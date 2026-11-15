Tras la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, junto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), elaboró una lista con 80 sitios de nuestro país vinculados a la fe para que tanto nativos como turistas puedan visitarlos en sus próximas vacaciones.

{{{htmlAmp}}}

El objetivo es dar a conocer la diversidad de expresiones de fe, el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, junto con las tradiciones que forman parte de la identidad argentina, mientras que promueve el desarrollo de los destinos e invita a viajar por el país.

La propuesta incluye recorridos que contemplan iglesias centenarias, santuarios, capillas coloniales, misiones jesuíticas y celebraciones multitudinarias. Además, de que expresa la diversidad religiosa: abarcando desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el santuario del Gauchito Gil hasta las capillas galesas de Chubut y las misiones franciscanas del norte argentino.

Los destinos religiosos de la provincia de Buenos Aires

Basílica de Nuestra Señora de Luján: ubicada a unos 70 kilómetros CABA, es el templo católico más visitado del país. Recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año. Es el principal destino de la tradicional peregrinación juvenil de octubre.

ubicada a unos 70 kilómetros CABA, es el templo católico más visitado del país. Recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año. Es el principal destino de la tradicional peregrinación juvenil de octubre. Catedral de La Plata : también denominada Inmaculada Concepción, es uno de los templos neogóticos más importantes de América del Sur. Su construcción comenzó en 1884 y se extendió durante casi cinco décadas.

: también denominada Inmaculada Concepción, es uno de los templos neogóticos más importantes de América del Sur. Su construcción comenzó en 1884 y se extendió durante casi cinco décadas. Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás : fue inaugurado en 1985 y es uno de los principales centros de peregrinación del país. El día 25 de cada mes se realizan celebraciones especiales.

: fue inaugurado en 1985 y es uno de los principales centros de peregrinación del país. Monte Calvario de Tandil: inaugurado en 1943, cuenta con 14 grupos escultóricos que representan las estaciones del Vía Crucis y una cruz de 22 metros de altura.

Ciudad de Buenos Aires

Catedral Metropolitana: frente a Plaza de Mayo, es uno de los principales símbolos religiosos e históricos de la ciudad. Allí se encuentra el mausoleo del general José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco.

frente a Plaza de Mayo, es uno de los principales símbolos religiosos e históricos de la ciudad. Allí se encuentra el mausoleo del general José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco. Circuito Buenos Aires Judía: incluye el Templo Libertad, el Museo Judío, el Museo del Holocausto y la AMIA.

incluye el Templo Libertad, el Museo Judío, el Museo del Holocausto y la AMIA. Centro Cultural Islámico Rey Fahd: inaugurado en 2000, es el templo islámico más grande de Latinoamérica. Su mezquita tiene capacidad para más de 2000 personas.

inaugurado en 2000, es el templo islámico más grande de Latinoamérica. Su mezquita tiene capacidad para más de 2000 personas. Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad: ubicada en San Telmo, fue inaugurada en 1904 y se distingue por sus cúpulas azules y sus mosaicos.

ubicada en San Telmo, fue inaugurada en 1904 y se distingue por sus cúpulas azules y sus mosaicos. Templo Budista Fo Guang Shan: situado en el Barrio Chino, ofrece actividades de meditación, yoga y enseñanza del budismo.

Córdoba

Iglesia Catedral de Córdoba: Monumento Histórico Nacional desde 1941. Su construcción inició en el siglo XVI y se extendió durante más de 200 años. Se destaca por su arquitectura colonial y su Sagrario de Plata.

Monumento Histórico Nacional desde 1941. Su construcción inició en el siglo XVI y se extendió durante más de 200 años. Se destaca por su arquitectura colonial y su Sagrario de Plata. Camino de Brochero, en Villa Cura Brochero: permite recorrer los principales espacios vinculados con la vida de José Gabriel Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo nacido y fallecido en Argentina. Incluye el Camino del Peregrino, el Parque Temático Brochero Santo y la Manzana Brocheriana.

permite recorrer los principales espacios vinculados con la vida de y primer santo nacido y fallecido en Argentina. Incluye el Camino del Peregrino, el Parque Temático Brochero Santo y la Manzana Brocheriana. Circuito interreligioso: un recorrido a pie por la Catedral, el Centro Islámico, una iglesia ortodoxa, una sinagoga y una iglesia metodista.

