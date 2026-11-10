Durante la celebración de la Santa Misa en la ciudad de Córdoba, el papa León XIV pronunció una homilía centrada en la tradición espiritual del país, la figura de los santos argentinos y el compromiso social en la cotidianeidad.

A continuación, las 10 frases principales del discurso pronunciado por el Sumo Pontífice ante la multitud de fieles:

Sobre la historia espiritual cordobesa: "La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos. Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio".

Sobre el Cura Brochero y Mama Antula: "En Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión, sin que ellos mismos fueran siquiera conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser".

Sobre la construcción de la sociedad: "En el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria".

El testimonio y el ejemplo de vida: "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida, pues el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración. Esto exige una adhesión total a Jesucristo, sin fisuras".

El legado del Cura Brochero: "Solo quien ha conocido la amistad con Jesucristo es capaz de emprender esa tarea apostólica; solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia, gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio".

La misión de Mama Antula y la caridad: "Ella reconoció que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios. Como nos recordaba Francisco, mi venerado predecesor, los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano".

La vocación en el plano cotidiano: "Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino. Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina".

Cita a San León Magno sobre la dignidad: "Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la divina naturaleza, y no quieras volver a la antigua vileza con una vida depravada. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro".

La geografía cordobesa y la diversidad: "Así como las sierras cordobesas se distinguen por la belleza y variedad armoniosa de sus formas y tonalidades, también los santos y beatos se caracterizan por haber recibido carismas y misiones diferentes".