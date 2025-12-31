Ola de calor en CABA: 190 personas fueron atendidas por el SAME y hubo 27 internados

Los equipos de emergencia tuvieron que intervenir en 190 casos de golpes de calor este 31 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, informó la agencia Noticias Argentinas citando al SAME.

El reporte, basado en datos del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISep), detalla que las altas temperaturas afectaron mayoritariamente a mujeres (100 casos) y hombres (88), además de dos personas sin identificar. Si bien el grueso de los asistidos fueron adultos (180), la ola de calor no discriminó edades y también golpeó a los más chicos, con 10 menores de edad que debieron recibir atención médica.

La situación fue crítica en varios casos: del total de asistidos, 27 pacientes debieron ser derivados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para su estabilización y control.

La ola de calor llegó en un momento en el que el sur de la Ciudad de Buenos Aires sufrió un apagón por una falla en una subestación de Edesur, que afectó en principio a más de un millón de usuarios de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el correr del día, el servicio se fue normalizando.

Las recomendaciones del SAME

Con el pronóstico de altas temperaturas extendiéndose para este 31 de diciembre y el 1° de enero de 2026, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones para evitar descompensaciones durante los festejos de Año Nuevo: