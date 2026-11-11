Lanzarán en 2027 una “vacuna” de ARN contra un hongo que ataca cultivos

El trabajo en el laboratorio

Todos tenemos momentos cruciales en la vida. Para Federico Ariel, uno de ellos ocurrió el día en que posó su vista en dos macetas con plantas de tomate, una con las hojas destruidas por un hongo y la otra, rebosante. “Fede –le dijo un posdoctorando–, esto funciona: la única diferencia entre las dos es que una planta está vacunada y la otra, no”.

{{{htmlAmp}}}

Ariel, biotecnólogo e investigador del Conicet, había retornado unos años antes de Francia, donde había hecho un posdoctorado con Martín Crespi, científico argentino radicado en Europa en los años noventa, pionero y referente en el estudio de ARNs no codificantes [ácidos nucleicos que, a diferencia de los tradicionales, no dirigen la síntesis de proteínas]. Su tarea podía definirse como ciencia básica impulsada por la curiosidad. ¿Podemos dialogar con las plantas? ¿Les podemos dar información para que se defiendan solas de un patógeno, sin necesidad de una sustancia química? “Sentía que teníamos que entender más a las plantas para saber cómo se relacionan con el ambiente y así diseñar mejores estrategias de agricultura sustentable –recuerda–. Pero aquel día me di cuenta de que lo que habíamos logrado era otra cosa, no podía publicarse en un paper”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

¿Cómo funcionan las "vacunas" de ARN para plantas desarrolladas por el Conicet?

Aunque las plantas no tienen sistema inmunológico como los animales, ese “escudo” diseñado con moléculas de ARN protegidas por un vehículo (o carrier), era una suerte de vacuna que les había enseñado a activar mecanismos naturales de defensa para reconocer y bloquear genes específicos del hongo Botrytis cinerea, una plaga del tomate, la frutilla, la vid, los arándanos y la lechuga, entre otros. Este avance dio lugar a la creación de la compañía Apolo Biotech y, si todo sigue como se espera, en cualquier momento recibirán la aprobación por parte del Senasa de su vacuna contra este hongo que en 2027 podría llegar al campo.

Una idea que dio frutos

La historia comenzó entre 2010 y 2016, mientras hacía su posdoctorado en Francia con Crespi (que también había codirigido su doctorado con Raquel Chan, la eminente biotecnóloga argentina creadora de la tecnología HB4 que permitió desarrollar semillas tolerantes a la sequía). Allí, Ariel tuvo la oportunidad de meterse de lleno en el estudio de los ARN no codificantes (que resultaron ser más numerosos que los tradicionales). Por esos años también se mostró que las plantas pueden absorber ARN del ambiente y muy pronto surgió la idea de rociarles ARN no codificantes en forma de spray para modificar ciertas características, pero necesitaban carriers ya que el ARN librado a su suerte se degrada rápido. “Pero la nanotecnología en Europa está muy dedicada a la industria farmacéutica (de hecho, de ese tipo de carriers surgieron las vacunas como la del Covid) –cuenta Ariel–. El ARN si no se lo protege hasta que llegue a destino, no lo puede utilizar ni la planta ni el ser humano. El problema es que esos carriers que estaban diseñados para ser compatibles con células humanas, cuando nosotros los probamos en plantas fueron incompatibles. Eran tóxicos, porque estaban basados en lípidos y a las plantas no les gustó nada eso; de modo que tuvimos que abandonar la idea, y seguimos haciendo ciencia básica y publicando papers”.

Pruebas en plantas de tomate

Pero al volver, gracias al programa Raíces, encontró en la Argentina algo que Europa no le había ofrecido: un país agrícola con muy buena nanotecnología, donde varios grupos trabajaban en vehículos compatibles con plantas para entregar fertilizantes y agroquímicos de manera más eficiente. “Si alguno de estos carriers fuera compatible con mis ARNs, tendría la solución”, pensó.

La oportunidad llegó en 2020, con la convocatoria para desarrollar proyectos dentro del programa “Ciencia y Tecnología Contra el Hambre”, del Ministerio de Ciencia. Desarrolló carriers adecuados en conjunto con el equipo de Vera Alvarez en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema). Formó un consorcio con grupos de nanotecnología y bioinformática, y eligió el tomate como prueba de concepto. En menos de un año tenía resultados positivos.

¿Cómo se vacuna una planta?

A diferencia de las vacunas contra el Covid que utilizan ARN mensajero [codificante] y le indican al organismo que fabrique una proteína del virus para poner en pie de alerta al sistema inmune contra el patógeno, el ARN que emplean Ariel y su equipo en la vacuna vegetal lo que hace es silenciar genes del patógeno.

