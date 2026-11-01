Tras aterrizar el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un grupo de turistas extranjeros que viajaron desde Ushuaia fueron atendidos de urgencia por un cuadro de intoxicación estomacal, que habían descendido de un crucero en la capital fueguina y luego abordaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

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Durante el vuelo presentaron síntomas gastrointestinales, por lo que la tripulación dio aviso a la terminal aérea y solicitó asistencia médica. Por lo tanto, se desplegó un operativo de contingencia que inició el sábado por la noche y siguió hasta este domingo. Hasta el momento, se apuntó contra una intoxicación de origen alimentario.

Sin embargo, no se determinó qué producto pudo haber causado los cuadros gastrointestinales ni dónde lo consumieron. Además, se desconoce el crucero del que habían participado los turistas franceses, según consignó La Nación.

¿Qué pasó durante el vuelo?

Los turistas se encontraban a bordo del vuelo AR1953, cuyo comandante informó que "se requería asistencia de sanidad por registrarse una intoxicación de varios pasajeros". Esta situación activó los sistemas de emergencia aeroportuarias en la terminal de Ezeiza, explicaron desde Aerolíneas Argentinas.

“No hay indicios de que la contaminación haya sido causada por el servicio provisto durante el vuelo, ya que los pasajeros intoxicados eran parte de un grupo de turistas que habían recibido un mismo servicio de comidas en Ushuahia, y algunos integrantes de ese mismo grupo no abordaron el vuelo por ya tener síntomas en el propio aeropuerto”, aclararon.

También confirmaron que los afectados eran “todos turistas franceses que viajaban juntos, parte de un mismo contingente, venían del mismo crucero y comieron lo mismo en Ushuaia”.

Los pasajeros afectados

En total, 12 pasajeros fueron afectados por el presunto consumo de "una hamburguesa que comieron en un crucero que hicieron". Según los testimonios de los afectados, el alimento "no estaba en un buen estado”.

“A las 2 se retiró el último pasajero que estaba en sanidad por la intoxicación”, agregaron. En tanto, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, aseguró que el gobierno no tuvo "participación en el caso", ya que los síntomas comenzaron "o en el avión o en el crucero".

¿Cómo saber si un alimento está en mal estado?

Las pautas de organismos como el Ministerio de Salud de la Nación describen las principales señales según el tipo de alimento:

Carnes, aves, pescados y vísceras

Olor: mal olor o aroma desagradable.

Color: oscuro, apagado o manchas de decoloración.

Textura: superficie gelatinosa, pegajosa o con presencia de baba.

Pescados específicos: ojos hundidos sin brillo y escamas que se sueltan fácilmente

Frutas y verduras

Aspecto: partes marchitas, muy blandas, golpeadas o con zonas en descomposición.

Moho: aparición de manchas de moho (blancas, verdes o negras) de aspecto algodonoso (si tienen moho, no basta con cortar la parte afectada, ya que las esporas pueden propagarse por dentro).

Lácteos (leche y quesos)