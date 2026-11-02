Parece una casa europea con jardín secreto: el rincón de Buenos Aires que combina arquitectura, flores y gastronomía

En una esquina de Palermo Chico hay una mansión francesa de 1927 que funciona como Casa Cavia, un restaurante donde la arquitectura, la gastronomía y la cultura se encuentran alrededor de la mesa, con salones restaurados y un jardín que invita a quedarse.

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La cocina está a cargo del chef Félix Babini, formado en el Instituto Argentino de Gastronomía, con paso por Alo’s y creador de MAD PASTA. Su carta sigue el ritmo de las estaciones y se abastece en parte de una huerta propia, por lo que siempre hay algo nuevo para probar. Las pastas, su especialidad, son el corazón del menú.

Qué se come en Casa Cavia

La carta cambia según la época del año. Se basa en productos de estación y en la huerta del restaurante, ubicada en Saavedra. La comida empieza con un aperitivo de bienvenida y un pan brioche con manteca avellanada.

El sello de Babini son las pastas, elaboradas con sémola 100% de grano duro. En la carta 2026 figuran los cappellacci de espárragos y morillas y los orecchiette nero a la amatriciana con chipirones. Entre las entradas están las ostras con granita de pomelo y caviar de ponzu, el tartar de lomo y el ceviche de vieiras, y entre los principales, la pesca del día con curry blanco de coco, el magret de pato y el ojo de bife a la parrilla.

Los postres de Fabio Mandia también son protagonistas de la experiencia. Uno de los más destacados es el helado de miso blanco con mousse de chocolate 70%, sésamo tostado y salsa toffee.

Menú de mediodía en Palermo

De lunes a viernes hay un menú de almuerzo: plato del día, postre, agua y copa de vino, pomelada o limonada. No aplica en feriados. El plato del día suele ser una pasta que cambia según el mercado y la estación.

Cuánto cuesta comer en Casa Cavia

Según la carta 2026, las entradas van de $9.500 (una ostra clásica) a $38.000, los principales de $50.000 a $85.000 y los postres cuestan $28.000.

Cócteles sin alcohol y una cava con cientos de etiquetas

La barra de Flavia Arroyo tiene una apuesta especial: cócteles sin alcohol que no se limitan a sacar el alcohol, sino que parten de bases propias que replican el perfil de los destilados. Su “tequila”, por ejemplo, se arma con ananá ahumado, damasco, cilantro y cítricos.

En los vinos, la carta supera las 30 páginas e incluye etiquetas argentinas y del mundo, con muchas opciones por copa. La cava reúne más de 300 etiquetas.

Quiénes están detrás de Casa Cavia

Félix Babini llegó a la cocina después de pasar por MAD PASTA y Tres La Juanita. Lo acompaña un equipo con trayectoria:

Delvis Huck , head sommelier, ex Four Seasons y ganadora del premio Winexplorers a la mejor sommelier de restaurantes.

, head sommelier, ex Four Seasons y ganadora del premio Winexplorers a la mejor sommelier de restaurantes. Fabio Mandia , a cargo de la pastelería, ex Roma Pane & Dolci.

, a cargo de la pastelería, ex Roma Pane & Dolci. Flavia Arroyo, a cargo de la barra, ex Palacio Duhau Park Hyatt y Siete Fuegos.

Un jardín en plena ciudad

Uno de los rincones más buscados de la casa es el jardín. Tiene un patio exterior con sombra y es una de las opciones para almorzar al aire libre.

La naturaleza también se hace presente en la ambientación del interior: el comedor está inspirado en los jardines de la década de 1920, en sintonía con la arquitectura de la mansión. La florista Camila Gassiebayle, con Blumm Flower Co, trabaja la dimensión sensorial del espacio con aromas y flores que le dan una textura viva. Y cuando cae el sol, la arquitectura, el jardín y la iluminación transforman la casa para la cena.

La historia de la casa

La mansión fue diseñada por el arquitecto noruego Alejandro Christophersen, inspirada en el eclecticismo francés de principios del siglo XX. Fue construida en 1927. En 2013 se restauró y se transformó en un espacio gastronómico y cultural, que integró los salones, la cava, el jardín interior y la barra.

Dónde queda y cómo reservar en Casa Cavia

Casa Cavia está en Cavia 2985, en la esquina con Castex, en Palermo Chico, a una distancia caminable del límite con Recoleta. Las reservas se hacen desde la web de Casa Cavia o a través de casacavia.meitre.com. También se puede consultar en su Instagram.