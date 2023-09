Misterio y muerte en Palermo: confirman que el hombre que apareció en un lago no murió ahogado

El Destape tuvo acceso al adelanto de la autopsia. Los investigadores aguardan para determinar si el hombre fue víctima de una muerte violenta.

Cadaver en los bosques de Palermo. El hombre no murió ahogado, según el adelanto de la autopsia.

Cadaver en los bosques de Palermo. El hombre no murió ahogado, según el adelanto de la autopsia.

Sigue el misterio por el hallazgo del cadaver de un hombre de entre 35 y 40 años que fue encontrado este lunes en uno de los lagos de los Bosques de Palermo. Según confirmaron fuentes policiales a El Destape, el adelanto de la autopsia indica que no murió ahogado. En este contexto, los investigadores aguardan la realización de la autopsia para determinar si fue víctima de una muerte violenta

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad fue desplazado este lunes por un cuerpo hallado en el lago Victoria Ocampo, en el barrio de Palermo. A medio metro de la orilla se encontraron con el cadáver de la persona que aún no pudo ser identificada pero que, según Unidad Criminalística, no tenía lesiones visibles. El Médico Legista informo que el cuerpo se encuentra sin vida desde aproximadamente 8 a 12 hs.

Fuentes policiales confiaron a este medio que se descartó que la muerte del hombre haya sido por ahogamiento ya que se encontraron "escasas partículas de plantón en pulmones".

Asimismo, "no se advirtió ninguna lesión por la cual se haya producido este fenómeno, con lo cual ahora habrá que profundizar la investigación e indagar posibles causales de muerte, pero no se descarta algún tema de drogas o muerte súbita, o algún otro evento de esas característica". Las cuestiones toxicológicas demandan más tiempo, por lo cual los investigadores aguardan para conocer un panorama más completo.

Voceros vinculados a la investigación aseguraron que el cuerpo presentaba dos tatuajes, uno en la espalda con un diseño de un escorpión o similar y un toro en el brazo izquierdo. Vestía short bordó, remera negra, una campera polar, medias y zapatillas, además de un barbijo celeste, según describieron las fuentes. A su vez, en poder del hombre, no se halló ningún documento que acredite identidad: se logró dar solamente con una tarjeta S.U.B.E.

Encontraron un cadaver en los bosques de Palermo.

Con respecto a las huellas dactilares para la identificación, indicaron que "estaban desgastadas, no eran válidas o hábiles para efectuar cotejo". "Se está haciendo un trabajo de hidratación con agua y demás para tratar de ver si con ese proceso se marcan las huellas originales y así obtener huellas aptas para el cotejo", afirmaron a este medio.

Además, los pesquisas analizaban esta tarde las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber captado el momento en el que el hombre ingresaba a la plaza y, en ese caso, si estaba solo o se hallaba con alguien. Las filmaciones de los alrededores de la Plaza Sicilia fueron la clave para lograr esclarecer el crimen del ingeniero civil Barbieri, ya que los pesquisas lograron establecer el camino que realizó el presunto homicida y, luego, identificarlo.

El cuerpo fue trasladado esta tarde a la morgue judicial para continuar con el procedimiento de identificación y establecer las causas de muerte, cuyos resultados preliminares se aguardan para hoy. En la causa, caratulada por el momento como "averiguación causales de muerte dudosa", interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 53, a cargo del fiscal Matías Di Lello.