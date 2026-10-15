Cuáles son los nuevos medicamentos cardiovasculares declarados esenciales y que deben ser de acceso público y gratuito

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención e incorporó fármacos cardiovasculares. De esta manera, estarán disponibles en los centros de atención primaria de todo el país con acceso gratuito para personas con patologías como hipertensión y colesterol alto.

{{{htmlAmp}}}

La medida se enmarca en la aprobación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 que incluye la incorporación del infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca descompensada a los eventos de notificación obligatoria. Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 1445/2026 y 1447/2026, y la Disposición 2/2026, respectivamente.

Nuevos medicamentos cardiovasculares

En materia farmacológica, la Resolución 1447/2026 reemplaza íntegramente el listado de medicamentos esenciales cardiovasculares aprobado en diciembre de 2021. La nueva nómina, denominada “Listado de Medicamentos Esenciales para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares en el Primer Nivel de Atención”, funcionará como referencia para las compras centralizadas, la planificación logística y la provisión de medicamentos a los efectores públicos. De esta manera, el Ministerio actualiza la herramienta que orienta la selección y el abastecimiento de tratamientos destinados a prevenir y tratar las enfermedades vasculares en el sistema público de salud.

No obstante, la resolución establece que el listado tiene carácter orientativo y de referencia, por lo que no sustituye otros listados nacionales vigentes.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron en diálogo con El Destape que “que el ACV, la insuficiencia cardíaca y el infarto agudo de miocardio sean eventos de notificación obligatoria permite que uno pueda contar con información consolidada que permita tomar mejores decisiones”. “Otro punto clave es que se enviará estas medicaciones a los centros de salud de las provincias para hacer un seguimiento efectivo de los tratamientos sobre lo que se llama el stock (aquellos pacientes de determinada edad que ya son o están por ser en breve, pacientes crónicos)”.

“A su vez, la app stroke (que hoy permite darle celeridad a determinados ACVs en la ventana de tiempo para poder ser tratados y evitar secuelas más graves) también servirá para los casos de infarto agudo de miocardio”, cerraron.

Cuáles son los medicamentos

Aspirina

Atorvastatina

Candesartán

Hidroclorotiazida

Ramipril

Rosuvastatina

La actualización farmacológica se complementa con la Resolución 1445/2026, que crea el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, bajo la coordinación técnica de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles. La iniciativa busca institucionalizar una política de prevención y detección temprana con una perspectiva integral de la salud vascular, en lugar de mantener intervenciones aisladas. Según los fundamentos de la medida, en 2024 se registraron en la Argentina 105.130 defunciones por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% del total de muertes y al 40,4% de las defunciones atribuibles a enfermedades no transmisibles.

Todos los medicamentos cardiovasculares esenciales