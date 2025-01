El gobierno de Javier Milei dio un paso más en el achicamiento del PAMI este martes al oficializar 230 despidos en la estructura central del organismo y en algunas de sus agencias en todo el país, mientras se espera la posibilidad de que las desvinculaciones continúen en los próximos días. En ese marco, el personal de ATE Nacional que trabaja en el organismo lanzó una medida de fuerza en todo el país.

Las cesantías se dan en el marco de los 1.400 despidos anunciados por el Ministerio de Salud la semana pasada. Pese a que la cartera que dirige Mario Lugones había afirmado que se trataba de la "no renovación" de esos contratos, en el caso del PAMI los más de 200 desvinculados pertenecían a la planta permanente del organismo.

Fuentes de PAMI aseguraron a El Destape que "las desvinculaciones se dan en el marco del proceso iniciado hace un año, con la intención de eficientizar el funcionamiento del Instituto". Señalaron que "se suma al recorte del 51% de cargos políticos realizados durante los primeros meses de gestión" y aseguraron que "no va a afectar el normal desarrollo de las funciones de PAMI". También afirmaron que los despidos se dan "en el contexto de achicamiento de estructuras internas de PAMI, el incumplimiento de tareas y la duplicidad de funciones". Además, las autoridades adujeron que los despedidos son mayormente militantes políticos que ingresaron bajo la gestión peronista en 2020.

Sin embargo, desde ATE Nacional desmintieron este panorama. Ramón Farías, coordinador Nacional de ATE PAMI, afirmó a este medio que "los despidos no son una cuestión ideológica porque no echaron solo gente de la gestión anterior sino también nombrada en 2013".

En el mismo sentido, Farías desmintió el comunicado del PAMI al agregar que "por supuesto que va a afectar la atención a los jubilados. Echaron a una empleada de PAMI Lanús que es la única referente social que había (en esa agencia) y ahora no hay quién haga esa tarea".

Además, el gremialista anticipó que ATE Nacional inició un plan de lucha en las sedes de PAMI, que comenzará con la realización de asambleas este miércoles en todo el país, continuará con la toma de 15 UGL y culminará con una marcha a la sede de PAMI Central, en CABA, el miércoles 29 de enero.

Los 230 despedidos confirmados este martes se distribuyen entre las agencias de PAMI, tanto en CABA como en el interior, y la estructura de PAMI Central. Se trata de personal del organismo que ya quedó inhabilitado para fichar su ingreso, pero todavía se espera el envío formal de los telegramas de despido.

Gremios al interior del organismo dejaron trascender la posibilidad de que mañana, o en los próximos días, se produzcan 400 despidos más. Al ser consultadas, fuentes oficiales aseguraron a El Destape que "no habrá más despidos", pero desde ATE tomaban esta información con pinzas. "Hace poco tiempo me reuní con Esteban Leguízamo (titular del PAMI) y me aseguró que nos vayamos tranquilos de vacaciones porque no iba a haber despidos durante el verano", recordó Farías.