Duki, Bizarrap y Abel Pintos juntos por una causa solidaria: la imperdible subasta de "La Noche de la UBA"

La Facultad de Derecho será sede de la primera edición de La Noche de la UBA, una iniciativa que convoca a toda la sociedad para apoyar, cada año, un objetivo solidario diferente vinculado a la Universidad. Durante el evento se subastarán prendas y elementos donados por deportistas argentinos, a los que también se sumaron objetos de artistas como Abel Pintos, Duki, Bizarrap, entre otros.

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El remate será el jueves 12 de noviembre a las 20 horas con el objetivo de equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Para hacerlo posible, se subastarán prendas donadas por jugadores de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández; el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto; y el exbasquetbolista Manu Ginóbili.

La UBA también confirmó que algunos de los objetos también serán subastados en línea el jueves 19 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad para que todos los interesados puedan participar.

La primera edición de La Noche de la UBA será conducida por Iván de Pineda. Además, reconocidas personalidades sumaron su apoyo para conseguir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas. Este equipo permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

Uno de los objetos a ser subastados. (Foto: UBA).

La incorporación de la plataforma robótica quirúrgica "mejorará la precisión de los procedimientos médicos, reducirá las complicaciones, agilizará las recuperaciones y ampliará la capacidad quirúrgica", precisaron desde la UBA. También "potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud".

¿Qué objetos fueron donados para la subasta de La Noche de la UBA?

El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8000 cirugías por año. A su vez forma a más de 1500 profesionales de la salud.

Durante la velada de subastarán objetos donados y autografiados por personalidades destacadas de la música y el arte de la Argentina que se sumaron recientemente:

Parlante de Bizarrap

Chaleco del Duki

Sombrero y anteojos de Abel Pintos

Armónica de Ciro Martínez

Guitarra de Gaspar Benegas

Cuadro de Milo Lockett.

Prendas y objetos donados por deportistas