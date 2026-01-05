La selva amazónica atraviesa un proceso de aumento de las temperaturas y de episodios de sequía cada vez más reiterados y severos, de acuerdo con una investigación reciente realizada por la Universidad de California en Berkeley. Los especialistas alertan que, si las emisiones generadas por la actividad humana continúan elevadas, el ecosistema podría transformarse en un entorno hipertropical, lo que afectaría de manera significativa su rol como sumidero natural de dióxido de carbono.
Los investigadores utilizan el concepto de “clima hipertropical” para describir un escenario caracterizado por períodos secos más prolongados y niveles de calor extremo, condiciones que someten a los árboles a un estrés creciente y ponen en riesgo el equilibrio del bosque. Los especialistas señalan que, si no se reduce el nivel de emisiones, hacia el año 2100 los períodos de calor y sequía podrían extenderse hasta ocupar unos 150 días por año.
"Cuando ocurren estas sequías calurosas, ese es el clima que asociamos con un bosque hipertropical, porque está más allá del límite de lo que ahora consideramos bosque tropical”, dijo el experto Jeff Chambers según citó Cien Radios. Y siguió: "Demostramos que los árboles de rápido crecimiento y baja densidad de madera eran más vulnerables y morían en mayor número que los árboles de alta densidad de madera. Las sequías actuales son presagios de este clima emergente".
MÁS INFO
Además, el estudio indica que la mortalidad de los árboles se incrementa de forma considerable cuando la humedad del suelo desciende a apenas un tercio de su nivel habitual. Los autores de la investigación también alertan que los bosques secundarios presentan una vulnerabilidad mayor frente a estos cambios climáticos, ya que responden con más dificultad a los períodos prolongados de calor y sequía.
Razones por las que la selva amazónica es importante para el mundo
-
Regulación del clima global: La selva amazónica cumple un papel clave en la regulación del clima del planeta, ya que influye en las lluvias de gran parte de Sudamérica y ayuda a moderar las temperaturas a nivel global.
-
Producción de oxígeno y captura de carbono: A través de la fotosíntesis, la Amazonia absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono y libera oxígeno, contribuyendo a frenar el avance del cambio climático.
-
Reserva de biodiversidad única: Alberga una de cada diez especies conocidas del mundo, incluyendo plantas, animales e insectos que no existen en ningún otro lugar del planeta.
-
Regulación del ciclo del agua: Los árboles liberan vapor de agua a la atmósfera, formando “ríos voladores” que generan lluvias en regiones alejadas, fundamentales para la agricultura y el abastecimiento de agua.
-
Protección del suelo: La vegetación evita la erosión y mantiene la fertilidad del suelo, previniendo inundaciones y deslizamientos en épocas de lluvias intensas.
-
Es hogar de pueblos originarios: En la Amazonia viven numerosas comunidades indígenas que dependen directamente del bosque para su subsistencia, cultura y tradiciones ancestrales.