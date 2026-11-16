De palacio de verano al remate por solo 150 mil dólares: así fue vivir en el castillo histórico de Buenos Aires que está a la venta

La casa debía estar siempre llena de gente, explotar en cada uno de sus rincones. Esa era una de las pocas condiciones que ponía Adriana Astelarra a sus familiares y allegados en las décadas de los ochenta y noventa. Entonces, desde diciembre, la habitaban hijos, nueras, nietos, sobrinos y amigos de la familia. Los veranos eran multitudinarios; y el “Castillo Astelarra” de Quequén, la imponente edificación que en los últimos días se puso a la venta por US$ 150.000, una verdadera fiesta.

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“Para mi familia la casa fue todo. Mi abuela empezó a vacacionar ahí de muy chiquita. Mi viejo la frecuentó desde que nació. Y nosotros, que somos cuatro hermanos, fuimos desde la panza de mi vieja”, le contó a El Destape Arturo “Tatu” Almeida.

La historia del “castillo de Quequén” con la familia de “Tatu” la inició su bisabuelo José Ignacio Astelarra, un médico que a principios del siglo XX se instaló en la zona de Balcarce para trabajar como cirujano y terminó siendo también el dentista del pueblo. Como fruto de su profesión, José Ignacio acumuló cierta fortuna que invirtió en campos y propiedades en Quequén y Necochea, incluida la hipoteca del “castillo” que adquirió en el año 1936, en una especie de remate bancario.

La construcción del “catillo de Quequén” se había finalizado en 1908 con un crédito del Banco Nación y, según pudieron indagar los Almeida, fue mandada a hacer por un hermano de Martín Coronado (no por el propio escritor, como se popularizó). A excepción de algunos detalles, el chalet conserva hoy su diseño original: tiene un amplio sótano en el que vivían los caseros con cocina, living comedor y tres habitaciones; una planta baja con un living de forma octogonal, un gran comedor, dos baños y una despensa; un primer piso de seis habitaciones con un baño, conectado por un balcón central; además de un mirador y una terraza.

“La casa está tal cual desde el primer día que se construyó, sólo le faltan dos cosas: unas barandas que tenía en la terraza y una cúpula de madera que se la llevó una tormenta”.

Cuando José Ignacio murió en la década del setenta, la propiedad quedó en manos su hija Adriana y Arturo Ambrosio Almeida, los abuelos de “Tatu”, quienes terminaron de pagar la hipoteca.

Los largos veranos en el castillo

Los veranos de la infancia, la adolescencia y la juventud de “Tatu” fueron en el “castillo de Quequén”. Cuando él era chico, durante todo el año solía estar en la casa un hermano de su papá que regenteaba los campos familiares que quedaban sobre la ruta 88; pero a partir de diciembre la abuela Adriana llegaba desde Buenos Aires y detrás de ella, dispuestos a pasar el verano, una comitiva de familiares y allegados.

“Yo nací en 1979 y en 1980, en esa misma casa, murió mi abuelo de un infarto. Mi abuela un poco la condición que ponía era que la vivienda siempre estuviera llena. Entonces, con ella, veraneábamos nosotros: mis viejos, mis tres hermanos y yo; y mis tíos con mis primos; más otros familiares y allegados. Hemos llegado a ser treinta, unos seis o siete pibitos por habitación”, cuenta “Tatu” sobre los multitudinarios veranos en el chalet de Quequén.

Las estadías de aquellos viajes tenían dos reglas claras para todas las personas que se hospedan en la casa: Adriana se hacía cargo de los gastos y nadie (absolutamente nadie) podía levantarse de la cama después de las 11 de la mañana. “Si no te despertabas, te despertaban. Era un poco por el funcionamiento de la casa, ya que había que hacer las habitaciones”, rememora “Tatu”.

Además de la convivencia en el emblemático chalet, la rutina familiar estaba marcada por las tardes en club de playa La Virazón y partidos de fútbol, paddle o tenis, cuando el sol empezaba a caer, en lo que era el Hotel Quequén. En el “castillo”, los niños cenaban más temprano en una pequeña mesita y, a las nueve de la noche, sonaban campanazos para que los grandes se sentaran alrededor de la mesa principal del comedor. Entonces, una moza servía los platos uno por uno. En palabras de “Tatu”: “Era bien a la antigua”.

