La bióloga marina argentina Maria Emilia Bravo, investigadora del CONICET y de la UBA, se destaca como una incansable exploradora de los ecosistemas quimiosintéticos.

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A pesar de que el océano cubre el 70% del planeta, hasta mediados de 2025 solo se había cartografiado el 27,3% de su fondo marino con tecnología de alta resolución. Este enorme desconocimiento hace que el trabajo de científicos como Bravo sea fundamental para entender los misterios de las profundidades. La NASA incluso advierte que existen mejores mapas de la superficie lunar que del fondo oceánico terrestre.

En 2024, la científica se sumergió exactamente 4.907 metros en las aguas de Alaska a bordo del sumergible Alvin, la misma nave que exploró los restos del Titanic. Durante 12 horas, Bravo estudió ecosistemas que obtienen energía de compuestos químicos en lugar de la luz solar. Para dimensionar la hazaña, basta con recordar que el cachalote, considerado uno de los mejores buceadores del reino animal, apenas alcanza los 2.000 metros de profundidad.

La misión se enmarcó en el proyecto científico Methanosphere, que busca comprender el rol del gas metano en la biodiversidad marina.

Un hallazgo histórico en el mar Argentino

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Bravo lideró la investigación "Vida en Extremos", una expedición que recorrió el talud continental argentino a bordo del buque Falkor (too). La campaña, que se pudo seguir en vivo vía streaming, documentó una rara medusa fantasma de aguas profundas del tamaño de un autobús escolar.

Además, el equipo descubrió el arrecife de coral de la especie Bathelia candida más grande conocido en el océano mundial, con una extensión cercana a la de la Ciudad del Vaticano.

El trabajo conjunto entre el Schmidt Ocean Institute y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también permitió identificar 28 presuntas nuevas especies.

Este sistema de arrecifes de agua fría no es continuo, sino que se asocia a características específicas del fondo marino y de las masas de agua.

Los investigadores comprobaron que el arrecife se extiende hasta 600 kilómetros más al sur de lo que se había documentado anteriormente. Bravo advirtió que las redes de pesca de arrastre representan una de las mayores amenazas, ya que generan un "efecto de arado" que destruye la estructura tridimensional de estos refugios. Conocer su distribución exacta es clave para planificar el uso de estos ambientes y protegerlos.

El techo de cristal en la ciencia y las referentes de Bravo

La relevancia de estos hallazgos es aún mayor si se tiene en cuenta el contexto de la ciencia a nivel global. Según datos de la ONU, en 2022 solo el 31,1% de los investigadores eran mujeres, y apenas 1 de cada 10 líderes en áreas STEM es mujer.

Frente a este panorama, Bravo destacó la inspiración que encuentra en figuras como Lisa Levin, experta en mar profundo y la jurista argentina Frida Armas Pfirter, jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Asimismo, reivindicó a las generaciones de científicas anteriores que allanaron el camino para que hoy sea más común ver a mujeres liderando expediciones oceanográficas.