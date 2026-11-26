Un megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil terminó con 48 personas detenidas y 11 víctimas rescatadas en 16 países. Se trata de la séptima fase de la operación Aliados por la Infancia, una iniciativa que busca identificar y desarticular redes de producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual de menores.

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La investigación fue coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y abarcó 125 objetivos de investigación. Los procedimientos se desarrollaron en simultáneo en distintas jurisdicciones de América Latina y Europa.

En Argentina el despliegue incluyó 55 allanamientos en distintas provincias. Fueron detenidas un total de 35 personas y se secuestraron más de 1.800 dispositivos de almacenamiento entre computadoras, teléfonos, discos rígidos, memorias externas y otros elementos.

Los procedimientos del megaoperativo

Más de la mitad de las detenciones en el país fueron en la Ciudad de Buenos Aires, donde se hicieron 20 allanamientos y fueron arrestadas 18 personas. También hubo siete procedimientos en Santa Cruz, con seis detenidos; cuatro en Misiones, con tres arrestos; cuatro en Santa Fe, con dos detenidos; y tres en Córdoba, donde hubo otras dos detenciones.

El operativo se extendió a Jujuy, Buenos Aires, Corrientes, Salta, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Santiago del Estero. En el exterior participaron Bolivia, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica, España, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile.

Entre los resultados informados fuera de Argentina hubo cuatro detenidos en España, dos en Panamá y Uruguay, y uno en México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Puerto Rico. En estos procedimientos internacionales se logró identificar y rescatar a 11 víctimas.

La investigación contra las redes de explotación

Aliados por la Infancia es una operación que apunta a fortalecer la cooperación entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad de distintos países para detectar a usuarios vinculados con delitos de explotación sexual infantil en internet.

Para ello, los investigadores cruzan información y utilizan herramientas tecnológicas que permiten identificar acciones sospechosas de intercambio de archivos en redes. Cada país selecciona sus propios objetivos de investigación y desarrolla las actuaciones correspondientes según su propia legislación. La particularidad del operativo es que, aunque las causas tienen autonomía en cada jurisdicción, los procedimientos se coordinan para el mismo día.

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Martín López Zavaleta destacó la importancia de esa articulación y sostuvo que la cooperación entre provincias y países permite agilizar las investigaciones y consolidar redes de trabajo. En la misma línea, la secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del MPF porteño Bárbara Moramarco remarcó que uno de los principales objetivos de estos procedimientos es lograr recuperar a las víctimas.