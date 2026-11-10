Papa León XIV a la Argentina: misa, cómo es su agenda y actividades de hoy martes 10 de noviembre 2026

El martes 10 de noviembre de 2026 es un día que perdurará en la memoria colectiva de los fieles católicos de Argentina, y especialmente en la provincia de Córdoba, que disfrutará de la visita del papa León XIV. Durante la tercera jornada de su histórica visita pastoral a la Argentina, el papa cumplirá con una agenda federal que comenzará muy temprano con el viaje en avión desde Buenos Aires. En suelo cordobés, el sumo pontífice presidirá una imponente y masiva celebración eucarística que congregará a muchedumbres de devotos, para luego encabezar diversos encuentros pastorales con el clero local.

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Sin embargo, su estadía en el interior provincial será breve, ya que ese mismo día emprenderá su retorno en vuelo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez arribado a territorio porteño, continuará con sus compromisos institucionales y sociales, coronando la jornada nocturna con una masiva vigilia destinada especialmente a jóvenes, con el propósito de tener un espacio especial con la juventud, y así transmitir un mensaje de cercanía y esperanza espiritual.

Agenda completa del papa León XIV en Córdoba y Buenos Aires

El cronograma oficial del papa León XIV, coordinado por el episcopado argentino detalla los eventos a los que asistirá este martes 10 de noviembre. Su actividad comenzará a las 07:30 horas con el despegue del vuelo papal con destino a Córdoba, donde aterrizará a las 09:00 horas. A las 10:00, celebrará la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Tras un breve descanso y reuniones protocolares, a las 15:15 horas mantendrá un trascendental encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55, llegando a Aeroparque a las 18:10. Finalmente, a las 20:15 horas, liderará la vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles.

El papa León XIV oficia una misa. (Crédito de foto: Alessandra Tarantino/AP)

Última jornada y despedida rumbo a Perú

El miércoles 11 de noviembre marca el cierre definitivo y profundamente emotivo de la histórica visita papal, una jornada muy especial declarada feriado oficial en la provincia de Buenos Aires. A las 08:00 horas, el sumo pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal para llevar un mensaje cercano de aliento. A las 10:00, celebrará una misa frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján. Tras la solemne eucaristía, se trasladará al aeropuerto para la oficial ceremonia de despedida a las 13:30 horas, y partir a las 14:00 rumbo a Lima, Perú.