Orgullo: historias y miradas de una construcción en marcha

Cada 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo. A lo largo y a lo ancho del planeta se llevan a cabo multitudinarios eventos, no sólo para celebrar la diversidad de la existencia, sino también para exigir la garantización de los derechos que históricamente le fueron vedados a la comunidad LGBTIQ+.

En 2020, se da en un contexto distinto atravesado por una multiplicidad de factores: la resistencia feminista, el alzamiento de las corrientes antiracistas y la proliferación de las crisis producto del COVID-19. En este escenario -y a 50 años de la primera marcha- las manifestaciones se volvieron digitales, pero la lucha es inalterable.

Por eso, desde El Destape hablamos con algunos de los referentes más importantes del movimiento sobre los alcances de este día. Nos cuentan qué significa, cómo se vive en pandemia y qué expectativas trae a futuro.

Lo opuesto a la vergüenza

"Con respecto a la palabra 'Orgullo', acá en la Argentina la usamos hace 28 años. Cuando estábamos en mi casa con Carlos Jáuregui y decidimos hacer la marcha, se dio un debate entre nosotros porque él quería ponerle 'Dignidad' y yo 'Orgullo'. Le dije que la palabra 'Orgullo' representaba lo opuesto a la 'Vergüenza' y, el orgullo es justamente la respuesta a esa vergüenza que intentan imponernos por nuestra identidad. Entonces, él agregó: es nuestra respuesta política. Así, se forjó por primera vez la palabra 'Orgullo' para la marcha, aunque también hubo mucha resistencia, inclusive dentro de nuestra comunidad.Cuando hacíamos por ejemplo volanteadas, nos preguntaban '¿Orgullo? ¿De qué? ¿Por qué?' Hubo que hacer un largo proceso, primero para aceptar la palabra y después para incorporar el sentimiento.Ahora, después de 28 años, van más de 500.000 personas y está más que comprobado que ese sentimiento está formando parte de nuestra identidad.En esta situación de pandemia, ese orgullo lo que hace es intensificar la militancia".

César Cigliutti fue, en 1992, fundador de la Marcha del Orgullo. Desde 1996 preside la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Figura histórica dentro del movimiento, fue impulsor del artículo N° 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires -que garantiza el derecho a la diferencia, incluyendo la "orientación sexual"- y fue un pilar fundamental para el desarrollo de la Ley de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género, entre otras iniciativas de Salud y Derechos Humanos. Declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2011, fue compañero de militancia de Carlos Jáuregui y Lohana Berkins.

La extinción de este día

"Este día, el del Orgullo, es un día de alegría. Pero también de tristeza: cuando la desigualdad y la discriminación hayan dejado de existir probablemente ya no exista el Día del Orgullo. Urge terminar con las desigualdades, con esta mierda de que una vida valga menos que otra: basta de racismo, de sexismo y de clasismo".

Gabriela Cabezón Cámara es escritora, novelista y periodista cultural. Se erige como una de las autoras más trascendentes de la literatura latinoamericana actual. Escribió La virgen cabeza, Le viste la cara a Dios, Beya, Romance de La Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron. Su primera novela, La Virgen Cabeza (Eterna Cadencia, 2009) fue finalista del Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón.

Maldición va a ser un día hermoso

"El COVID-19 hizo visibles las desigualdades existentes y las profundizó. Lo vemos con las compañeras travestis o trans. Ellas viven del trabajo en la calle y ahora como no se puede la están pasando muy mal. Se armaron cosas por todos lados pero obvio llegamos tarde, porque lo ideal sería que esto no pase.Los cuatro años defueron muy duros para nuestra comunidad. Desde Marian y Rocío, condenadas por besarse en una estación de tren, hasta el aumento de los travesticidios. No llegamos a recuperarnos que nos agarró la pandemia.Pero este 28 de junio, como dicen los Redondos: "En este día y cada día", yo le agrego: ¡ORGULLO! Eso es para nosotres. Es pensarnos en una historia. Alguien empezó a decir basta y a hacer visible nuestros modos y realidades. Aquellas luchas y nuestros derechos están directamente emparentados y así lo tenemos que pensar.Nosotres que tenemos un piso más alto con la ley de Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de Género, que estamos en pleno debate de la ley de Cupo Travesti y Trans, tenemos que pensar nuestra lucha ahora por los derechos que restan, porque todavía falta mucho".

Leo Grosso es referente nacional del Movimiento Evita y desde 2011 es diputado por la Provincia de Buenos Aires. En 2019 se convirtió en el primer diputado argentino en casarse bajo la ley de Matrimonio Igualitario.

