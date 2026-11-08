Aerolíneas Argentinas puso en marcha el operativo aéreo para trasladar al papa León XIV, que arribará este domingo a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

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León XIV será traído a la Argentina en un Boeing 737 MAX 8, que despegó este domingo desde Aeroparque con destino a Montevideo, Uruguay, donde inició su gira por Sudamérica.

El Boeing 737 MAX 8 también trasladará a la comitiva que acompaña al Papa, mientras otro avión de la aerolínea de bandera se ocupará de trasladar el equipaje.

La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, previstos entre el 8 y el 11 de noviembre. Para lograr cumplir con el cronograma, la empresa usará aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

Los vuelos del papa León XIV en la Argentina

El vuelo AR1091 trasladará al Pontífice y a su comitiva, mientras que el AR1093 realizará el mismo recorrido con el equipaje. El tramo conecta la capital de Montevideo con el Aeroparque Jorge Newbery.

Aerolíneas Argentinas organizó cinco servicios para cubrir los desplazamientos del Santo Padre durante su paso por nuestro país y su posterior viaje a Perú.

El cronograma contempla un total de cinco vuelos: dos el domingo, dos el martes y uno el miércoles. Los del domingo parten desde Montevideo a Aeroparque y se estima que es un viaje de 35 minutos.

Cronograma de vuelos del papa León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre

Vuelo AR1091: partirá a las 15:30 de Montevideo y llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25. Será operado con un Boeing 737 MAX 8 y trasladará a la comitiva papal.

partirá a las 15:30 de Montevideo y llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25. Vuelo AR1093: saldrá de Montevideo a las 16:00 y arribará a Aeroparque a las 16:55. Usará un Boeing 737 carguero para transportar el equipaje de la comitiva.

Martes 10 de noviembre

Vuelo AR1094: saldrá de Aeroparque a las 7:30 y llegará a Córdoba a las 9:00, a bordo de un Boeing 737 MAX 8.

saldrá de Aeroparque a las 7:30 y llegará a Córdoba a las 9:00, a bordo de un Vuelo AR1095: partirá de Córdoba a las 17:00 y aterrizará en Aeroparque a las 18:20, también con un Boeing 737 MAX 8.

Miércoles 11 de noviembre

Vuelo AR1096: saldrá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 y llegará a Lima a las 16:50. El trayecto se realizará con un Airbus A330-200.

¿Cómo son los aviones que trasladarán al papa León XIV por Argentina?

Los Boeing 737 MAX 8 están destinados a los vuelos entre Montevideo, Buenos Aires y Córdoba, y contemplan cubrir las necesidades de transporte de pasajeros, equipaje y desplazamientos de la comitiva.

A su vez, un Boeing 737 carguero se ocupará de trasladar el equipaje durante el primer traslado desde Uruguay. En tanto, en el tramo Ezeiza y Lima, Aerolíneas usará un Airbus A330-200, una aeronave de mayor capacidad destinada a cubrir el recorrido internacional.

Cuando llegue a Perú, los desplazamientos aéreos del Papa estarán a cargo de la aerolínea LATAM.