Papa León XIV en la Argentina: misa, cómo es su agenda y actividades de hoy lunes 9 de noviembre 2026

Este lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional para facilitar la movilización masiva de fieles en todo el territorio argentino, estará marcado por una agenda intensa y muy espiritual por parte del papa León XIV. La jornada tendrá como momentos cumbres una multitudinaria celebración de misa a las 11:30 horas en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde compartirá altar con la feligresía y contará con la presencia de destacadas autoridades nacionales, además de una rica ambientación musical a cargo de reconocidos artistas católicos.

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Tras cumplir con una serie de compromisos pastorales, sociales y ecuménicos a lo largo del día, el papa cerrará su segunda jornada en el país a las 19:45 horas participando de una cena privada e institucional junto a los integrantes del Episcopado argentino en la Casa Arzobispal, en un espacio de comunión, diálogo y fraternidad con la conducción de la Iglesia católica en Argentina.

Agenda del papa León XIV para este lunes 9 de noviembre

La hoja de ruta para el papa León XIV en Argentina contempla una sucesión de encuentros clave. La actividad matutina comenzará formalmente a las 09:15 horas con un emotivo recorrido y visita apostólica a los huéspedes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole . Posterior a la misa en Palermo , la agenda vespertina se reanudará a las 16:10 horas en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, donde encabezará un encuentro con líderes sindicales y referentes de movimientos sociales.

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para mantener un diálogo interreligioso con representantes de . Luego, a las 18:45 horas, presidirá la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana con obispos y equipos sinodales, antes de su cena en la sede arzobispal. El papa León XIV oficiando misa. (Crédito de foto: Alessandra Tarantino/AP)

Próxima parada: viaje a Córdoba y vigilia juvenil

Sin dar pausa a su histórica gira sudamericana, la actividad del papa continuará durante las primeras horas del martes 10 de noviembre. León XIV despegará a las 07:10 horas rumbo a la provincia de Córdoba, donde arribará al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a las 09:00 para celebrar una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con el clérigo local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras retornar a Buenos Aires al atardecer, encabezará a las 20:15 horas la esperada vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.