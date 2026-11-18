Parece un barrio de Liverpool, pero está en Buenos Aires: el pueblo ferroviario que lucha por no desaparecer. Foto: Agustín Marcarián - LA NACION

En el barrio porteño de Barracas se encuentra Colonia Sola, un complejo de 71 viviendas de estilo inglés que fue construido hace más de 130 años para los trabajadores del Ferrocarril del Sud. Con ladrillos a la vista, chimeneas y balcones de madera, conserva una arquitectura característica de Liverpool. Aunque fue declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, hoy atraviesa un grave deterioro edilicio y sus habitantes reclaman que sea restaurado.

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La historia comenzó en 1889, cuando el empresario británico George Drabble impulsó la construcción de un complejo habitacional para los empleados del Ferrocarril del Sud. Drabble había llegado a la Argentina para ocupar distintos cargos empresariales y financieros, entre ellos la presidencia del Banco de Londres y Río de la Plata y la dirección de la compañía ferroviaria.

Colonia Solá nació como un complejo de viviendas para trabajadores del ferrocarril. Foto: Agustín Marcarián - LA NACION

Colonia Sola fue el nombre elegido en honor a la antigua estación de cargas que funcionaba en las inmediaciones. En aquel entonces, Barracas era una zona industrial en expansión y el ferrocarril tenía un papel central en el desarrollo económico de la ciudad. Su arquitectura estuvo inspirada en las tradicionales construcciones inglesas: viviendas con ladrillos rojos a la vista, techos de tejas a dos aguas, chimeneas, galerías perimetrales y balcones sostenidos por columnas de madera.

El reclamo para evitar que desaparezca el histórico barrio ferroviario

A pesar de su valor arquitectónico, Colonia Sola atraviesa un importante deterioro edilicio. Los problemas estructurales de las viviendas y el peligro de derrumbe fueron motivo de reclamos de los vecinos, que piden una intervención para recuperar el complejo. En 2000 se sancionó la Ley 459, que establecía la subdivisión de las viviendas en propiedad horizontal y contemplaba la rehabilitación integral del complejo. Sin embargo, la normativa no llegó a cumplirse.

En septiembre de 2007, Colonia Sola fue incorporada al Casco Histórico de la Ciudad mediante la Ley 2447 y reconocida como Área de Protección Histórica (APH 009). Esta categoría establece mecanismos de protección para conservar sus características arquitectónicas, ambientales y simbólicas. Pese a esto, el deterioro continuó camino.

Con el paso de los años, distintos gobiernos anunciaron proyectos de restauración y trabajos de mantenimiento, pero las intervenciones no alcanzaron para resolver los problemas estructurales. ç