Enero era el mes en que la vivienda estaba más poblada y ya a partir de febrero el chalet podía encontrarse semi vacío. “Tatu”, con su abuela, se quedaba siempre hasta el final del verano y en ese último lapso sentía más la amplitud de la casa. Entonces, en el silencio de la noche, tener que subir a dormir a su cuarto del primer piso podía causarle algo de temor.

“Cuando era chiquito y me tocaba dormir en la parte de arriba en febrero me moría del miedo. Para colmo, por mi cuarto pasaban los caños de agua que subía al tanque y eso funcionaba con bombas. Los caños hacían mucho ruido y te pegabas un susto tremendo”, cuenta.

Cerrar la puerta

El chalet Astelarra está ubicado en la esquina de las calles 511 y 520 de Quequén, en la zona del puerto. En 1993 la vivienda se utilizó para firmar la película “El camino de los sueños”, protagonizada por Sandra Ballesteros y Víctor Laplace. El film tenía escenas íntimas y cuento familiar dice que en el rodaje se rompió una cama. Adriana fue invitada a la avant premiere y se retiró indignada antes de que terminara de proyectarse.

A principios del milenio, la construcción fue reconocida por el municipio de Necochea como Monumento Histórico, y pasó a formar parte del circuito turístico local. Entonces, también empezó a recibir visitantes externos. “Era muy gracioso porque por ahí estabas haciendo un asado y venía gente a aplaudir para que le abrieras la puerta. Mi abuela siempre se mostró dispuesta y hacía entrar a cualquier persona que quería conocer la casa”, rememora “Tatu”.

Adriana murió en el año 2006 y el chalet quedó entonces en manos de su hijo Arturo Almeida y su nuera Gloria Padilla, los papás de “Tatu”. “Ahí, mi viejo nos puso la misma condición que mi abuela. Nos dijo que se quedaba con la casa, pero que teníamos que usarla. Entonces, yo viajaba todos los meses. Iba con primos, amigos y amigos de amigos”. “Muchísimos años también hicimos vacaciones de invierno. Eran asperísimas porque había un solo calefactor en el living. Después teníamos estufas de cuarzo, un peligro con los pisos de madera”.

Para los Almeida la casa siempre tuvo dos caras: un sitio de disfrute y un lugar difícil de mantener. Durante muchos años, Arturo intentó que la construcción obtuviera algún grado de protección estatal que ayudara a la conservación del bien, pero no lo logró. Además, en la búsqueda de costear su mantenimiento, la familia puso en el predio un restaurante entre 2013 y 2014.

En plena pandemia, Arturo y Gloria fallecieron con tres meses de diferencia. Entonces, “Tatu” y sus tres hermanos heredaron la vivienda. “Mi hermano más chico y yo éramos los más fanáticos de la casa e intentamos sostenerla un poco más. Pensé que podíamos darle una segunda vida, pero fue imposible. La casa tenía un único ingreso por una antena de Movistar que se había instalado, pero le arreglábamos una cosa y se rompían tres”.

“Tatu” vive desde hace varios años en Bariloche y la distancia, de casi 1300 kilómetros, lo fue alejando de Quequén en la práctica. Sin embargo, mientras el chalet estuvo en su familia, siempre trató de volver. En el verano de 2022, poco antes de vender la vivienda, se hospedó con su esposa y sus dos hijos. La casa era la misma, pero faltaba algo: ya no eran esos eneros multitudinarios fomentados por su abuela Adriana.

“De día era tal cual a lo que vivía yo de chico: mis hijos, que tenían seis y ocho años, no lo podían creer. Pero de noche tenían miedo y me pedían que por favor nos fuéramos a dormir a otro lado. Tuve que alquilar una casa”, recuerda entre risas.

Pocos meses después los Almeida se desprendieron del chalet. “Cuando la vendimos fue una mezcla muy rara de sentimientos: por un lado, la tristeza de no tener más esa casa que había pertenecido a mi familia durante casi noventa años; y por el otro, un poco de alivio porque la había pasado muy mal con el mantenimiento en el último tiempo”.

Después de la venta, “Tatu” volvió una sola vez a Quequén y decidió no pasar por la casa. En el interior del chalet aún están las mesas de las cenas que se iniciaban con campanazos y hasta las fotos de sus ancestros. Si él pudiera volver a un sitio y un momento, posiblemente sería a un desayuno en la galería de techos de tejas y barandas de madera; siempre antes de las 11 de la mañana y palpitando la tarde en el club La Virazón.