto paradójico: si bien individualiza la experiencia, al convertirla en contenido y consumo, al mismo tiempo puede masificarla al hacerla visible e imaginable para miles de personas que jamás se pensaron en ese universo.