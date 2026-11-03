Paro nacional de trabajadoras sexuales tras cuatro femicidios: denuncian la precariedad y la clandestinidad

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) convocó a un Paro Nacional de Trabajadoras Sexuales para este martes 3 de noviembre, acompañado de una acción de sensibilización en redes sociales. La medida se definió tras el femicidio de cuatro trabajadoras sexuales durante el último mes. Bárbara Aragón, Débora Bordó, Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández fueron asesinadas durante octubre. Las cuatro eran trabajadoras sexuales y ninguna había cumplido los 30 años. A raíz de estos crímenes,

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La secretaria general del sindicato, Georgina Orellano, advirtió que la pobreza, la falta de reconocimiento de la actividad como trabajo y las dificultades para acceder a empleos formales exponen a las trabajadoras a situaciones de mayor vulnerabilidad. Al referirse a las víctimas, explicó que tenían poca experiencia en el contacto directo con clientes y que, según los testimonios de sus compañeras, generalmente no concurrían a domicilios particulares.

“Lo que cuentan las amigas es que en general no iban a domicilios, que fueron porque la pobreza aprieta”, señaló Orellano, al relacionar esas decisiones con la necesidad económica. Además, sostuvo que las estrategias de cuidado que desarrollan entre compañeras no siempre alcanzan para evitar situaciones de violencia.

En ese sentido, la dirigente recordó que el 70% de las trabajadoras sexuales tiene hijos o hijas y cuestionó las condiciones de precariedad en las que deben sostener sus hogares. También advirtió que la falta de reconocimiento laboral las expone a la clandestinidad, al estigma social y a situaciones de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, los asesinatos de Daniela Villalba, en Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires, quedaron vinculados en la investigación judicial. Por ambos crímenes fue detenido Renato Iván Tabella, acusado de los dos homicidios. Sobre el tratamiento mediático de estos casos, Orellano cuestionó que la cobertura se concentre en el perfil del acusado y en la posibilidad de que se trate de un asesino serial, sin profundizar en las condiciones de vida de las víctimas.

“Hoy en la televisión están hablando del estereotipo del supuesto asesino serial, de cómo era, cómo vivía, leen mensajes que escribía en Facebook en 2014 como si estuvieran siguiendo una pista”, expresó la secretaria general de AMMAR.

Asimismo, Orellano cuestionó la mirada romantizada sobre el trabajo sexual en plataformas digitales, una modalidad que creció después de la pandemia. Según explicó, los medios contribuyeron a instalar la idea de que publicar fotografías o producir contenido sexual permite obtener dinero rápidamente y mejorar la situación económica. “Eso no es real”, advirtió.

Cómo será el paro nacional de este martes 3 de noviembre

Después de una asamblea federal y de los cuatro femicidios registrados durante octubre, AMMAR convocó a un paro nacional de trabajadoras sexuales para este martes 3 de noviembre. La medida estará acompañada por una acción de sensibilización en redes sociales, a la que podrá sumarse cualquier persona. La propuesta consiste en cambiar la foto de perfil por la imagen de un zapato de taco, símbolo de las trabajadoras sexuales, con la leyenda **“Ni Una Menos”**.

La imagen puede descargarse de las redes sociales de AMMAR, en Instagram a través de la cuenta @ammar.sindicat. Con esta convocatoria, el sindicato busca visibilizar los cuatro asesinatos y poner en discusión las condiciones de precariedad, pobreza y clandestinidad que, según denuncia la organización, atraviesan las trabajadoras sexuales. “Las vidas de las putas valen”, es la consigna difundida por AMMAR para acompañar el reclamo.

Plataformas digitales: ingresos variables y jornadas extensas

En 2025, AMMAR elaboró, junto con el CONICET y las investigadoras Débora Daich y Estefanía Martynowskyj, un informe sobre trabajo sexual y plataformas digitales. El relevamiento mostró que las trabajadoras encuestadas enfrentan ingresos variables, extensas jornadas laborales, violencia digital y situaciones de discriminación.

Entre los resultados, el estudio indicó que el 93% de las personas encuestadas tenía una trayectoria laboral previa heterogénea. Además, la mitad continuaba sosteniendo otros empleos y el 66% señaló que la producción de contenido era su principal fuente de ingresos. Sin embargo, solamente el 17% alcanzaba un ingreso equivalente al necesario para pagar un alquiler, estimado en aproximadamente un millón y medio de pesos. Otro dato relevante del informe es que el 84% de las encuestadas ocultaba su actividad.

Durante la presentación del relevamiento, Martynowskyj explicó que la mayoría de quienes respondieron ya había trabajado antes de comenzar a producir contenido sexual y que muchas habían incorporado esa actividad para completar sus ingresos. Además, el 50% de las encuestadas estudiaba una carrera universitaria.

Por su parte, Orellano contó que AMMAR recibe diariamente consultas de mujeres que atraviesan situaciones de desempleo y tienen hijos a cargo. “En AMMAR recibimos mensajes todos los días que cuentan historias de desempleo, con pibes a cargo, hogares monomaternales que ya no saben qué hacer y quieren que les digamos cómo arrancar”, relató. No obstante, explicó que el sindicato debe responder que su función es reunir y acompañar a quienes ya ejercen el trabajo sexual, debido a los riesgos legales que podrían enfrentar si comparten experiencias para iniciar la actividad.

La denuncia por persecución policial y clandestinidad

Otro de los puntos señalados por la secretaria general de AMMAR es la vigilancia sobre las trabajadoras sexuales en plataformas digitales y las dificultades para desarrollar la actividad en otros espacios. Orellano cuestionó la mirada punitiva de los organismos de control y sostuvo que las restricciones para trabajar en la vía pública, el cierre de cabarets y las dificultades para alquilar departamentos de manera compartida llevan a muchas trabajadoras a desenvolverse en condiciones de clandestinidad. También denunció situaciones de persecución policial, golpes y robos en comisarías. Al referirse a esas experiencias, afirmó: “La clandestinidad mata”.

Además, señaló que en la Ciudad de Buenos Aires estas situaciones se agravaron, según su perspectiva, por las políticas de limpieza social del gobierno de Jorge Macri y por las actitudes de vigilancia y rechazo hacia las personas que desarrollan actividades en la vía pública.