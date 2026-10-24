Otra coronación de gloria: la milanesa napolitana argentina quedó en el Top 4 del mundo

La milanesa napolitana es una de las estrellas de la gastronomía argentina. Es un clásico tanto del hogar como de los bodegones de barrio, que acaba de ser reconocido por el TasteAtlas, una guía de viajes y enciclopedia gastronómica que premia a los mejores del mundo.

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El preferido de los argentinos recibió una calificación de 4,3 sobre 5 y se ubicó por delante de empanados de Austria, Japón e Italia. No es ninguna novedad que la gastronomía argentina es una de las mejores del mundo, y cuando de carne se trata, la vara se posiciona a un nivel mucho más alto. La milanesa, empanadas de carne cortada a cuchillo o el bife de lomo son algunos de los clásicos nacionales que son año tras año reconocidos a nivel mundial por críticos y revistas especializadas en comida.

El TasteAtlas reconoció a la milanesa napolitana.

De hecho, además de la versión napolitana, la milanesa tradicional también se ubicó dentro del ranking del TasteAtlas. En su caso, el puntaje fue de 4,2 puntos y quedó dentro de los primeros seis puestos. Entre ambas variantes se ubicó el escalope vienés, mientras que a la milanesa napolitana le siguieron el Pollo Kiev de Ucrania, el Katsu Kare de Japón y la parmegiana brasileña como líder del podio con 4,4 puntos.

La historia de la milanesa napolitana: cómo nació este plato argentino

La milanesa napolitana no proviene de Nápoles, sino que es completamente argentina. Fue en la década del 40 un restaurante llamado Napoli, frente al Estadio Luna Park en la avenida Corrientes, el responsable de crear este plato que pronto se convertiría en un clásico de la gastronomía nacional.

Según cuenta la leyenda, todo surgió por un simple error. Para tapar una milanesa quemada, el cocinero del Napoli le agregó queso, jamón y tomate. Para sorpresa de él y los dueños del lugar, la accidentada versión fue muy bien recibida por los comensales, por lo que decidieron sumarla al menú. Con el correr del tiempo, la milanesa napolitana se volvería la especialidad de la casa y en un clásico porteño.

Otra versión sostiene que Grotta, dueño del Napoli, le habría dado las indicaciones al cocinero de preparar así la milanesa inspirado en la cotoletta alla milanese, pero sumando la salsa de tomate, el jamón cocido y el queso gratinado. Sin embargo, no existen registros para confirmar cuál es el verdadero origen de la milanesa napolitana, si el error o el homenaje al plato italiano.