Mendoza

Cristo Redentor de los Andes: ubicado en el Paso de Uspallata. Es un símbolo de paz y hermandad entre Argentina y Chile.

ubicado en el Paso de Uspallata. Es un símbolo de paz y hermandad entre Argentina y Chile. Peregrinación de la Virgen de la Carrodilla: una de las devociones más representativas de Mendoza. La Virgen es considerada protectora de los viñedos y las cosechas, y protagoniza la tradicional bendición de los frutos que da inicio al calendario vendimial.

San Juan

Santuario de la Difunta Correa, en Vallecito: uno de los centros de religiosidad popular más importantes del país. Convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Su historia está vinculada con la figura de Deolinda Correa y las ofrendas que los fieles dejan en el lugar.

uno de los centros de religiosidad popular más importantes del país. Convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Su historia está vinculada con la figura de Deolinda Correa y las ofrendas que los fieles dejan en el lugar. Santuario de San Expedito, en Bermejo : un espacio de devoción que creció a partir de una historia de fe de una familia local. Su fiesta patronal se celebra cada 19 de abril.

: un espacio de devoción que creció a partir de una historia de fe de una familia local. Su fiesta patronal se celebra cada 19 de abril. Capilla de Achango: construida por los jesuitas en el siglo XVII, conserva una arquitectura tradicional de adobe y alfombras de más de 350 años de antigüedad.

San Luis

Santuario del Cristo de Renca: su histórica capilla fue construida en 1732. Cada 3 de mayo recibe a miles de fieles que participan de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.

su histórica capilla fue construida en 1732. Cada 3 de mayo recibe a miles de fieles que participan de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia. Santuario Cristo de la Quebrada: ubicado en Villa de la Quebrada, convoca a peregrinos entre el 1 y el 3 de mayo. Uno de sus principales atractivos es un Vía Crucis con 62 figuras de tamaño natural realizadas en mármol de Carrara.

Chaco

Santuario de la Virgen de la Laguna: ubicado en Mesón de Fierro, es uno de los principales centros de fe popular del Chaco. Cada 8 de diciembre convoca a más de 40.000 peregrinos.

ubicado en Mesón de Fierro, es uno de los principales centros de fe popular del Chaco. Cada 8 de diciembre convoca a más de 40.000 peregrinos. Misión Franciscana de Nueva Pompeya: su construcción comenzó en 1900 y constituye uno de los testimonios históricos más valiosos de la evangelización en el Gran Chaco.

su construcción comenzó en 1900 y constituye uno de los testimonios históricos más valiosos de la evangelización en el Gran Chaco. Celebración de Santa Rita, en Puerto Tirol: cada 22 de mayo reúne a miles de devotos que participan de misas y procesiones.

cada 22 de mayo reúne a miles de devotos que participan de misas y procesiones. Cabalgata de la Fe, en Quitilipi: una tradición que une a miles de jinetes y peregrinos en un recorrido hasta el Parque Provincial Pampa del Indio.

Corrientes

Basílica de Nuestra Señora de Itatí: uno de los santuarios marianos más importantes del Litoral y destino de una multitudinaria peregrinación cada 16 de julio.

uno de los santuarios marianos más importantes del Litoral y destino de una multitudinaria peregrinación cada 16 de julio. Santuario del Gauchito Gil, en Mercedes: ubicado en el lugar donde fue asesinado Antonio Mamerto Gil Núñez, es uno de los centros de religiosidad popular más reconocidos de Argentina. Cada 8 de enero recibe miles de devotos que dejan velas, cartas, banderas y ofrendas.