Después de seleccionar los que son de interés mediante inteligencia artificial, toman un fragmento de la secuencia de ADN clave del hongo y lo convierten en ARN de doble cadena lo combinan con la molécula protectora y aplican ese producto en forma de spray sobre las hojas. La planta lo absorbe y lo corta en pequeños ARN que funcionan como moléculas de defensa: buscan esos mismos genes en el hongo y los bloquean.

El trabajo en el laboratorio

El Botrytis cinerea es responsable de lo que los agricultores llaman “podredumbre gris”. Es el que deja esas manchas oscuras en las verduras olvidadas en la heladera, y uno de los patógenos más estudiados del planeta. Afecta a muchas frutas, flores y hortalizas, y puede malograr hasta el 25 por ciento de una cosecha. “Un montón de alimentos”, destaca Ariel.

La vacuna vegetal permitiría dejar de emplear pesticidas con potenciales efectos tóxicos y también problemas regulatorios. La Unión Europea, con su estrategia «de la granja a la mesa» (farm to fork), tiene un calendario de prohibición de pesticidas para los próximos años, tanto en su producción interna como en importaciones.

Desde 2022, año en el que con el respaldo del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral nació Apolo Biotech, la empresa pasó de un experimento con tomates a validar a campo (es decir, en condiciones reales) el control de más de diez patógenos en quince cultivos.

Santa Fe alberga la segunda planta de ARN agrícola más grande del mundo

Pero quedaba un desafío por delante: la producción en escala. El ARN es una molécula muy cara de producir si hay que importar los insumos. Con financiamiento de la Agencia de Innovación I+D+i, del programa Fonarsec (Fondo Argentino Sectorial), de la Agencia Santafecina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei) y del BID Lab (el laboratorio de innovación y emprendimiento del Banco Interamericano de Desarrollo), Apolo levantó una planta para fabricarlo en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en la ciudad de Santa Fe, que es “la segunda más grande del mundo para la agricultura”, dice Ariel, y que logró disminuir un 99 % el costo del ARN, lo que lo vuelve competitivo frente a los químicos que busca reemplazar.

Hoy trabajan allí 35 personas, una parte en Santa Fe y otra en CABA, ya que el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Ifibyne, de doble dependencia Conicet/UBA, que alberga una pujante comunidad de ARN gestada por Alberto Kornblihtt y aceptó incubar a Apolo en su edificio, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas); entre ellos, tres investigadores del Conicet, tres becarios doctorales cofinanciados con la UBA y dos posdocs. Además, acaban de crear un laboratorio en Francia, dirigido por Crespi y por otra científica argentina.

Federico Ariel (a la derecha) y Enzo Ferrante, encargado de la aplicación de IA, durante la jornada Enlaces, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (GENTILEZA EXACTAS/UBA)

La documentación requerida ya está en el Senasa, que además aprobó la planta de producción. Están hechos los ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos, y hasta el diseño del envase. Si la aprobación llega como se espera, en cualquier momento, en 2027 el producto saldrá al mercado de la mano de Brometan, una distribuidora argentina especializada en insumos amigables con el ambiente, que acompañó los ensayos a campo. Además del tomate, el plan es registrar este fungicida también para frutillas, arándanos, uvas y lechuga.

En el mundo, dice Ariel, solo existe otra empresa que produzca ARN para la agricultura, una startup estadounidense. De concretarse el lanzamiento, será uno de los primeros fungicidas basados en ARN del planeta, y Apolo, la primera compañía en ser capaz de producirlo fuera de los EE.UU..

Soja, trigo y medicina humana: el futuro de la plataforma de biocontrol argentina

Pero hay más ideas en marcha. Con un subsidio de un millón de euros del Fondo de Investigación AXA, el equipo trabaja en tomate y trigo para dotarlos de mejor tolerancia a los picos de calor, y en soja, para “avisarle” a la planta que se prepare para una sequía. Ariel también vislumbra la posibilidad de trabajar en aumentar la absorción de nutrientes o mejorar propiedades organolépticas; por ejemplo, generar tomates con más vitaminas, frutillas más dulces, vides más resistentes. “Lo que desarrollamos es una plataforma, una manera de comunicarnos con las plantas –resume–. Ahora, tenemos que ver qué les decimos”.

Plantas de tomate "vacunadas"

Y queda abierta una puerta para su uso en medicina. En teoría, la planta de Santa Fe podría producir también ARN humano, aunque debería adaptarse para alcanzar estándares de pureza más exigentes. No está entre los objetivos actuales, pero Ariel no lo descarta, y si algún laboratorio público o privado se interesara, dice, se sumarían sin dudarlo.

Apolo es un claro ejemplo de las enormes potencialidades de la ciencia nacional que hoy se está ahogando. Es la ilustración patente del valor del conocimiento, que va de la mesada a la industria y de allí a la producción agrícola y, por qué no, hasta podría emplearse en cultivos domésticos.