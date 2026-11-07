Jubilados de ANSES: cuánto hay que ganar para pedir $4.000.000 en el Banco Nación

Los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses y tienen su cuenta en Banco Nación ya pueden solicitar un préstamo personal de hasta $4.000.000, con la posibilidad de devolverlo en cuotas mensuales que varían según el plazo elegido. La tasa nominal anual (TNA) fija que ofrece la entidad para esta línea es del 49%, y el pago estimado para un crédito a seis años comienza en $173.032 mensuales.

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Esta modalidad forma parte de la línea Nación Previsional, que permite financiar montos de hasta $50 millones con un plazo máximo de 72 meses. El sistema de amortización es francés, y las cuotas aproximadas para un préstamo de $4 millones quedan distribuidas así:

12 meses: $428.272

24 meses: $264.590

36 meses: $213.996

60 meses: $179.606

72 meses: $173.032

Es importante aclarar que esta simulación es orientativa y no incluye IVA sobre intereses ni otros cargos adicionales, por lo que la cuota final podría ser mayor.

Para poder acceder al préstamo en Banco Nación, hay que cumplir ciertas condiciones: el monto máximo es de $50 millones, con una tasa nominal anual fija del 49%. El plazo máximo para pagar es de 72 meses, y la cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos netos del solicitante. Además, se requiere que la jubilación o pensión se cobre en Banco Nación.

Según un ejemplo oficial, el banco informa un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) del 78,38%. Para un crédito de $4 millones con una cuota mensual de $173.032 a 72 meses, el solicitante debería tener ingresos netos de al menos $494.378 mensuales. Sin embargo, el banco también evalúa la situación crediticia y otros factores antes de aprobar el préstamo.

Además del Banco Nación, el Banco Provincia ofrece préstamos personales para jubilados, aunque las condiciones varían según la entidad donde se cobran los haberes.

¿Cómo pedir el crédito? Los jubilados con cuenta en Banco Nación pueden iniciar el trámite de forma muy sencilla desde la aplicación BNA+ o el home banking. El proceso consta de estos pasos:

Ingresar a BNA+ y seleccionar "Tu Banco".

Elegir la opción "Préstamos".

Indicar el monto solicitado, por ejemplo $4.000.000, y elegir la cantidad de cuotas.

Revisar las condiciones y confirmar la solicitud.

Este crédito representa una oportunidad para jubilados que necesitan financiamiento con condiciones claras y accesibles, aunque es fundamental analizar bien los costos y la capacidad de pago antes de solicitarlo.