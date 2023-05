Paro de colectivos desde las 0 de este viernes en todo el país

Lo anunció la tarde de este jueves el Consejo Nacional de la UTA. De no mediar una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, la medida entrará en vigencia a partir de las 0 de este viernes para transportes de corta y media distancia.

Un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -nucleado en la Lista Azul, dirigida por Miguel Bustinduy- había dejado sin efecto el paro de colectivos previsto para este viernes, pero horas después el Consejo Nacional de la UTA ratificó la medida de fuerza por 24 horas para los transportes de corta y media distancia y en reclamo de mejoras salariales. Afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como al interior del país, a menos que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria. Aún no se sabe con certeza qué líneas quedarán involucradas.

"Se resuelve el inicio de un plan de lucha en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios, que consistirá inicialmente en un paro por 24 horas a partir de la 0 hora del día de mañana, 19 de mayo, en todo el territorio del país", dijo la UTA en un comunicado. El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari explicó que la huelga se aplicará en los servicios de corta y media distancia, pero aclaró: "Estamos esperando una decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de aquí a la medianoche para iniciar la medida".

En principio, la Lista Azul anunció durante la jornada de este jueves que levantaba la medida de fuerza a partir del "involucramiento activo del Ministerio de Trabajo en el conflicto" para concretar la asunción de distintos dirigentes en cinco secretarias del gremio y para dar respuestas a las condiciones laborales.

Sin embargo, un par de horas después, el líder de la UTA, Mario Galoppo, anunció: "Habrá paro del transporte. Ahora es la conducción de UTA la que convoca para mañana a un paro nacional por la falta de acuerdo paritario. Antes fue la lista opositora que convocó y luego levanto la medida de fuerza".

"La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad es solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos 'dañosos' que causan afectando a los más de 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país", denunciaron en el comunicado emitido en el que confirman el paro. En esa línea, apuntaron contra los empresarios, a la cartera laboral nacional como a los titulares de las áreas de transporte de los distintos estamentos del Estado que "ponen en riesgo la seguridad pública".

El anuncio firmado por el Consejo Directivo Nacional de la UTA, sostuvo: "La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente".

No obstante, dado que hay un sector del sindicato que se resiste a seguir los lineamientos de la dirigencia, todavía resta ratificar qué líneas prestarán servicio y cuáles no. Así como, también, se espera la decisión de la cartera a cargo de Kelly Olmos, para saber si se dictará o no la conciliación obligatoria que podría dejar sin efecto el paro.

La posición de los disidentes

Según lo difundido por la Lista Azul, en el Plenario General de Delegados acordaron levantar las medidas de fuerza en todas las líneas de transporte, tras "la asunción de los compañeros" de la Lista Azul en Mar del Plata.

"Sumado a ello la intervención activa por parte del Ministerio de Trabajo, así como la ratificación de la Justicia Nacional del Trabajo de la plena ejecutoriedad de las medidas cautelares que imponen a la UTA la puesta en posesión de sus cargos", indicaron.

Esto hace referencia al reconocimiento de las cinco delegaciones donde la oposición logró imponerse al oficialismo, en las últimas elecciones de diciembre, pero que no fue reconocida en su cargo. A la ciudad costera, se suma Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.