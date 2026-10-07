"No vamos a ir a clases": el reclamo de alumnas de un colegio tras denunciar la creación de fotos de desnudos hechas con IA

Una protesta de alumnos y padres alteró esta mañana la actividad del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, luego de que trascendiera que un grupo de estudiantes habría utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras, simular que estaban desnudas y difundir las imágenes en sitios pornográficos y otras plataformas.

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Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, las afectadas serían alrededor de 50 alumnas de tercer y cuarto año. Ya existe una causa penal en la fiscalía 6 de Menores de Lomas de Zamora por los hechos denunciados.

La protesta y el reclamo de los estudiantes

Los estudiantes permanecen concentrados frente al establecimiento y aseguran que no quieren ingresar a clases hasta recibir una respuesta de las autoridades.

La protesta comenzó esta mañana y de acuerdo con lo relatado por alumnos, el conflicto no es nuevo: sostienen que la circulación de las imágenes habría comenzado tiempo atrás, aunque recién ayer alcanzó una difusión masiva. Los testimonios recogidos hasta el momento también apuntan contra la contestación inicial de la institución.

Alumnos consultados aseguran que habían advertido previamente sobre lo que ocurría y que desde el colegio les habrían pedido que no hablaran del tema. Un padre señaló que a algunas estudiantes les habrían hecho borrar información vinculada con el caso. Estas acusaciones todavía requieren el descargo de las autoridades del establecimiento.

Por otro lado, según pudo saber El Destape, el colegio no planea sancionarlos ni expulsarlos de la institución sino que van a llevar a cabo diversas charlas durante varios días para "concientizar".

El relato de una madre: el "catálogo" y la vergüenza de las víctimas

Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, contó que su hija recién se animó a hablar del tema el viernes. Según relató, las adolescentes conocían de la existencia de las imágenes desde un día antes pero muchas demoraron en contarlo por vergüenza.

"Las chicas se enteraron el jueves y tenían mucha vergüenza de contarnos lo que había pasado", relató. A partir de entonces, las familias comenzaron a comunicarse entre sí para intentar reconstruir el alcance de la difusión. Según describió la mujer, circulaba una suerte de "catálogo" que incluía el nombre de las alumnas, una fotografía original obtenida de redes sociales y junto a ella, una versión manipulada digitalmente para simular un desnudo. "Son imágenes tan bien hechas que realmente parecen reales", afirmó. "Las nenas estaban traumadas, con vergüenza, siendo ellas las víctimas", describió.

La reunión con las autoridades y las medidas en evaluación

Mientras los alumnos continúan afuera del colegio, los padres de las víctimas estuvieron reunidos en el interior con directivos y supervisores. El encuentro entre las familias, las autoridades del Colegio Modelo Lomas y las inspectoras de Educación finalizó después de más de una hora. Según relató una madre que participó del encuentro, la Inspección General de Educación tomó intervención formal en el caso y escuchó durante la reunión a los padres de las alumnas afectadas.

Entre las primeras medidas que se evalúan está la opción de que los estudiantes señalados por haber participado en la manipulación y circulación de las imágenes dejen de asistir presencialmente al establecimiento y continúen su escolaridad de manera virtual. "Tuvieron una acción y tienen que tener consecuencias. No dejan de ser menores que necesitan una acción reparadora, entender las consecuencias de lo que hicieron", sostuvo la mujer. Y agregó: "La violencia es sistemática, es estructural. Esto no compete solamente al Modelo, es algo que atraviesa nuestra sociedad".

De acuerdo con su relato, la dimensión del caso fue creciendo a medida que se conocían nuevas imágenes. En un primer momento, el colegio habría comunicado la situación a estudiantes de cuarto año y posteriormente a los de tercero, curso al que pertenecerían los alumnos señalados. Sin embargo, durante las últimas horas comenzaron a aparecer posibles víctimas de prácticamente todo el secundario.

"Ayer se supo que había chicas de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto", contaron. Las estimaciones que manejan las familias oscilan entre 30 y 40 alumnas afectadas, aunque otros estudiantes elevaron esa cifra a alrededor de 50. Según la madre de una de ellas, las fotografías originales de las adolescentes fueron alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes y en algunos casos, videos de contenido sexual falso.

Parte de ese material habría comenzado a circular también entre estudiantes de otros colegios. "Las chicas hicieron un encuentro pacífico porque no se sintieron escuchadas" , afirmó.

El testimonio de una alumna y el comunicado pendiente

Entre las alumnas que permanecían frente al colegio estaba Pilar, de 16 años. Habló con temor y visiblemente angustiada. Contó que el martes pasado había visto dentro del establecimiento a uno de los estudiantes señalados en el caso. "Se viralizaron cosas falsas. Me genera mucha angustia", dijo.

Desde el establecimiento informaron que, por el momento, no brindarán declaraciones debido a que las autoridades se encuentran trabajando junto con los inspectores que intervinieron en el caso en la elaboración de un comunicado oficial. Tras la reunión, la intervención educativa continuará con un abordaje interdisciplinario que involucrará al equipo directivo, docentes e inspectores. El objetivo será abrir instancias de debate y espacios de escucha para las víctimas. "Que haya contención y apoyo psicológico", resumió la madre sobre uno de los principales pedidos planteados por las familias.