Entre Ríos

Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, en Paraná: principal templo católico de la ciudad y Patrimonio Histórico Nacional.

principal templo católico de la ciudad y Patrimonio Histórico Nacional. Peregrinación de los Pueblos: una caminata de más de 90 kilómetros que conecta Hasenkamp con el Santuario de La Loma, en Paraná. Se realiza cada octubre y convoca a miles de fieles.

una caminata de más de 90 kilómetros que conecta Hasenkamp con el Santuario de La Loma, en Paraná. Se realiza cada octubre y convoca a miles de fieles. Basílica de la Inmaculada Concepción, en Concepción del Uruguay: construida por iniciativa de Justo José de Urquiza, conserva el mausoleo donde descansan sus restos.

construida por iniciativa de Justo José de Urquiza, conserva el mausoleo donde descansan sus restos. Circuito de las Colonias Judías: permite conocer antiguas sinagogas, escuelas hebreas, cementerios y museos de localidades como Basavilbaso y Villaguay.

Formosa

Vía Crucis Formoseño: se extiende a lo largo de 501 kilómetros por la Ruta Nacional 81.

se extiende a lo largo de 501 kilómetros por la Ruta Nacional 81. Catedral Nuestra Señora del Carmen: allí descansan los restos del comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad.

allí descansan los restos del comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad. Misión San Francisco de Laishí: fundada en 1901 por misioneros franciscanos, conserva el convento, la capilla, la escuela y el antiguo ingenio azucarero.

fundada en 1901 por misioneros franciscanos, conserva el convento, la capilla, la escuela y el antiguo ingenio azucarero. Misión Tacaaglé: otro testimonio de la presencia franciscana en la historia formoseña.

Misiones

Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana : ubicado sobre el cerro Santa Ana, cuenta con una cruz de 82 metros de altura y miradores con vistas panorámicas de la selva misionera.

: ubicado sobre el cerro Santa Ana, cuenta con una cruz de 82 metros de altura y miradores con vistas panorámicas de la selva misionera. Jardín Bíblico, en Oberá: inaugurado en 2010, recrea diferentes momentos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo mediante senderos, jardines y representaciones temáticas.

Santa Fe

Circuito de Turismo Religioso Ecuménico, en Esperanza.

Colonia Judía Moisés Ville.

Catamarca

Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle : epicentro de la devoción mariana catamarqueña.

: epicentro de la devoción mariana catamarqueña. Santuario de la Virgen del Valle, conocido como La Gruta. Cada 8 de diciembre recibe miles de peregrinos.

conocido como La Gruta. Cada 8 de diciembre recibe miles de peregrinos. Camino de la Fe, en El Rodeo : tiene como protagonista una monumental imagen de la Virgen del Valle de 52 metros de altura, ubicada en lo alto de un cerro.

: tiene como protagonista una monumental imagen de la Virgen del Valle de 52 metros de altura, ubicada en lo alto de un cerro. Ruta del Adobe, entre Tinogasta y Fiambalá : un recorrido de 55 kilómetros que permite descubrir capillas, iglesias y construcciones históricas de más de 300 años.

: un recorrido de 55 kilómetros que permite descubrir capillas, iglesias y construcciones históricas de más de 300 años. Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, en Piedra Blanca: convertida en museo, conserva la vivienda donde nació el beato catamarqueño.

Jujuy

Iglesia Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy : allí en 1812, Manuel Belgrano hizo bendecir la primera Bandera Nacional.

: allí en 1812, Manuel Belgrano hizo bendecir la primera Bandera Nacional. Basílica de San Francisco.

Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca: una celebración que combina tradiciones católicas y andinas.

una celebración que combina tradiciones católicas y andinas. Toreo de la Vincha, en Casabindo: una tradición que se celebra cada 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción.

La Rioja

Santuario del Señor de la Peña : ubicado en El Barreal de Arauco, es uno de los principales centros de peregrinación de la provincia. Durante Semana Santa recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes.

: ubicado en El Barreal de Arauco, es uno de los principales centros de peregrinación de la provincia. Durante Semana Santa recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes. Tinkunaco : se realiza cada 31 de diciembre y recuerda el encuentro entre las imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús.

: se realiza cada 31 de diciembre y recuerda el encuentro entre las imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús. Iglesia San Pedro de Famatina : conserva una imagen del siglo XVII y una escultura articulada de Jesús considerada única en Argentina.

: conserva una imagen del siglo XVII y una escultura articulada de Jesús considerada única en Argentina. Parque Temático Memoria y Martirio, en Punta de los Llanos: dedicado a la memoria de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos.

