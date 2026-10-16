Otro caso más: denuncian que alumnos crearon fotos falsas de sus compañeras desnudas con IA y las amenazaron

Un grupo de alumnas del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo, ubicado en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, denunció que sus compañeros utilizaron inteligencia artificial (IA) para crear imágenes falsas en las que aparecen desnudas. Según los testimonios, las fotografías fueron manipuladas a partir de imágenes reales y algunas habrían sido vendidas o difundidas entre estudiantes. La situación generó un reclamo de las familias, que cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares. Las denuncias incluyen situaciones de hostigamiento y amenazas con publicar las imágenes.

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El relato de las víctimas

Según contaron, algunas de las chicas involucradas cursan segundo año y tienen entre 13 y 14 años. *Una de las adolescentes contó que los estudiantes les sacaban fotografías y luego las utilizaban para amenazarlas. "Nos hacían un montón de fotos, nos las mandaban por WhatsApp y nos decían que, si nosotras nos ayudábamos con él o esas cosas, las iba a publicar y nos iba a vender", relató. Las chicas también describieron el impacto que tuvo la situación en su vida escolar. "Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan", expresó una de ellas.

El supuesto audio que explicaría "el negocio"

En la red social X empezó a circular un supuesto audio de uno de los involucrados, que menciona a otros compañeros, ademas de explicar cómo funcionaría esta supuesta red que fue denunciada por las estudiantes y sus familiares. Según relata la voz que se escucha, el modus operandi era el siguiente: fotografían a sus compañeras, las desnudarían con IA y el precio sería $500 la foto y $1500 el video. Una compañera grabó a un miembro de la banda que explica que "fue creciendo el negocio (...) intercambiamos fotos y así negociamos”.

El cuestionamiento a la respuesta institucional

Además, cuestionaron cómo respondieron las autoridades de la institución. Según su testimonio, llevaron pruebas, pero no quisieron revisar las imágenes ni escuchar los audios que tenían. Las medidas que mencionaron fueron el cambio de curso de los estudiantes señalados y una charla con una psicóloga. "Venir un montón de horas al colegio se siente horrible, se siente una amenaza constante. No es lindo para ninguna de nosotras, y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario" , agregó una de las alumnas. Las estudiantes participaron del reclamo para visibilizar lo ocurrido y pedir respuestas.

El relato de una madre

Érica, la mamá de una de las alumnas, contó que el caso de su hija había comenzado en 2024. Según relató, la adolescente se enteró de que circulaba una imagen falsa suya después de que la amenazaran para que enviara más fotografías. Las imágenes habrían sido creadas a partir de fotos que las chicas compartían por WhatsApp o publicaban en Instagram. "Ella se entera de que había una foto de ella porque la amenazan por..." , relató la mujer, quien detalló que la situación se repitió en varias oportunidades y que las familias decidieron organizarse para denunciar lo ocurrido.