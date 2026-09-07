Nuevo revés en el juicio contra Pity Álvarez: suspendieron la audiencia y hay incertidumbre sobre la causa

La audiencia de juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 volvió a suspenderse este lunes luego de que la defensa del acusado pidiera recusar a los tres jueces y al fiscal que llevan adelante el debate oral y público. Luego de la última suspensión que hubo en el juicio debido a la descompensación del músico, que debió ser internado en el Hospital Fernández , este lunes se había reactivado la audiencia, pero un fuerte cruce determinó de vuelta su suspensión. Con el artista presente en la sala, la audiencia comenzó con el nuevo planteo pedido por parte de la defensa para suspender el debate.

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Fuentes del caso confirmaron que la defensa del "Pity" Álvarez, a cargo de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, pidieron recusar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, sumado al fiscal Sandro Abraldes. Este pedido de recusación se suma a los múltiples planteos que la defensa viene realizando desde el inicio del proceso, cuestionando la imparcialidad del tribunal y la capacidad del músico para afrontar el juicio.

"Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate" , sostuvo Baños al inicio de la audiencia. El abogado hizo referencia a la descompensación que sufrió Álvarez días atrás, que obligó a su internación y a la suspensión de la audiencia anterior. La defensa argumenta que el estado de salud del músico es un factor que debe ser considerado para garantizar un juicio justo.

El fiscal rechazó el pedido y el tribunal decidió continuar

Como ocurrió en otras oportunidades, el fiscal rechazó la solicitud al manifestar que lo planteado por los abogados "no son hechos nuevos", sino un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso. La postura de la fiscalía es que Álvarez está en condiciones de ser juzgado, tal como lo determinaron las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense (CMF) que concluyeron que el músico se encuentra estable y puede comprender el alcance de las acusaciones en su contra.

El Tribunal se reunió y tras varios minutos de deliberación, el juez Goerner anunció que se resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio. Sin embargo, la defensa presentó formalmente la recusación, lo que obligó a suspender la audiencia hasta que se resuelva ese pedido. Se espera que en las próximas 48 horas se resuelva la recusación pedida por la defensa para saber si continúa o no el debate contra el artista por el crimen ocurrido años atrás.

El crimen por el que Pity Álvarez será juzgado

Cristian "Pity" Álvarez está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la investigación, el músico le disparó cuatro veces a su vecino tras una discusión. El caso tuvo múltiples suspensiones debido a los problemas de salud del cantante, quien estuvo internado en el área de psiquiatría del penal de Ezeiza y luego obtuvo la prisión domiciliaria. El juicio oral comenzó en agosto de este año, luego de que el show de Álvarez en el estadio Mario Kempes de Córdoba demostrara, según la Justicia, que el músico está en condiciones de afrontar el proceso. La decisión sobre la recusación definirá si el debate continúa o si se produce una nueva demora en un caso que ya lleva más de seis años sin una resolución definitiva.