Salta

Camino del Milagro: una de las expresiones de fe más multitudinarias de América del Sur. Cada 15 de septiembre, miles de peregrinos llegan a la Catedral Basílica para celebrar al Señor y la Virgen del Milagro.

una de las expresiones de fe más multitudinarias de América del Sur. Cada 15 de septiembre, miles de peregrinos llegan a la Catedral Basílica para celebrar al Señor y la Virgen del Milagro. Complejo Cultural San Francisco: reúne iglesia, convento, museo, biblioteca y archivo.

reúne iglesia, convento, museo, biblioteca y archivo. Santuario de la Virgen del Cerro: ubicado en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país desde 2001.

ubicado en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país desde 2001. Ruta del Padre Chifri, en Alfarcito: homenajea la obra del sacerdote Sigfrido Moroder, quien impulsó proyectos educativos y sociales para las comunidades de la Quebrada del Toro.

homenajea la obra del sacerdote Sigfrido Moroder, quien impulsó proyectos educativos y sociales para las comunidades de la Quebrada del Toro. Vía Crucis Gaucho, en San José de Metán: una celebración de Semana Santa en la que los fortines gauchos recorren las estaciones a caballo.

Santiago del Estero

Catedral Basílica de Santiago del Estero: conocida como la Madre de Iglesias, tiene sus orígenes en 1570. Su edificio actual data de 1876 y conserva imágenes de gran valor para la historia religiosa santiagueña.

conocida como la Madre de Iglesias, tiene sus orígenes en 1570. Iglesia San Francisco.

Santuario de Mama Antula, en Villa Silípica: cada 7 de marzo se realiza una celebración en su honor.

Tucumán

Vida y Pasión de Dios Hombre, en Tafí del Valle : representación al aire libre de la Pasión de Cristo que se realiza durante Semana Santa.

: representación al aire libre de la Pasión de Cristo que se realiza durante Semana Santa. Capilla Nuestra Señora de Covadonga, en El Mollar: un espacio que conserva la devoción a la Virgen de Covadonga, vinculada con las raíces asturianas de la comunidad.

un espacio que conserva la devoción a la Virgen de Covadonga, vinculada con las raíces asturianas de la comunidad. Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao.

Pozo de San Francisco Solano, en Trancas.

Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, en San Miguel de Tucumán.

Chubut

Vía Crucis Submarino, en Puerto Madryn.

Circuito de capillas galesas.

Vía Crucis a la Virgen de la Buitrera, en Gualjaina.

La Pampa

Catedral de Santa Rosa: conserva reliquias de Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima.

conserva reliquias de Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima. Peregrinación a María Auxiliadora, en Toay: se realiza cada año en mayo y une Santa Rosa con Toay.

se realiza cada año en mayo y une Santa Rosa con Toay. Santuario San José, en Colonia San José: declarado Monumento Histórico Provincial en 1983 y Santuario en 2015.

Neuquén

Parque escultórico Vía Christi, en Junín de los Andes: reúne 55 obras de arte distribuidas en 23 estaciones.

reúne 55 obras de arte distribuidas en 23 estaciones. Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña: un espacio de arquitectura moderna que integra símbolos de la cultura mapuche y la tradición cristiana.

un espacio de arquitectura moderna que integra símbolos de la cultura mapuche y la tradición cristiana. Mausoleo del Beato Ceferino Namuncurá, en San Ignacio: conserva los restos del joven salesiano de origen mapuche, una de las figuras más representativas de la espiritualidad patagónica.

conserva los restos del joven salesiano de origen mapuche, una de las figuras más representativas de la espiritualidad patagónica. Circuito Norte Neuquino: un recorrido por capillas, comunidades y paisajes que permite conocer el legado de los misioneros salesianos.

Río Negro

Semana Ceferiniana, en Chimpay.

Circuito Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá, en Viedma.

Santa Cruz

Ruta de los Salesianos: un circuito de aproximadamente 120 kilómetros que une Puerto Deseado con la Ruta Nacional 3.

un circuito de aproximadamente 120 kilómetros que une Puerto Deseado con la Ruta Nacional 3. Santuario Natural Gruta de Lourdes, en Puerto Deseado: ubicado en un cañadón natural, cuenta con un sendero denominado Camino del Santo Rosario.

Tierra del Fuego