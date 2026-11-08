El papa León XIV se reúne con víctimas de abuso y Católicas por el Derecho a Decidir le entregará un manifiesto: "No alcanza con el gesto de escuchar o pedir perdón"

Desde que se confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina hace un mes y medio, a diario se fueron conociendo detalles nuevos acerca de su presencia en el país, la primera de un Sumo Pontífice en 39 años. A fines de octubre, se anunció que León mantendría una reunión con víctimas de crímenes sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica y Católicas por el Derecho a Decidir, un movimiento conformado por católicas y feministasn que conoció a Francisco en el 2023, le llevará un manifiesto.

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En una entrevista con El Destape, Milagros Acosta, integrante de la organización, analiza el contexto de la visita del Sumo Pontífice actual al país y opinó sobre la reunión del mismo con dichas víctimas: “Tienen todo un aparato de acompañamiento y de protocolo hacia el abusador, pero no de la persona que ha decidido denunciar”, subraya, crítica.

En Argentina no existe una cifra oficial única del total de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia. Parte de esto está relacionado con que entre el 80% y el 87% de los casos totales no se denuncian, según el Ministerio de Justicia de Argentina, cifra aún mayor en varones debido a estigmatización y vergüenza. En ese contexto, no se puede separar la lucha de estas víctimas de la feminista, ya que, como dice Acosta, “las estructuras patriarcales, machistas y las relaciones de poder que históricamente han permitido que las diferentes y múltiples violencias se reproduzcan son las que deben ser cuestionadas” a la hora de hablar de estos temas, y no se equivoca: según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10% de las denuncias de abuso son realizadas por víctimas ‘masculinas’.

Al igual que en Argentina, en el resto de Latinoamérica los registros de abuso son más engorrosos, porque la recolección de información históricamente ha sido realizada por organizaciones o grupos que tienen menos recursos para poder obtener datos más precisos. Por ejemplo, la ONG británica Child Rights International Network, determinó en 2019 que hubo 1000 víctimas de este tipo de abusos en la región: 550 en México, 243 en Chile, 137 en Colombia y 129 en Argentina.

Acosta critica el accionar eclesiático ante las denuncias, cuando uno de los motivos principales por los que se teme hablar es por la impunidad y protección de los abusadores. "No alcanza solamente con el gesto de escuchar o pedir perdón. Necesitamos responsabilidad y decisiones concretas de parte de la institución y mecanismos que garanticen que los que deciden denunciar serán realmente protegidos”, expresa.

Sin ir más lejos, en Chile uno de los casos más emblemáticos fue el del sacerdote Fernando Karadima Fariña, acusado de cometer abusos sexuales en contra de menores de edad mientras ejercía como párroco en la iglesia ‘El Bosque’ entre los años 80 y principios de los 2000. El Vaticano informó que Karadima “fue retirado a una vida de oración y penitencia” y en 2018 el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio, 4 años después de que el entonces Sumo Pontífice haya pedido perdón por primera vez públicamente a las víctimas de abuso y 15 años después de la primera queja formal de las víctimas. En esa línea, para Acosta “la Iglesia que soñamos no se construye desde el silencio ni desde el encubrimiento ni desde un lugar de querer mostrar que todo es hermoso cuando no es así; sino desde la verdad, la memoria y la justicia”; tres deseos que parecen imposibles con la dilatación de los tiempos, el ocultamiento de las víctimas y los ‘ascensos’ que se le da a los involucrados y/o cómplices.

Un caso que tomó relevancia en ese sentido fue el de Marcial Maciel, sacerdote de México fundador de los "Legionarios de Cristo", que fue acusado de abuso sexual por al menos 20 de los seminaristas de su congregación que llevaron el caso al Vaticano desde 1976, tal y como informa el Center for Constitutional Rights (CCR). Sin embargo, el caso fue archivado por Angelo Sodano, secretario de Estado, por órdenes del entonces papa Juan Pablo II. Recién tras su muerte reabrieron la investigación y la Santa Sede, presidida por Benedicto XVI, ordenó a Maciel llevar “una vida reservada de oración y penitencia”. Investigaciones posteriores de la Legión de Cristo y del Vaticano, reveladas además en el documental ‘Marcial Maciel: El lobo de Dios’, determinaron que abusó de más de 60 menores, ocultó hijos con distintas mujeres y manejó redes financieras irregulares.

