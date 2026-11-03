El paraíso oculto en Brasil para vacaciones: tranquilidad, 31 playas vírgenes y lagunas de agua dulce

A la hora de planificar las vacaciones de verano en las costas del sur de Brasil, muchos turistas argentinos buscan escapar de los balnearios hiperpoblados y los embotellamientos urbanos. Para quienes priorizan el descanso, los horizontes despejados y la naturaleza en estado puro, la playa Gaviotas, en el extremo sur del estado de Santa Catarina, se posiciona como una alternativa perfecta de cara a la temporada.

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A diferencia de las bahías hiperconectadas del norte catarinense, esta localidad preserva un perfil amigable, tranquilo y profundamente vinculado al paisaje atlántico original, ofreciendo una experiencia de desconexión sin perder la comodidad básica para viajar en familia. Uno de los principales atractivos de este balneario es su extensa geografía: cuenta con una franja de arena clara sumamente ancha y continua que se despliega a lo largo de 23 kilómetros de litoral.

A lo largo de esta costa se distribuyen 31 playas de aguas límpidas distinguidas según su ubicación, entre las que se encuentran Lagoinha, Janaína, Furnas, Santa Rita de Cássia, Lagoa de Fora, Barramares, Ultramar, Turismar, Brilhamares, Santa Fé, Village Dunas I, II y III, Itapoã, Lagoinha Zona Norte, Lagoa Cortada, Gaivota, Centro, Guarajuva, Areias Claras, Xangrilá dos Mares, Ouro Verde, Belo Horizonte, Tropical, Nova Torres, Florianópolis Park, Onda Azul, Sulmar, Palmeiras, Arroio do Gildo y Valverde.

Esta amplitud garantiza un espacio holgado para instalarse a tomar mate o caminar por la orilla sin apretujarse entre sombrillas vecinas. Asimismo, el entorno natural se completa con un verdadero oasis de agua dulce conformado por cuatro lagunas de aguas cristalinas y calmas: Lagoa de Fora, Lagoa da Terneira, Lagoinha y la emblemática Lagoa Cortada.

Para los viajeros que deciden realizar el trayecto en auto, la playa Gaviotas cuenta con una ubicación estratégica.

La última, enclavada entre dunas con una postal imponente, resulta la más concurrida por ser completamente apta para el baño, la pesca deportiva y la práctica de deportes náuticos. Por su ubicación en mar abierto, la franja marítima presenta un oleaje enérgico muy codiciado por los aficionados a las actividades acuáticas.

¿Cómo llegar a la playa Gaviotas?

Para los viajeros de la Argentina que deciden realizar el trayecto en auto, la localidad cuenta con accesos directos desde las principales vías de la región:

Desde el norte (Florianópolis): Se debe transitar por la ruta BR-101 con sentido al sur durante 240 kilómetros hasta la localidad de Sombrio. Allí se toma el desvío a la izquierda por la ruta provincial SC-449 y se recorren 9 kilómetros finales hasta la playa Gaviota.

Desde el sur (Porto Alegre / Argentina): Se ingresa por la RS-290 a lo largo de 100 kilómetros hasta Osório, para luego tomar la BR-101 en sentido norte durante 120 kilómetros hasta el trevo de Sombrio. Desde ese punto, se dobla a la derecha por la SC-449 y se realizan los últimos 9 kilómetros hasta la costa.

En cuanto a la infraestructura, el lugar mantiene la mística de un pueblo costero en constante crecimiento: dispone de supermercados, comercios locales, posadas rústicas, alquileres temporarios y locales gastronómicos enfocados en la cocina marina regional, invitando a redescubrir el litoral brasileño a un ritmo descontracturado.