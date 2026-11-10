Papa León XIV a la Argentina: misa, cómo es su agenda y actividades de hoy martes 10 de noviembre 2026

El martes 10 de noviembre de 2026 es un día que perdurará en la memoria colectiva de los fieles católicos de Argentina, y especialmente en la provincia de Córdoba, que disfrutará de la visita del papa León XIV. Durante la tercera jornada de su histórica visita pastoral a la Argentina, el papa cumplirá con una agenda federal que comenzará muy temprano con el viaje en avión desde Buenos Aires. En suelo cordobés, el sumo pontífice presidirá una imponente y masiva celebración eucarística que congregará a muchedumbres de devotos, para luego encabezar diversos encuentros pastorales con el clero local.
Sin embargo, su estadía en el interior provincial será breve, ya que ese mismo día emprenderá su retorno en vuelo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez arribado a territorio porteño, continuará con sus compromisos institucionales y sociales, coronando la jornada nocturna con una masiva vigilia destinada especialmente a jóvenes, con el propósito de tener un espacio especial con la juventud, y así transmitir un mensaje de cercanía y esperanza espiritual.
Agenda completa del papa León XIV en Córdoba y Buenos Aires
El cronograma oficial del papa León XIV, coordinado por el episcopado argentino detalla los eventos a los que asistirá este martes 10 de noviembre. Su actividad comenzará a las 07:30 horas con el despegue del vuelo papal con destino a Córdoba, donde aterrizará a las 09:00 horas. A las 10:00, celebrará la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
Tras un breve descanso y reuniones protocolares, a las 15:15 horas mantendrá un trascendental encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55, llegando a Aeroparque a las 18:10. Finalmente, a las 20:15 horas, liderará la vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles.
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Última jornada y despedida rumbo a Perú
El miércoles 11 de noviembre marca el cierre definitivo y profundamente emotivo de la histórica visita papal, una jornada muy especial declarada feriado oficial en la provincia de Buenos Aires. A las 08:00 horas, el sumo pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal para llevar un mensaje cercano de aliento. A las 10:00, celebrará una misa frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján. Tras la solemne eucaristía, se trasladará al aeropuerto para la oficial ceremonia de despedida a las 13:30 horas, y partir a las 14:00 rumbo a Lima, Perú.