Entre 2006 y 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo encargado de defender la doctrina católica sobre la fe y la moral, recibió 6.000 denuncias por abuso sexual, de los cuales 3.420 fueron cometidos contra menores de edad y, según la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores creada por el Papa Francisco, 848 religiosos han sido expulsados y ‘reducidos al estado laical’ tras las acusaciones.

Como muestran los números, la Iglesia Católica tiene una gran deuda con sus fieles que son víctimas de abuso por integrantes del mismo credo. En Amén: Francisco responde, el documental estrenado en 2023 en el que un grupo de jóvenes se sentó frente al papa Francisco para hablar de la fe y de aquello que también puede romperse dentro de ella, Juan Cuatrecasas llevó consigo una carta. La había recibido nueve años antes, en 2014, después de pedirle al Sumo Pontífice que interviniera en su caso: en 2008, Cuatrecasas había denunciado haber sufrido abuso sexual por parte de José María Martínez Sanz, un numerario del Opus Dei que fue condenado a 11 años de prisión, aunque la pena terminó reducida a dos y le permitió evitar la cárcel. Francisco derivó entonces su reclamo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que archivó la investigación y permitió que el acusado continuara dando clases. Cuatrecasas volvió a poner esa carta frente al Papa, esta vez frente a las cámaras, como quien regresa al lugar donde una respuesta no alcanzó.

La historia siguió después de que se apagaran las cámaras: recién en marzo de 2025, el Vaticano ordenó la expulsión definitiva de Martínez Sanz del Opus Dei. Milagros Acosta, que también participó de aquel encuentro, se pregunta qué ocurre con quienes no tienen la posibilidad de sentarse cara a cara frente al Papa. “¿Qué pasa después de ese encuentro? ¿Qué sucede con las víctimas que no tienen la posibilidad de llegar a verse cara a cara con el Papa?”. La respuesta debería existir en el Vaticano. Pero, todavía hoy, parece no ser adecuada ni suficiente.

El detrás de escena del encuentro de Católicas por el Derecho a Decidir con Francisco: “Le entregué el pañuelo verde como un regalo”

Tras haber participado de la Escuelita Feminista y Popular de Católicas por el Derecho a Decidir, Milagros Acosta comenzó a realizar entrevistas difundiendo la militancia de la organización. Hasta que una productora de España le comentó la búsqueda de perfiles jóvenes de 10 partes del mundo y que estaba dentro de 16 personas preseleccionadas para un documental sobre el activismo juvenil.

Tiempo después, le comunican que existía la posibilidad de viajar a Roma, donde iba a tener un encuentro con una persona muy importante: “Nunca imaginé que iba a ser el Papa, era muy surrealista”, recuerda Acosta. Así fue como, acompañada por Católicas por el Derecho a Decidir durante todo el proceso, viaja a Roma una semana con su madre: “Mi mamá es empleada doméstica y fue la primera vez que salió del país, una experiencia para ella”, rememora emocionada.

Ya en Roma, Milagros se encontró con los otros jóvenes que participarían en el documental. No sabía de qué iba a hablar cada uno ni con quién iba a ser ese ‘importante’ encuentro. A último momento les avisaron que irían a un espacio cultural, una fábrica abandonada y recuperada por jóvenes, donde iba a asistir el Papa Francisco: “Me dolía la garganta porque quería decirle que soy católica y feminista y pedirle una respuesta”, explica tomándose el cuello.