Del Apache para el mundo

"El Día del Orgullo en este 2020 es muy especial. En verdad todos los Días del Orgullo lo son, pero antes salíamos a lugares a "festejar" o a recordar esta fecha que representa el día de SER y ahora no podemos. Tantos años fuimos reprimidxs... Hoy se sigue matando en otros países por ser LGBT, por eso cuando decimos "festejar" nos referimos a gritar con orgullo sin importar el qué dirán y estar agradecidxs de las leyes que vamos obteniendo y que merecemos por el simple hecho de ser personas.En lo personal, ser la primera Drag en Argentina en hacer música profesional significa también poder mostrar que con mi música doy mensajes de amor y aceptación. Mi #PEUTEO es el himno gay de mi álbum #ReFuerte y su nombre lo deletrea: P U T O. Gritemos siempre quienes somos. Yo estoy acá para que en la industria musical no se invisibilice a las disidencias, estoy acá para luchar por todes. Hacía falta una marica bien plantada como yo y vine a demostrar que se puede, sea de donde seas. Yo soy del Fuerte Apache, soy Drag, soy gay, soy afeminado y toda la vida me intentaron tirar, pero nunca escuché y eso es lo que quiero que todxs hagan. ¡Que sigan su camino siendo quienes son! Siempre usaron lo que soy como insulto, pero ahora a esa discriminación la convertí en orgullo".

La Queen es la primera cantante Drag de Argentina. Oriunda de Fuerte Apache, se distingue también como actriz y ganó, junto al elenco de Burlesque Baires Show, un premio Estrella de Mar. Magnética y vibrante, triunfa en la escena del trap.

Nombrar para que exista

"Conmemorar el Día del Orgullo en un contexto como el que estamos viviendo deja en evidencia las desigualdades estructurales para la comunidad LGBTIQ+, especialmente para la comunidad trans. Casi el 90% vive en situación de prostitución y sufren violencia institucional: falta de alimentación, falta de acceso a la salud, a la educación. Afortunadamente, es la primera vez en la historia que tenemos un misterio de Mujeres, Géneros y Diversidad que se creó como conquista de la lucha de los movimientos feministas y de las diversidades, y esperamos que de una respuesta efectiva a estas igualdades.Es muy importante que los medios trabajen en la diversidad y en la formación con perspectiva de género de los comunicadores. Resulta fundamental que visibilicen la problemática trans y que de una vez por todas dejemos de ser el payasito de la fiesta.Debemos celebrar este día poniendo en debate las opresiones. Hace falta que el Estado avance de manera concreta y efectiva en programas específicos, como una ley integral trans, una ley paridad de género en los medios de comunicación y en las empresas, y obviamente, una respuesta contundente para evitar los travesticidios, tan invisibilizados y ocultos en la agenda mediática".

Alejandra Malem, es periodista feminista trans. Trabaja en C5N y es Coordinadora del Programa de Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Abrir todas las puertas

"Es un día que hace un gran llamado a la reflexión, a la visibilidad de nuestra historia de lucha desde Stonewall, y hacer ese reconocimiento de ese punto de inflexión del que se desprenden muchísimos luchas alrededor del mundo. También es un día de celebración: de nuestras identidades, de las formas en las que nos construimos, que construimos nuestros vínculos, nuestras maneras de pensar, de sentir. Hoy, sobretodo, es un día que viene a poner en tensión muchas ideas, que viene insistir con visibilizar nuestra existencia porque estamos en un momento y en un contexto, donde vuelven a circular discursos de odio disfrazados de argumentaciones teóricas, científicas, inclusive corrientes de feminismos, que deslegitiman nuestra identidad.En este contexto de aislamiento y emergencia social, se visibiliza una situación desesperante que viene de una problemática estructural que es la realidad de nuestro colectivo. Hoy el 80% de las personas trans y travestis en Argentina no tienen un trabajo formal y fueron echadas o discriminadas en entrevistas, en su espacio de trabajo por su identidad o expresión de género, más del 70% no tiene cobertura de salud, más de 50% ejerce el trabajo sexual o está en situación de prostitución como único medio para sobrevivir, y en este contexto todas las situaciones se reproducen con muchísima más fuerza. Entonces, el día del orgullo tiene que ser un llamado a para pensar en todo esto y en los colectivos más postergados que hoy están acorralados.Hay que celebrar que el Congreso haya abierto sus puertas para debatir los proyectos que se presentaron de inclusión laboral trans y travesti, porque es una deuda pendiente del Estado que es histórica. Hemos sido vanguardia mundial pero nos falta mucho".

Thiago Galván es consiliario estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y Secretario del área de Identidades de La Liga LGBTIQ+ de las Provincias, un conjunto de organizaciones de diversidad.