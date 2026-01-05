La selva amazónica es fundamental para el oxígeno del mundo.

La selva amazónica atraviesa un proceso de aumento de las temperaturas y de episodios de sequía cada vez más reiterados y severos, de acuerdo con una investigación reciente realizada por la Universidad de California en Berkeley. Los especialistas alertan que, si las emisiones generadas por la actividad humana continúan elevadas, el ecosistema podría transformarse en un entorno hipertropical, lo que afectaría de manera significativa su rol como sumidero natural de dióxido de carbono.

Los investigadores utilizan el concepto de “clima hipertropical” para describir un escenario caracterizado por períodos secos más prolongados y niveles de calor extremo, condiciones que someten a los árboles a un estrés creciente y ponen en riesgo el equilibrio del bosque. Los especialistas señalan que, si no se reduce el nivel de emisiones, hacia el año 2100 los períodos de calor y sequía podrían extenderse hasta ocupar unos 150 días por año.

"Cuando ocurren estas sequías calurosas, ese es el clima que asociamos con un bosque hipertropical, porque está más allá del límite de lo que ahora consideramos bosque tropical”, dijo el experto Jeff Chambers según citó Cien Radios. Y siguió: "Demostramos que los árboles de rápido crecimiento y baja densidad de madera eran más vulnerables y morían en mayor número que los árboles de alta densidad de madera. Las sequías actuales son presagios de este clima emergente".

Además, el estudio indica que la mortalidad de los árboles se incrementa de forma considerable cuando la humedad del suelo desciende a apenas un tercio de su nivel habitual. Los autores de la investigación también alertan que los bosques secundarios presentan una vulnerabilidad mayor frente a estos cambios climáticos, ya que responden con más dificultad a los períodos prolongados de calor y sequía.

Razones por las que la selva amazónica es importante para el mundo