Más allá de lo mostrado en el documental, que dura poco más de un hora de una filmación de casi 5 horas, Francisco le regaló a los jóvenes una encíclica que hablaba sobre la justicia social, lo que llevó a Milagros a preguntarle sobre la posibilidad de que una mujer encabece la Iglesia Católica: “Es momento de accionar y cambiar las estructuras patriarcales de la institución; realmente empezar a pensar, desde la participación juvenil y laica, la participación como mujeres creyentes, feministas, que pueden y deben tener también un lugar en la toma de decisiones”, acota. A pesar de la respuesta de Francisco en el documental, que pareció no convencer del todo a Milagros, al día siguiente del encuentro con los jóvenes, en su misa en el Vaticano, el Sumo Pontífice habló sobre el rol de las mujeres dentro de la Iglesia: “Se ha movido algo”, pensó.

Como integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, Milagros siempre tenía el pañuelo en la mochila o en la cartera, pero desde la productora le pidieron que lo esconda para que no se sepa de qué iba a hablar frente a Francisco, ya que la idea era que el documental se vea lo más espontáneo posible: “Me animé a entregarle el pañuelo desde la emoción, el amor y el respeto. Fue mi forma de invitarlo a conocer esa realidad y a tener misericordia. Es un regalo, cuando una entrega este regalo lo hace con la misma convicción de que el aborto es un derecho”, especifíca a la vez que detalla que en el documental no se mostró el momento en que ella cuenta la historia del pañuelo verde, que está basado en el símbolo de lucha de las Madres de Plaza de Mayo: “Me dio las gracias, me dio un abrazo genuino que me ha dado tranquilidad y paz”, revive sobre la reacción de Francisco ante su regalo.

El encuentro con Francisco fue, sobretodo, ameno. Fue una manera de sentir que, sin importar la parte del mundo de la que venga el joven, todos tenían la posibilidad de compartir dudas y objeciones hacia la Iglesia Católica. Milagros lo recapitula como horas de llanto, risa y enojos en las que el Papa de a momentos les ofrecía ‘caramelitos’, se mostraba con la típica complicidad de los argentinos, con la tonada, los chistes y la ronda todo el tiempo fue en español, lo que dio aún más comodidad para charlar y plantear inquietudes: “Fue como cuando hablás con el párraco de tu iglesia y tu párraco es copado”, dice entre risas y luego agrega: “Lo importante de los encuentros es que podamos llevarnos preguntas a nuestras casas, a nuestros territorios y no volver con todas las respuestas, sino que eso nos interpele a seguir construyendo”.

El manifiesto que le van a llevar al Papa

Católicas por el Derecho a Decidir va a participar de parte de las jornadas de la visita del Papa a la Argentina, haciéndole llegar un manifiesto como mujeres católicas y feministas y, a pesar de seguir sosteniendo las mismas inquietudes sobre la Iglesia Católica, Milagros imagina preguntándole otra cosa a León XIV, algo que no le planteó a Francisco: “Es necesario hablar del lugar de las personas LGBTTTIQNB+ en la institución y me parece que la Marcha del Orgullo en este contexto actual de nuestro país es sumamente significativa, porque no solo es una celebración, sino una denuncia de lo que nos está sucediendo como colectivo y los retrocesos enormes que hay”, enfatiza.

En esa línea, agrega algo que nunca planteó antes: “Si quiero casarme en un vínculo no hetero, como mujer católica y feminista, ¿por qué no podría hacerlo dentro de la Iglesia? A lo largo de la vida te vas dando cuenta que te van excluyendo cada vez más, y esa no es la idea de la Iglesia, eso no es lo que promulga Jesús, lo que promulga Dios”, sentencia.

A modo de conclusión, Milagros critica que ciertas posiciones de la cúpula eclesiástica no son de “una Iglesia de todes” y, a pesar de ver en el Papa León XIV, al menos en cuestiones de justicia social y de derechos humanos básicos un alineamiento con los pasos de Francisco, considera importante “seguir dando la discusión para seguir ganando derechos y que se nos respete a todas, todos y todes, en la práctica y no solamente en el discurso”, cierra.